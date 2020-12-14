Трамп заявив, що вакцинуватися проти COVID-19 поки не буде
Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення проти COVID-19, але готовий зробити це у відповідний час.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Люди, що працюють у Білому домі, мають отримати доступ до вакцини дещо пізніше в межах програми, якщо в цьому немає особливої потреби. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую використовувати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час. Дякую!" - написав Трамп у соцмережі.
Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Трамп та інші високопоставлені американські офіційні особи в найближчі дні отримають можливість зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19.
"Вакцину запропонують керівникам, які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади. Можливо, їм почнуть робити щеплення з понеділка", - пише агентство.
При цьому планується використовувати вакцину від компаній Pfizer і BioNTech, що отримала дозвіл на екстрене застосування в США.
Вакцинація американського керівництва буде розтягнута на 10 днів, зазначає Bloomberg. Це робиться, щоб у разі виникнення побічних ефектів, вакциновані керівники не відчули б їх одночасно.
Планується, що такий захід серед іншого допоможе переконати американців у нешкідливості вакцини, йдеться в повідомленні.
Трамп восени перехворів на коронавірус. На самому початку пандемії COVID-19 він говорив, що буде готовий зробити щеплення або першим, або останнім - залежно від того, як буде правильніше вчинити.
На швидкій вакцинації керівництва США наполягали як фахівці у сфері охорони здоров'я, так і експерти у сфері національної безпеки, наголошує Bloomberg.
Очікується, що в понеділок у США стартує кампанія з масової вакцинації населення проти COVID-19. Поки що лише вакцина від Pfizer і BioNTech отримала дозвіл на екстрене застосування у США. Очікується, що незабаром такий дозвіл може отримати і вакцина компанії Moderna.
Дозвіл на екстрене використання має на увазі застосування препарату, не очікуючи результатів його випробувань.
Будь ласка, зачекайте...
Так ему хозяин велел....
Трамп и Лука вассалы!)
Не гоже хозяину колоть всякую гадость по перед холопов деловых...
Так учили деда в питерской подворотне
У него двойников штук 20…
Могли какому то самому ненужному на камеру чпокнуть и крематорий....
За то на весь мир можно было бы гундеть...какой мол бесстрашный дед!)
Но они тупые...деградация во всем! Какой СеРуСеРу 2.0? Они уже...на!) Это у них не отнять...
циклон бспутник в научатся с пфайзером бодяжить...
Он же вроде только что переболел?