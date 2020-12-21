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Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса. ВИДЕО

Избранный президент США Джо Байден и его супруга Джил Байден были вакцинированы от COVID-19.

Прививку Байденам сделали в клинике ChristianaCare Wilmington неподалеку от места их проживания в штате Делавэр. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Post.

Байден получил вакцину Pfizer-BioNTech. Этот препарат нужно вводить дважды, так что через некоторое время его ожидает еще одна доза.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы сделать прививки, когда вакцины будут доступны. Беспокоиться не о чем. Я с нетерпением жду второго укола", - сказал Байден.

Процесс прививки транслировали в прямом эфире американские телеканалы.

Также на Цензор.НЕТ: Трамп заявил, что вакцинироваться от COVID-19 пока не будет

О намерении сделать прививку Байден заявил на прошлой неделе.

"Я не стремлюсь лезть вперед очереди, но хочу показать американцам, что вакцинироваться от коронавируса - это безопасно", - сказал он в прошлую среду.

Джо Байдену - 78 лет. Из-за возраста он находится в группе риска в случае заражения COVID-19.

Автор: 

Байден Джо (2790) вакцина (3815) карантин (16729) США (26827) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
желательно осиновым колом
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21.12.2020 23:09
+15
Ждем когда уколют ботоксную крысу
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21.12.2020 23:09
+11
А даун Трамп когда покажет пример или он Спутником шырятся будет?
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21.12.2020 23:09
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Ждем когда уколют ботоксную крысу
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21.12.2020 23:09 Ответить
желательно осиновым колом
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21.12.2020 23:09 Ответить
...в живот.
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21.12.2020 23:42 Ответить
Но снизу.
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22.12.2020 01:28 Ответить
Батенька, да вы эстет)))
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22.12.2020 07:36 Ответить
Шилом в глаз
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21.12.2020 23:43 Ответить
А даун Трамп когда покажет пример или он Спутником шырятся будет?
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21.12.2020 23:09 Ответить
Трамп вроде переболел короной, ему не нужна вакцина
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21.12.2020 23:10 Ответить
Переболел как наш ЗЕбил за три дня
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21.12.2020 23:14 Ответить
Ваш ШанпанЗе - слабак. Наш Гений Межгалактического Масштаба пААбедил корону за 1,5 суток.
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21.12.2020 23:45 Ответить
Переливание плазмы крови переболевших короной людей даёт хороший результат в 90% случаев, в тяжелых случаях больной быстро идет на поправку, в легких - у него у самого срабатывает иммунная система. Китайцы об эффективности данного метода опубликовали статью ещё в феврале. Одно плохо, чтобы вылечить одного барина, требуется десяток холопов, так что этот метод работает не для всех.
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22.12.2020 00:12 Ответить
Уже ВОЗ говорили что вакцинация обязательна даже для тех кто уже переболел. При повторном заражении могут быть очень плохие последствия. Ресурсы организма уже потрачены, нужно время на восстановление(ну хотя бы лёгких)... Тем более вакцина двух компонентная не просто так.
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22.12.2020 11:37 Ответить
вован...! не сцы!
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21.12.2020 23:12 Ответить
А ***** чомусь не роблять, бо окрім новачка нема іншої перевіреної вакцини
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21.12.2020 23:13 Ответить
опубликованное интервью в NYT все больбе и больше топит вазелиновую командУ

Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 2960
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21.12.2020 23:15 Ответить
дословно по верхнему тексту:
Украина, как самая обширная демократия в бывшем Советском Союзе, остается настоящим партнером в долгосрочной перспективе для Соединенных Штатов
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22.12.2020 05:10 Ответить
а Вовка так и не сдал анализы на стадионе
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21.12.2020 23:16 Ответить
Це Президент здорової країни.

Президент курця:
Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 1906
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21.12.2020 23:16 Ответить
Абрам дивиться на рудого як на лайно
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21.12.2020 23:48 Ответить
Авраам.Абрам это другой 😀
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22.12.2020 00:15 Ответить
слушно)
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22.12.2020 00:31 Ответить
Глюкоза.
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21.12.2020 23:21 Ответить
Витаминка!
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22.12.2020 07:45 Ответить
Хуцпа!
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21.12.2020 23:24 Ответить
100%. Зато тут никто не падал после прививки. (25 сек)
https://youtu.be/nos0EZqhOD4
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21.12.2020 23:31 Ответить
Не знаю, что там было, результат волнения, какое-то другое заболевание, которое вызвало обморок в неподходящий момент, но это не может быть следствием вакцинации вот вообще совсем. За это время даже если уколоть смертельную дозу цианида калия не факт, что умрешь, обычно люди, приговоренные к смертной казни, 2-3 минуты мучаются. Просто потому что - "где укол в мышцу, а где головной мозг". Мне тут один антипривочник уже довтирался до бреда, что "укол вакцины отбирает у человека жизненную энергию", что мне совсем уж расхотелось даже просто слушать.
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22.12.2020 00:20 Ответить
Ти ідіот? Якщо загнати порожній шприц, то у кров потрапить повітря! А це дуже-дуже погано...
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21.12.2020 23:40 Ответить
Байдену в прямому ефірі зробили щеплення проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 3099Ти ідіот?

На видео прекрасно видно, что поршень шприца не двигается, а шприц - пустой.
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21.12.2020 23:51 Ответить
На видео как раз отлично видно, что поршень шприца двигается. Не двигается он только на фотографии, но там он и не должен двигаться
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22.12.2020 00:22 Ответить
Він,певно,трампіст.То діагноз.Ось відео тієї вакцинації: https://youtu.be/WBBsQmnc8fI?t=42
Так розумію, проблема не в відсутності вакцини,а в незрозумілих маніпуляціях після уколу.
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22.12.2020 00:05 Ответить
В Байдена поршень двигался и шприц был не пустой. Это четко видно.
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22.12.2020 00:24 Ответить
..а што там внутри - В6, В12, а может никотинка!!? .... всё это показуха как и везде, по ушам ездят лохам!!))
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22.12.2020 08:31 Ответить
Да-да, всі брешуть і один анонімус https://censor.net/ru/user/479351 заслуговує довіри... Можна узнати, яке у тебе утворення, щоб тобі вірити?
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22.12.2020 09:45 Ответить
...а самому включить голову слабо - там идиотов нет , представляешь, какой это риск, при нескольких случаях потери сознания , как дуют в уши элехторату постоянно , это не поменять!!!
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22.12.2020 12:19 Ответить
Так яке в тебе утворення?
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22.12.2020 12:20 Ответить
Перевірено на американцях! До нас все одно черга на цю вакцину не дійде, тому продовжуємо спостереження.
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21.12.2020 23:26 Ответить
Трампуша сказав , що вакцинуватися буде тільки після рекомендаціі його особистого лікаря !!
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22.12.2020 00:29 Ответить
Прививки от деменции когда будут? Желательно и одному и другому. Но пока действующему - вдвойне.
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22.12.2020 01:00 Ответить
Ну подивимось,як наші керманичі будуть колоти собі вакцини.Я неодноразово тут казав,що вакцини мають першими вколоти собі керманичі в прямому ефірі.І все має бути детально.
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22.12.2020 02:31 Ответить
Ми ж самі не можемо принести вакцину, припустимо, з аптеки і контролювати весь процес. Кому це можна зараз довірити я навіть не знаю. Нікому, мабуть.
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22.12.2020 06:53 Ответить
Чого маломірка путлєра не вколють "супутником", щоб він окочурився швидше та не коптів повітря?
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22.12.2020 07:33 Ответить
В шприце были простые витамины!
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22.12.2020 09:29 Ответить
надеюсь укололи в голову
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22.12.2020 11:04 Ответить
 
 