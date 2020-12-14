Трамп заявив, що вакцинуватися проти COVID-19 поки не буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не планує робити щеплення проти COVID-19, але готовий зробити це у відповідний час.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Люди, що працюють у Білому домі, мають отримати доступ до вакцини дещо пізніше в межах програми, якщо в цьому немає особливої ​​потреби. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую використовувати вакцину, але сподіваюся зробити це у відповідний час. Дякую!" - написав Трамп у соцмережі.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що Трамп та інші високопоставлені американські офіційні особи в найближчі дні отримають можливість зробити щеплення проти коронавірусу COVID-19.

"Вакцину запропонують керівникам, які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади. Можливо, їм почнуть робити щеплення з понеділка", - пише агентство.

При цьому планується використовувати вакцину від компаній Pfizer і BioNTech, що отримала дозвіл на екстрене застосування в США.

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Вакцинація американського керівництва буде розтягнута на 10 днів, зазначає Bloomberg. Це робиться, щоб у разі виникнення побічних ефектів, вакциновані керівники не відчули б їх одночасно.

Планується, що такий захід серед іншого допоможе переконати американців у нешкідливості вакцини, йдеться в повідомленні.

Трамп восени перехворів на коронавірус. На самому початку пандемії COVID-19 він говорив, що буде готовий зробити щеплення або першим, або останнім - залежно від того, як буде правильніше вчинити.

На швидкій вакцинації керівництва США наполягали як фахівці у сфері охорони здоров'я, так і експерти у сфері національної безпеки, наголошує Bloomberg.

Очікується, що в понеділок у США стартує кампанія з масової вакцинації населення проти COVID-19. Поки що лише вакцина від Pfizer і BioNTech отримала дозвіл на екстрене застосування у США. Очікується, що незабаром такий дозвіл може отримати і вакцина компанії Moderna.

Дозвіл на екстрене використання має на увазі застосування препарату, не очікуючи результатів його випробувань.