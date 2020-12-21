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Байдену в прямому ефірі зробили щеплення проти коронавірусу. ВIДЕО

Обраний президент США Джо Байден і його дружина Джил Байден були вакциновані проти COVID-19.

Щеплення Байдену зробили в клініці ChristianaCare Wilmington неподалік від місця їхнього проживання в штаті Делавер. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на New York Post.

Байден отримав вакцину Pfizer-BioNTech. Цей препарат потрібно вводити двічі, тож через деякий час його очікує ще одна доза.

"Я роблю це, щоб продемонструвати, що люди мають бути готові зробити щеплення, коли вакцини будуть доступні. Турбуватися нема про що. Я з нетерпінням чекаю на другий укол", - сказав Байден.

Процес щеплення транслювали в прямому ефірі американські телеканали.

Про намір зробити щеплення Байден заявив минулого тижня.

"Я не прагну лізти в перед черги, але хочу показати американцям, що вакцинуватися від коронавірусу - це безпечно", - сказав він минулої середи.

Джо Байдену - 78 років. Через вік він перебуває у групі ризику в разі зараження COVID-19.

Читайте також: Байдена вакцинують проти коронавірусу 21 грудня, - Псакі

Автор: 

Байден Джо (2888) вакцина (4419) карантин (18172) США (23024) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
желательно осиновым колом
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21.12.2020 23:09
+15
Ждем когда уколют ботоксную крысу
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21.12.2020 23:09
+11
А даун Трамп когда покажет пример или он Спутником шырятся будет?
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21.12.2020 23:09
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Ждем когда уколют ботоксную крысу
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21.12.2020 23:09 Відповісти
желательно осиновым колом
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21.12.2020 23:09 Відповісти
...в живот.
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21.12.2020 23:42 Відповісти
Но снизу.
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22.12.2020 01:28 Відповісти
Батенька, да вы эстет)))
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22.12.2020 07:36 Відповісти
Шилом в глаз
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21.12.2020 23:43 Відповісти
А даун Трамп когда покажет пример или он Спутником шырятся будет?
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21.12.2020 23:09 Відповісти
Трамп вроде переболел короной, ему не нужна вакцина
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21.12.2020 23:10 Відповісти
Переболел как наш ЗЕбил за три дня
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21.12.2020 23:14 Відповісти
Ваш ШанпанЗе - слабак. Наш Гений Межгалактического Масштаба пААбедил корону за 1,5 суток.
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21.12.2020 23:45 Відповісти
Переливание плазмы крови переболевших короной людей даёт хороший результат в 90% случаев, в тяжелых случаях больной быстро идет на поправку, в легких - у него у самого срабатывает иммунная система. Китайцы об эффективности данного метода опубликовали статью ещё в феврале. Одно плохо, чтобы вылечить одного барина, требуется десяток холопов, так что этот метод работает не для всех.
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22.12.2020 00:12 Відповісти
Уже ВОЗ говорили что вакцинация обязательна даже для тех кто уже переболел. При повторном заражении могут быть очень плохие последствия. Ресурсы организма уже потрачены, нужно время на восстановление(ну хотя бы лёгких)... Тем более вакцина двух компонентная не просто так.
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22.12.2020 11:37 Відповісти
вован...! не сцы!
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21.12.2020 23:12 Відповісти
А ***** чомусь не роблять, бо окрім новачка нема іншої перевіреної вакцини
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21.12.2020 23:13 Відповісти
опубликованное интервью в NYT все больбе и больше топит вазелиновую командУ

Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 2960
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21.12.2020 23:15 Відповісти
дословно по верхнему тексту:
Украина, как самая обширная демократия в бывшем Советском Союзе, остается настоящим партнером в долгосрочной перспективе для Соединенных Штатов
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22.12.2020 05:10 Відповісти
а Вовка так и не сдал анализы на стадионе
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21.12.2020 23:16 Відповісти
Це Президент здорової країни.

Президент курця:
Байдену в прямом эфире сделали прививку от коронавируса - Цензор.НЕТ 1906
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21.12.2020 23:16 Відповісти
Абрам дивиться на рудого як на лайно
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21.12.2020 23:48 Відповісти
Авраам.Абрам это другой 😀
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22.12.2020 00:15 Відповісти
слушно)
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22.12.2020 00:31 Відповісти
Глюкоза.
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21.12.2020 23:21 Відповісти
Витаминка!
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22.12.2020 07:45 Відповісти
Хуцпа!
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21.12.2020 23:24 Відповісти
100%. Зато тут никто не падал после прививки. (25 сек)
https://youtu.be/nos0EZqhOD4
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21.12.2020 23:31 Відповісти
Не знаю, что там было, результат волнения, какое-то другое заболевание, которое вызвало обморок в неподходящий момент, но это не может быть следствием вакцинации вот вообще совсем. За это время даже если уколоть смертельную дозу цианида калия не факт, что умрешь, обычно люди, приговоренные к смертной казни, 2-3 минуты мучаются. Просто потому что - "где укол в мышцу, а где головной мозг". Мне тут один антипривочник уже довтирался до бреда, что "укол вакцины отбирает у человека жизненную энергию", что мне совсем уж расхотелось даже просто слушать.
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22.12.2020 00:20 Відповісти
Ти ідіот? Якщо загнати порожній шприц, то у кров потрапить повітря! А це дуже-дуже погано...
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21.12.2020 23:40 Відповісти
Байдену в прямому ефірі зробили щеплення проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 3099Ти ідіот?

На видео прекрасно видно, что поршень шприца не двигается, а шприц - пустой.
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21.12.2020 23:51 Відповісти
На видео как раз отлично видно, что поршень шприца двигается. Не двигается он только на фотографии, но там он и не должен двигаться
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22.12.2020 00:22 Відповісти
Він,певно,трампіст.То діагноз.Ось відео тієї вакцинації: https://youtu.be/WBBsQmnc8fI?t=42
Так розумію, проблема не в відсутності вакцини,а в незрозумілих маніпуляціях після уколу.
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22.12.2020 00:05 Відповісти
В Байдена поршень двигался и шприц был не пустой. Это четко видно.
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22.12.2020 00:24 Відповісти
..а што там внутри - В6, В12, а может никотинка!!? .... всё это показуха как и везде, по ушам ездят лохам!!))
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22.12.2020 08:31 Відповісти
Да-да, всі брешуть і один анонімус https://censor.net/ru/user/479351 заслуговує довіри... Можна узнати, яке у тебе утворення, щоб тобі вірити?
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22.12.2020 09:45 Відповісти
...а самому включить голову слабо - там идиотов нет , представляешь, какой это риск, при нескольких случаях потери сознания , как дуют в уши элехторату постоянно , это не поменять!!!
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22.12.2020 12:19 Відповісти
Так яке в тебе утворення?
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22.12.2020 12:20 Відповісти
Перевірено на американцях! До нас все одно черга на цю вакцину не дійде, тому продовжуємо спостереження.
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21.12.2020 23:26 Відповісти
Трампуша сказав , що вакцинуватися буде тільки після рекомендаціі його особистого лікаря !!
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22.12.2020 00:29 Відповісти
Прививки от деменции когда будут? Желательно и одному и другому. Но пока действующему - вдвойне.
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22.12.2020 01:00 Відповісти
Ну подивимось,як наші керманичі будуть колоти собі вакцини.Я неодноразово тут казав,що вакцини мають першими вколоти собі керманичі в прямому ефірі.І все має бути детально.
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22.12.2020 02:31 Відповісти
Ми ж самі не можемо принести вакцину, припустимо, з аптеки і контролювати весь процес. Кому це можна зараз довірити я навіть не знаю. Нікому, мабуть.
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22.12.2020 06:53 Відповісти
Чого маломірка путлєра не вколють "супутником", щоб він окочурився швидше та не коптів повітря?
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22.12.2020 07:33 Відповісти
В шприце были простые витамины!
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22.12.2020 09:29 Відповісти
надеюсь укололи в голову
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22.12.2020 11:04 Відповісти
 
 