Байдена вакцинують проти коронавірусу 21 грудня, - Псакі
Обраний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден отримає вакцину від коронавірусу вже на наступному тижні. Разом із Байденом вакцинується і його дружина Джилл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прессекретарка перехідної адміністрації Байдена Дженніфер Псакі, передає телеканал CNN.
Як повідомила прессекретарка, Байден отримає щеплення від коронавірусу в понеділок, 21 грудня. Його вакцинують препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
Вакцинація, як уточнила прессекретарка, відбудеться у штаті Делавер. Майбутній віцепрезидент США Камала Харріс і її чоловік Дуг Емгофф отримають свої щеплення наступного тижня.
Нагадаємо, до цього Байден заявляв, що не планує робити щеплення від коронавірусу серед перших, проте вакцинуватися він планував публічно, щоб стати прикладом для американців.
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Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 18 декабря.
Агентство учитывало информацию о вакцинации в трех
четырехстранах:
Китай (650 тыс. вакцинированных по состоянию на 28 ноября);
Великобритания (137 897 вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
россия (320 тыс. вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
США (49 567 вакцинированных по состоянию на 17 декабря).
Таким образом, в мире вакцину получило минимум 1 млн 157 тыс. человек.
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захопленої більшовиками у 1917 році. Так само як і цвинтар під кремлівською стіною на головній площі столиці.
Тому, навіть якщо на цю гранітну урну з біосмттям скерують Ту-160 з ядерною бомбою на борту, зіккурат буде по шматочках відновлено. Треба ліквідувати сам режим, а тоді вирішувати питання капища на так званій "красній" площі.
А це буде вакцина чи фуфло??
🤮
Чтобы не ошибиться, не перепутать, не сделать "хотели как лучше, а вышло как всегда".
Давно не видели Дженнифер Псаки - её фамилия всегда поднимает настроение.
И посмотреть-послушать приятно (не то, что Мендель).
Из публикации следует, что в этом году Бельгия закупит 33 миллиона вакцин и правительство заплатит за них 280 миллионов евро. Из приложенной к твиту таблицы видно, что одна доза вакцины AstraZeneca стоит 1 евро 78 центов. Это самая дешёвая из вакцин. Самая дорогая - от производителя вакцины Moderna, одна её доза стоит 18 долларов.
Еврокомиссия, ссылаясь на условия контрактов с поставщиками, обязалась сохранять в тайне стоимость вакцин, поэтому немедленно удалила публикацию из твиттера. Однако раскрытые сведения успели стать объектом внимания.