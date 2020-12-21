Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса. ВИДЕО

Избранный президент США Джо Байден и его супруга Джил Байден были вакцинированы от COVID-19.

Прививку Байденам сделали в клинике ChristianaCare Wilmington неподалеку от места их проживания в штате Делавэр. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на New York Post.

Байден получил вакцину Pfizer-BioNTech. Этот препарат нужно вводить дважды, так что через некоторое время его ожидает еще одна доза.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы сделать прививки, когда вакцины будут доступны. Беспокоиться не о чем. Я с нетерпением жду второго укола", - сказал Байден.

Процесс прививки транслировали в прямом эфире американские телеканалы.

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О намерении сделать прививку Байден заявил на прошлой неделе.

"Я не стремлюсь лезть вперед очереди, но хочу показать американцам, что вакцинироваться от коронавируса - это безопасно", - сказал он в прошлую среду.

Джо Байдену - 78 лет. Из-за возраста он находится в группе риска в случае заражения COVID-19.