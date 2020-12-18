Байдена вакцинируют от коронавируса 21 декабря, - Псаки

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получит вакцину от коронавируса уже на следующей неделе. Вместе с Байденом вакцинируется и его жена Джилл.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявила пресс-секретарь переходной администрации Байдена Дженнифер Псаки, передает телеканал CNN.

Как сообщила пресс-секретарь, Байден получит прививку от коронавируса в понедельник, 21 декабря. Его вакцинируют препаратом компаний Pfizer и BioNTech.

Вакцинация, как уточнила пресс-секретарь, пройдет в штате Делавэр. Будущий вице-президент США Камала Харрис и ее муж Дуг Емгофф получат свои прививки на следующей неделе.

Напомним, до этого Байден заявлял, что не планирует делать прививку от коронавируса в числе первых, однако вакцинироваться он планировал публично, чтобы стать примером для американцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маски и вакцинация: Байден представил план борьбы с COVID-19 на первые 100 дней своего президентства