Байдена вакцинируют от коронавируса 21 декабря, - Псаки
Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получит вакцину от коронавируса уже на следующей неделе. Вместе с Байденом вакцинируется и его жена Джилл.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь переходной администрации Байдена Дженнифер Псаки, передает телеканал CNN.
Как сообщила пресс-секретарь, Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря. Его вакцинируют препаратом компаний Pfizer и BioNTech.
Вакцинация, как уточнила пресс-секретарь, пройдет в штате Делавэр. Будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Емгофф получат свои прививки на следующей неделе.
Напомним, до этого Байден заявлял, что не планирует делать прививку от коронавируса в числе первых, однако вакцинироваться он планировал публично, чтобы стать примером для американцев.
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Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg по состоянию на 18 декабря.
Агентство учитывало информацию о вакцинации в трех
четырехстранах:
Китай (650 тыс. вакцинированных по состоянию на 28 ноября);
Великобритания (137 897 вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
россия (320 тыс. вакцинированных по состоянию на 15 декабря);
США (49 567 вакцинированных по состоянию на 17 декабря).
Таким образом, в мире вакцину получило минимум 1 млн 157 тыс. человек.
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захопленої більшовиками у 1917 році. Так само як і цвинтар під кремлівською стіною на головній площі столиці.
Тому, навіть якщо на цю гранітну урну з біосмттям скерують Ту-160 з ядерною бомбою на борту, зіккурат буде по шматочках відновлено. Треба ліквідувати сам режим, а тоді вирішувати питання капища на так званій "красній" площі.
А це буде вакцина чи фуфло??
🤮
Чтобы не ошибиться, не перепутать, не сделать "хотели как лучше, а вышло как всегда".
Давно не видели Дженнифер Псаки - её фамилия всегда поднимает настроение.
И посмотреть-послушать приятно (не то, что Мендель).
Из публикации следует, что в этом году Бельгия закупит 33 миллиона вакцин и правительство заплатит за них 280 миллионов евро. Из приложенной к твиту таблицы видно, что одна доза вакцины AstraZeneca стоит 1 евро 78 центов. Это самая дешёвая из вакцин. Самая дорогая - от производителя вакцины Moderna, одна её доза стоит 18 долларов.
Еврокомиссия, ссылаясь на условия контрактов с поставщиками, обязалась сохранять в тайне стоимость вакцин, поэтому немедленно удалила публикацию из твиттера. Однако раскрытые сведения успели стать объектом внимания.