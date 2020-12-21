Байдену в прямому ефірі зробили щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО

Обраний президент США Джо Байден і його дружина Джил Байден були вакциновані проти COVID-19.

Щеплення Байдену зробили в клініці ChristianaCare Wilmington неподалік від місця їхнього проживання в штаті Делавер. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на New York Post.

Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech. Цей препарат потрібно вводити двічі, тож через деякий час його очікує ще одна доза.

"Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди мають бути готові зробити щеплення, коли вакцини будуть доступні. Турбуватися нема про що. Я з нетерпінням чекаю на другий укол", - сказав Байден.

Процес щеплення транслювали в прямому ефірі американські телеканали.

Про намір зробити щеплення Байден заявив минулого тижня.

"Я не прагну лізти в перед черги, але хочу показати американцям, що вакцинуватися від коронавірусу - це безпечно", - сказав він минулої середи.

Джо Байдену - 78 років. Через вік він перебуває у групі ризику в разі зараження COVID-19.

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