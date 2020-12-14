Трамп заявил, что вакцинироваться от COVID-19 пока не будет
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует прививаться против COVID-19, но готов сделать это в соответствующее время.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Люди, работающие в Белом доме должны получить доступ к вакцине несколько позже в рамках программы, если в этом нет особой необходимости. Я попросил, чтобы эта поправка была сделана. Я не планирую принимать вакцину, но надеюсь сделать это в соответствующее время. Спасибо!" - написал Трамп в соцсети.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и другие высокопоставленные американские официальные лица в ближайшие дни получат возможность привиться от коронавируса COVID-19.
"Вакцину предложат руководителям, выполняющим жизненно важные для страны функции во всех трех ветвях власти. Возможно, их начнут прививать с понедельника", - пишет агентство.
При этом планируется использовать вакцину от компаний Pfizer и BioNTech, получившую разрешение на экстренное применение в США.
Вакцинация американского руководства будет растянута на 10 дней, отмечает Bloomberg. Это делается, чтобы в случае возникновения побочных эффектов, вакцинируемые руководители не почувствовали бы их одновременно.
Планируется, что такая мера среди прочего поможет убедить американцев в безвредности вакцины, говорится в сообщении.
Трамп осенью переболел коронавирусом. В самом начале пандемии COVID-19 он говорил, что будет готов привиться либо в первых рядах, либо последним - в зависимости от того, как будет правильнее поступить.
На быстрой вакцинации руководства США настаивали как специалисты в сфере здравоохранения, так и эксперты в сфере национальной безопасности, подчеркивает Bloomberg.
Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19. Пока что лишь вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на экстренное применение в США. Ожидается, что вскоре такое разрешение может получить и вакцина компании Moderna.
Разрешение на экстренное использование подразумевает применение препарата, не дожидаясь результатов ряда его испытаний.
Пожалуйста, подождите...
Так ему хозяин велел....
Трамп и Лука вассалы!)
Не гоже хозяину колоть всякую гадость по перед холопов деловых...
Так учили деда в питерской подворотне
У него двойников штук 20…
Могли какому то самому ненужному на камеру чпокнуть и крематорий....
За то на весь мир можно было бы гундеть...какой мол бесстрашный дед!)
Но они тупые...деградация во всем! Какой СеРуСеРу 2.0? Они уже...на!) Это у них не отнять...
циклон бспутник в научатся с пфайзером бодяжить...
Он же вроде только что переболел?