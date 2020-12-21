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Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19

Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що церква не виступає проти вакцинації від COVID-19 і навіть підтримує вакцинацію.

Про це він сказав в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже висловили свою позицію, як церква, ще задовго до пандемії. Ми заявили, що церква не проти вакцинації. Якщо це сприяє збереженню здоров'я людини, звичайно, церква підтримує", - підкреслив митрополит.

Він зазначив, що зараз в країні багато противників вакцинації. Це питання обговорювалося всередині церкви, і воно"є викликом для ПЦУ".

"Але ми повинні добре розуміти, що вакцинація не має ніякого стосунку до віровчення церкви. Дай Боже, щоб ця вакцина призупинила подальше поширення цієї небезпечної хвороби. І ми як церква будемо пояснювати, будемо роз'яснювати. Будемо показувати навіть, якщо потрібно, і прикладом" , - сказав предстоятель ПЦУ.

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Він додав, що особисто зробить щеплення, коли вакцина з'явиться в Україні.

"Коли вакцина буде в Україні, будемо приймати відповідне рішення, і напевно, будемо вакцинуватися для того, щоб ця хвиля була припинена. Ми просили уряд віднести священнослужителів до груп ризику, оскільки вони постійно спілкуються із паствою", - сказав Епіфаній.

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Топ коментарі
+10
Церковь здорового человека...
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21.12.2020 23:34
+9
московский сатанат уже заявлял, что никакого коронавируса нет, мол все ето происки западной пропаганды, пока не заболела православная **** Новинский и куча московских попов
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21.12.2020 23:31
+9
Я уже давно заметил, что ПЦУ идет по пути цивилизации церкви, то есть переводит ее в русло современности и адекватности, пока секта РПЦ-КГБ-ФСБ держит свою паству в средневековье, это можно легко заметить по ее сторонникам, при чем не важно где, на Западе Украины или в Сыктывкаре, несут один и тот же бред, про мировой заговор, про чипирование и вред современных технологий.
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22.12.2020 00:43
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цікаво, московський сатанат підтримує? якщо ні, то це зіграє на руку адекватній частині населення
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21.12.2020 23:25 Відповісти
московский сатанат уже заявлял, что никакого коронавируса нет, мол все ето происки западной пропаганды, пока не заболела православная **** Новинский и куча московских попов
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21.12.2020 23:31 Відповісти
І закликав вірян ідти до храмів на Пасху !!! В той же час в Расєє закликав вірян утриматись від Пасхальної ходи !!))
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21.12.2020 23:35 Відповісти
А ще пізніше московські попи будуть агітувати за вакцинацію кацапською вакциною і називати "чіпами" нормальні западні вакцини.
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22.12.2020 08:49 Відповісти
1. Чувак перечитай Конституцію.
2. Єпіфаній звертається до вірян, а не до таких як ти.
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22.12.2020 00:26 Відповісти
Щось сумніваюсь, що ти прочитав.
«Ст. 35 Конституції України: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».
Отже, на основі Конституції України 1996 р. свобода світогляду і віросповідання означає:
1. свободу вибору релігії або відмову від всякого віросповідання;
2. свободу проводити релігійні обряди;
3. свободу засновувати нові релігійні організації.
Законодавством встановлена кримінальна відповідальність за перешкоджання релігійній діяльності, яка не порушує права і свободи громадян...
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22.12.2020 00:35 Відповісти
ПЦУ, а вы уже знаете, что колоть будут? Или вам все равно, но вы поддерживаете? платно или бесплатно(в большинстве развитых стран - за счет государства, кстати!), а у нас будет по чем? а отсутвие масок в аптеках в начале карантина в марте вы тоже поддерживаете??
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22.12.2020 00:57 Відповісти
А при чому тут ПЦУ?
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22.12.2020 01:14 Відповісти
https://censor.net/ua/user/439682

за відсутність масок в аптеках на початку пандумії запитувйте у Найсвітлішого і Наймудрішого щироко українця за всі роки незалежності України, який зі своїм шоблом продав весь запас масок і костюмів державного резерву, створеного за далеків часів, а мали б в такому випадку видавати безкоштовно. А продавали скрізь, у московію за 20 клопійок за одну маску. Ви це знали?
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22.12.2020 08:53 Відповісти
Извините Епифаний, но вакцинация - это мое личное дело, и решать здесь должен я , а не Епифаний. И не отождествляй себя церковью, ты не церковь. ЦЕРКОВЬ- ЭТО СОБРАНИЕ ВЕРУЮЩИХ,а не Епифаний. И даже Церковь может мне указывать только в религиозных вопросах, но никак не в вопросах медицины и моего здоровья. Не прячься за церковь. Если кто помрет от вакцины, виноват будешь лично ты со своими советами, а не церковь. Церковь- не медицинское учреждение, а Епифаний не доктор. ( И я православный, если что, и не московского патриархата ).
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22.12.2020 01:53 Відповісти
Твое личное дело заниматься физкультурой или нет. Ибо если не будешь делать, то пузо вырастет только у тебя и сердечко раньше начнет отказывать только твое. А если среди прихожан будет больше вакцинированных, то выинрают от этого и верующие и неверующие. Если какой-то отказник от вакцинации принесет в свой коллектив заразу и от нее кто-то потеряет здоровье или жизнь - виноват будет лично он.
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22.12.2020 06:57 Відповісти
ну конечно, если святая вода не помогает, иконы не помогают- то мы не против прививок
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21.12.2020 23:34 Відповісти
Церковь здорового человека...
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21.12.2020 23:34 Відповісти
у здорового человека никакая религия в голове не должна присутствовать по определению
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21.12.2020 23:35 Відповісти
Це нонсенс !!))
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21.12.2020 23:37 Відповісти
Есть такой понятие - атеист Православной Церкви Украины.
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21.12.2020 23:56 Відповісти
Зараз перевіримо.
За кого Ви голосували 21.04.2019 ?
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22.12.2020 00:02 Відповісти
Порох!!)))
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22.12.2020 00:07 Відповісти
В Вас я й не сумнівався.
Але питання було до https://censor.net/ua/user/467780.
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22.12.2020 00:10 Відповісти
Я? Ни за кого. Одни воры и ублюдки же баллотируются, как можно адекватному человеку за них голосовать?
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22.12.2020 00:59 Відповісти
За Зеленского значить.
Ви ж не будете згодні з тим, що у Вас не вистачило розуму, щоб зрозуміти, що якщо у другому турі не будуть голосувати за Порошенка, то виграє Зеленський.
Чи дійсно, не розуміли?
Ну, тоді соррі.
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22.12.2020 01:11 Відповісти
мне без разницы кто там был бы. Один клоун, другой вор. Не вижу разницы.
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22.12.2020 01:32 Відповісти
Порохоботы тех, кто вообще не голосовал во втором туре, ненавидят чуть меньше, чем тех, кто проголосовал против их сивочолого божка. Просто реже об этом говорят, повторяя мантру про "золотой четвертак" и 73%. Потому как, с учетом непроголосовавших, они, получаются ненавидят 84,6% населения Украины
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22.12.2020 06:15 Відповісти
А сказали бы Шмыгаль с Зелей, что ну его нахер, эту вакцинацию. Епифан бы и это горячо поддержал.
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21.12.2020 23:45 Відповісти
Митрополит Київський і всієї України Епифаній підтримує вакцинацію українців.
Яким боком до цього шмгаль з зелею, яким українці по- барабану?
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22.12.2020 00:09 Відповісти
Главное попиарить свой церковный бизнес.)
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22.12.2020 01:08 Відповісти
Не чули такого піару від гундяєвського попа? Чому? Йому не важливо скільки українців може загнутися, чи йому, чим більше тим краще? Вони за старою традицією, сподіваються, загидити українську землю своїми переселенцями? Тим більше свою "великую" територію вони вже перетворили на помийку, як і окупований крим та окуповану частину донбасу.
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22.12.2020 10:54 Відповісти
А атеїсти нам тут розказують, шо маски і вакцинація, то підготовка до чіпування, а COVID 19 вигадали Гейтс і Сорос, і взагалі то є фейк.
?
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21.12.2020 23:49 Відповісти
То не атеїсти, а просто бовдури.
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22.12.2020 01:07 Відповісти
Ну чому. Атеїсти вірять, що вони розумніші, ніж християни.
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22.12.2020 01:17 Відповісти
Перенаселення. Яка різниця взагалі, всіх чипуватимуть 100 відсотків.😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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21.12.2020 23:56 Відповісти
Я уже давно заметил, что ПЦУ идет по пути цивилизации церкви, то есть переводит ее в русло современности и адекватности, пока секта РПЦ-КГБ-ФСБ держит свою паству в средневековье, это можно легко заметить по ее сторонникам, при чем не важно где, на Западе Украины или в Сыктывкаре, несут один и тот же бред, про мировой заговор, про чипирование и вред современных технологий.
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22.12.2020 00:43 Відповісти
Ясен пень. Никакое божество тут не поможет. Наука рулит и будет рулить, а ваше время, дорогие (!) попы, давно позади.
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22.12.2020 01:06 Відповісти
Ти в курсі, хто є творцем космологічної теорії створення Всесвіту «Big Bang» ?
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22.12.2020 01:20 Відповісти
Історія.
Теорію зародження й еволюції Всесвіту, яку сьогодні називають «теорією великого вибуху», запропонував https://uk.wikipedia.org/wiki/1931 1931 року бельгійський абат і астроном https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Жорж Леметр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85#cite_note-1 [1] . Знаючи про розбігання галактик, про що свідчили спостереження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB Едвіна Габбла та, незалежно отримавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 рівняння Фрідмана , Леметр припустив, що розбігання галактик можна екстраполювати в минуле, звівши все до єдиної точки, яку абат називав «первинним атомом».
Назву «великий вибух» теорії дав у виступі на радіо її противник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%BB Фред Гойл : «big bang» означає англійською мовою радше «великий бах» - саме так Гойл зневажливо охарактеризував гіпотезу Леметра. Однак вислів набув усталеності та втратив початкове негативне забарвлення.
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22.12.2020 01:33 Відповісти
А где диспут эпидемиологов, вирусологов? Коронобесы не справляются на помощь религию подтащили. Блажен кто верует. Но лучше диспут специалистов послушать три за три против, в споре рождается истина, а не в пропаганде.
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22.12.2020 05:27 Відповісти
Диспуты и научные статьи есть в изобилии, в научных журналах. Просто так как и лохторату блазня, и идиотам, отрицающим ковид нужно шоу - диспут на стадионе, где в прямом эфире будут спорить обвешенные регалиями Нобелевские лауреаты. Вот такое они посмотрят, но в мозгах у большинства это не отложится - все равно в конце концов скажут, мол, вирусологи и эпидемиологи, выступающие за опасность ковида, проплачены Соросом, Гейтцом, Ротшильдами, Рокфеллерами, ВОЗ, аннунаками с Нибиру, ******, Трампом, китайцами ... (нужное подчеркнуть)
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22.12.2020 06:21 Відповісти
есть выступы по заказу может и статьи но истина рождается в споре. Диалектика.
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22.12.2020 10:40 Відповісти
Истина рождается в споре - если слушающие этот спор понимают, о чем идет речь или, как минимум, незаангажированы к одной из сторон. А так - ковиддиссиденты все равно будут считать, что "их" сторона в том споре победила.
Простой обывательский пример. Помните те дебаты на стадионе между Порошенко и Зеленским? Кто в итоге тех дебатов победил? Я тогда обратила внимание, что фанаты блазня аж пищали от радости, "как Зе выставил Пороха идиотом". А порохоботы веско рассказывали, что "зубр международной политики просто раздавил клоуна" и что исход второго тура после этих дебатов решен в пользу Пороха.
Если вы считаете, что статьи и диспуты по ковиду все сделаны под заказ - что вам помешает посчитать, что и такой "спор" - это все происки "коронабесов"?
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22.12.2020 12:11 Відповісти
Апостол Лука был врачом. Сей факт конечно не порадует дремучих атеистов, но увы и ах.
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22.12.2020 06:04 Відповісти
А куда в звізду діватися? Ваш шеф з німбом болт забив на хворобу. Не справляєся
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22.12.2020 06:57 Відповісти
Мракобісся вже добралось і до вірусології.
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22.12.2020 06:59 Відповісти
а "ВЕРА" уже не катит??? при КИЕВСКОМ ПАТРИАРХАТЕ такого не было...((
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22.12.2020 07:19 Відповісти
Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4009
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22.12.2020 10:08 Відповісти
 
 