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Трамп заявил, что вакцинироваться от COVID-19 пока не будет

Трамп заявил, что вакцинироваться от COVID-19 пока не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует прививаться против COVID-19, но готов сделать это в соответствующее время.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Люди, работающие в Белом доме должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!" - написал Трамп в соцсети.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица в ближайшие дни получат возможность привиться от коронавируса COVID-19.

"Вакцину предложат руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, их начнут прививать с понедельника", - пишет агентство.

При этом планируется использовать вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, получившую разрешение на экстренное применение в США.

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Вакцинация американского руководства будет растянута на 10 дней, отмечает Bloomberg. Это делается, чтобы в случае возникновения побочных эффектов, вакцинируемые руководители не почувствовали бы их одновременно.

Планируется, что такая мера среди прочего поможет убедить американцев в безвредности вакцины, говорится в сообщении.

Трамп осенью переболел коронавирусом. В самом начале пандемии COVID-19 он говорил, что будет готов привиться либо в первых рядах, либо последним - в зависимости от того, как будет правильнее поступить.

На быстрой вакцинации руководства США настаивали как специалисты в сфере здравоохранения, так и эксперты в сфере национальной безопасности, подчеркивает Bloomberg.

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Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Пока что лишь вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное применение в США. Ожидается, что вскоре такое разрешение может получить и вакцина компании Moderna.

Разрешение на экстренное использование подразумевает применение препарата, не дожидаясь результатов ряда его испытаний.
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Топ комментарии
+3
Значит дальше Хацапетовки поехать не сможешь.
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14.12.2020 09:29
+2
Красавчик. Я тоже не буду, даже если приплатят.
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14.12.2020 09:00
+2
Аминь.
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14.12.2020 09:07
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Красавчик. Я тоже не буду, даже если приплатят.
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14.12.2020 09:00 Ответить
Приплатить не приплатят, а приказать могут.
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14.12.2020 09:06 Ответить
Значит дальше Хацапетовки поехать не сможешь.
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14.12.2020 09:29 Ответить
прибьют к стенке и вакцинируют
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14.12.2020 10:02 Ответить
Аминь.
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14.12.2020 09:07 Ответить
Пускай вакцинируется "золотым дождем".
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14.12.2020 09:11 Ответить
чайок з новічком і "спутнік" в сраку огєнту "донє" за провал...
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14.12.2020 09:12 Ответить
Какое же оно жалкое чмо!...
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14.12.2020 09:13 Ответить
Так он же этой заразой недавно переболел, ему сейчас вакцинироваться нет смысла.
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14.12.2020 09:28 Ответить
Ну он же сказал, когда будет нужно! Переболевшие могут и должны подождать.у них есть антитела.
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14.12.2020 16:07 Ответить
Тот редкий случай, когда с Трампом буду согласен.
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14.12.2020 18:22 Ответить
Я конечно не специалист, но может кто здесь подскажет - а какой смысл вакционироваться, если он в октябре переболел? и как поведет себя вакцина если в организме уже есть антитела?
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14.12.2020 09:40 Ответить
Стойкого иммунитета нет. Так что вакцинироваться придется. Но ближайшие несколько месяцев действительно скорей всего прививаться смысла нет. Когда колют вторую дозу двухкомпонентной вакцины в организме тоже есть антитела. Просто антител становится больше.
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14.12.2020 09:48 Ответить
Он ждёт вакцины от Спутника В!)
Так ему хозяин велел....
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14.12.2020 10:01 Ответить
так она токсична , сам путин не хочет колотся
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14.12.2020 10:03 Ответить
ПыНя хозяин...
Трамп и Лука вассалы!)
Не гоже хозяину колоть всякую гадость по перед холопов деловых...
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14.12.2020 10:06 Ответить
У пыни на него куча компромата..вот и крутится Трамп как карась на сковородке..
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14.12.2020 16:09 Ответить
После хаккерской атаки на Пфайзер,на второй день,муйло сказало,что в мордоре будет разрабатываться новая вакцина.
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14.12.2020 10:06 Ответить
ЦАП царап...
Так учили деда в питерской подворотне
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14.12.2020 10:10 Ответить
Уже украло?
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14.12.2020 16:10 Ответить
Получается так.
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14.12.2020 22:24 Ответить
Да ладно, когда заболел, то ему вытяжку из антител переболевших прыснули. Впрочем действующий Президент США имеет право воспользоваться самыми передовыми достижениями местной науки.
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14.12.2020 18:29 Ответить
спутніком колись, пакуй манатки і до ростова! хоча в цього рудого є шанс в ізраїль змотатися- бо так як він жоден през сша не догоджав та не лизав
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14.12.2020 10:02 Ответить
Я уколов не боюсь , если нада уколюсь
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14.12.2020 10:05 Ответить
звичайно не буде, і путька також не буде. Панство почекає поки холопня в ролі піддослідних хомячків на собі отой перелік вакцин випробує, а тоді виберуть найбезпечніші зразки. Або взагалі колотися жодною бурдою не будуть - каалєєктівний імунітєт.. кхє-кхє..
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14.12.2020 10:07 Ответить
И вообще Дед ПыНя тугой...
У него двойников штук 20…
Могли какому то самому ненужному на камеру чпокнуть и крематорий....
За то на весь мир можно было бы гундеть...какой мол бесстрашный дед!)
Но они тупые...деградация во всем! Какой СеРуСеРу 2.0? Они уже...на!) Это у них не отнять...
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14.12.2020 10:15 Ответить
Як кажуть в деяких кругах - ОЧКАНУЛ.
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14.12.2020 10:36 Ответить
Ну так Трамп не дурак - сразу на лохах пускай проверится вакцина. И )(уйло кстати тоже жопой но скумекал отказаться своей родной вакциной вакцинироваться - иначе бы точно падох на радость мировому сообществу.
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14.12.2020 10:52 Ответить
Друг вова приказал трампу сперва заправить харю ботоксом, а там и циклон б спутник в научатся с пфайзером бодяжить...
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14.12.2020 11:52 Ответить
Прочел комментарии... В основном на сайте резвится группа проплаченных уродами-идеологами вакцинации сявок. Полностью отсутствуют шутки о том, как по внешним признакам будут отличать двуногое прямоходящее ГМО после вакцинации от человека...
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14.12.2020 12:04 Ответить
Нихрена не понял!
Он же вроде только что переболел?
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14.12.2020 12:06 Ответить
от идиотизма - вакцину еще не придумали.....
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14.12.2020 15:45 Ответить
 
 