Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що церква не виступає проти вакцинації від COVID-19 і навіть підтримує вакцинацію.

Про це він сказав в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже висловили свою позицію, як церква, ще задовго до пандемії. Ми заявили, що церква не проти вакцинації. Якщо це сприяє збереженню здоров'я людини, звичайно, церква підтримує", - підкреслив митрополит.

Він зазначив, що зараз в країні багато противників вакцинації. Це питання обговорювалося всередині церкви, і воно"є викликом для ПЦУ".

"Але ми повинні добре розуміти, що вакцинація не має ніякого стосунку до віровчення церкви. Дай Боже, щоб ця вакцина призупинила подальше поширення цієї небезпечної хвороби. І ми як церква будемо пояснювати, будемо роз'яснювати. Будемо показувати навіть, якщо потрібно, і прикладом" , - сказав предстоятель ПЦУ.

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Він додав, що особисто зробить щеплення, коли вакцина з'явиться в Україні.

"Коли вакцина буде в Україні, будемо приймати відповідне рішення, і напевно, будемо вакцинуватися для того, щоб ця хвиля була припинена. Ми просили уряд віднести священнослужителів до груп ризику, оскільки вони постійно спілкуються із паствою", - сказав Епіфаній.

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