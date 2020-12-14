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Трамп заявив, що вакцинуватися проти COVID-19 поки не буде

Трамп заявив, що вакцинуватися проти COVID-19 поки не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення проти COVID-19, але готовий зробити це у відповідний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Люди, що працюють у Білому домі, мають отримати доступ до вакцини дещо пізніше в межах програми, якщо в цьому немає особливої ​​потреби. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую використовувати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час. Дякую!" - написав Трамп у соцмережі.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Трамп та інші високопоставлені американські офіційні особи в найближчі дні отримають можливість зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

"Вакцину запропонують керівникам, які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади. Можливо, їм почнуть робити щеплення з понеділка", - пише агентство.

При цьому планується використовувати вакцину від компаній Pfizer і BioNTech, що отримала дозвіл на екстрене застосування в США.

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Вакцинація американського керівництва буде розтягнута на 10 днів, зазначає Bloomberg. Це робиться, щоб у разі виникнення побічних ефектів, вакциновані керівники не відчули б їх одночасно.

Планується, що такий захід серед іншого допоможе переконати американців у нешкідливості вакцини, йдеться в повідомленні.

Трамп восени перехворів на коронавірус. На самому початку пандемії COVID-19 він говорив, що буде готовий зробити щеплення або першим, або останнім - залежно від того, як буде правильніше вчинити.

На швидкій вакцинації керівництва США наполягали як фахівці у сфері охорони здоров'я, так і експерти у сфері національної безпеки, наголошує Bloomberg.

Очікується, що в понеділок у США стартує кампанія з масової вакцинації населення проти COVID-19. Поки що лише вакцина від Pfizer і BioNTech отримала дозвіл на екстрене застосування у США. Очікується, що незабаром такий дозвіл може отримати і вакцина компанії Moderna.

Дозвіл на екстрене використання має на увазі застосування препарату, не очікуючи результатів його випробувань.

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Топ коментарі
+3
Значит дальше Хацапетовки поехать не сможешь.
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14.12.2020 09:29
+2
Красавчик. Я тоже не буду, даже если приплатят.
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14.12.2020 09:00
+2
Аминь.
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14.12.2020 09:07
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Красавчик. Я тоже не буду, даже если приплатят.
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14.12.2020 09:00 Відповісти
Приплатить не приплатят, а приказать могут.
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14.12.2020 09:06 Відповісти
Значит дальше Хацапетовки поехать не сможешь.
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14.12.2020 09:29 Відповісти
прибьют к стенке и вакцинируют
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14.12.2020 10:02 Відповісти
Аминь.
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14.12.2020 09:07 Відповісти
Пускай вакцинируется "золотым дождем".
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14.12.2020 09:11 Відповісти
чайок з новічком і "спутнік" в сраку огєнту "донє" за провал...
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14.12.2020 09:12 Відповісти
Какое же оно жалкое чмо!...
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14.12.2020 09:13 Відповісти
Так он же этой заразой недавно переболел, ему сейчас вакцинироваться нет смысла.
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14.12.2020 09:28 Відповісти
Ну он же сказал, когда будет нужно! Переболевшие могут и должны подождать.у них есть антитела.
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14.12.2020 16:07 Відповісти
Тот редкий случай, когда с Трампом буду согласен.
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14.12.2020 18:22 Відповісти
Я конечно не специалист, но может кто здесь подскажет - а какой смысл вакционироваться, если он в октябре переболел? и как поведет себя вакцина если в организме уже есть антитела?
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14.12.2020 09:40 Відповісти
Стойкого иммунитета нет. Так что вакцинироваться придется. Но ближайшие несколько месяцев действительно скорей всего прививаться смысла нет. Когда колют вторую дозу двухкомпонентной вакцины в организме тоже есть антитела. Просто антител становится больше.
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14.12.2020 09:48 Відповісти
Он ждёт вакцины от Спутника В!)
Так ему хозяин велел....
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14.12.2020 10:01 Відповісти
так она токсична , сам путин не хочет колотся
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14.12.2020 10:03 Відповісти
ПыНя хозяин...
Трамп и Лука вассалы!)
Не гоже хозяину колоть всякую гадость по перед холопов деловых...
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14.12.2020 10:06 Відповісти
У пыни на него куча компромата..вот и крутится Трамп как карась на сковородке..
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14.12.2020 16:09 Відповісти
После хаккерской атаки на Пфайзер,на второй день,муйло сказало,что в мордоре будет разрабатываться новая вакцина.
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14.12.2020 10:06 Відповісти
ЦАП царап...
Так учили деда в питерской подворотне
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14.12.2020 10:10 Відповісти
Уже украло?
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14.12.2020 16:10 Відповісти
Получается так.
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14.12.2020 22:24 Відповісти
Да ладно, когда заболел, то ему вытяжку из антител переболевших прыснули. Впрочем действующий Президент США имеет право воспользоваться самыми передовыми достижениями местной науки.
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14.12.2020 18:29 Відповісти
спутніком колись, пакуй манатки і до ростова! хоча в цього рудого є шанс в ізраїль змотатися- бо так як він жоден през сша не догоджав та не лизав
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14.12.2020 10:02 Відповісти
Я уколов не боюсь , если нада уколюсь
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14.12.2020 10:05 Відповісти
звичайно не буде, і путька також не буде. Панство почекає поки холопня в ролі піддослідних хомячків на собі отой перелік вакцин випробує, а тоді виберуть найбезпечніші зразки. Або взагалі колотися жодною бурдою не будуть - каалєєктівний імунітєт.. кхє-кхє..
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14.12.2020 10:07 Відповісти
И вообще Дед ПыНя тугой...
У него двойников штук 20…
Могли какому то самому ненужному на камеру чпокнуть и крематорий....
За то на весь мир можно было бы гундеть...какой мол бесстрашный дед!)
Но они тупые...деградация во всем! Какой СеРуСеРу 2.0? Они уже...на!) Это у них не отнять...
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14.12.2020 10:15 Відповісти
Як кажуть в деяких кругах - ОЧКАНУЛ.
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14.12.2020 10:36 Відповісти
Ну так Трамп не дурак - сразу на лохах пускай проверится вакцина. И )(уйло кстати тоже жопой но скумекал отказаться своей родной вакциной вакцинироваться - иначе бы точно падох на радость мировому сообществу.
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14.12.2020 10:52 Відповісти
Друг вова приказал трампу сперва заправить харю ботоксом, а там и циклон б спутник в научатся с пфайзером бодяжить...
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14.12.2020 11:52 Відповісти
Прочел комментарии... В основном на сайте резвится группа проплаченных уродами-идеологами вакцинации сявок. Полностью отсутствуют шутки о том, как по внешним признакам будут отличать двуногое прямоходящее ГМО после вакцинации от человека...
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14.12.2020 12:04 Відповісти
Нихрена не понял!
Он же вроде только что переболел?
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14.12.2020 12:06 Відповісти
от идиотизма - вакцину еще не придумали.....
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14.12.2020 15:45 Відповісти
 
 