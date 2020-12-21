Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що церква не виступає проти вакцинації від COVID-19 і навіть підтримує вакцинацію.
Про це він сказав в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже висловили свою позицію, як церква, ще задовго до пандемії. Ми заявили, що церква не проти вакцинації. Якщо це сприяє збереженню здоров'я людини, звичайно, церква підтримує", - підкреслив митрополит.
Він зазначив, що зараз в країні багато противників вакцинації. Це питання обговорювалося всередині церкви, і воно"є викликом для ПЦУ".
"Але ми повинні добре розуміти, що вакцинація не має ніякого стосунку до віровчення церкви. Дай Боже, щоб ця вакцина призупинила подальше поширення цієї небезпечної хвороби. І ми як церква будемо пояснювати, будемо роз'яснювати. Будемо показувати навіть, якщо потрібно, і прикладом" , - сказав предстоятель ПЦУ.
Він додав, що особисто зробить щеплення, коли вакцина з'явиться в Україні.
"Коли вакцина буде в Україні, будемо приймати відповідне рішення, і напевно, будемо вакцинуватися для того, щоб ця хвиля була припинена. Ми просили уряд віднести священнослужителів до груп ризику, оскільки вони постійно спілкуються із паствою", - сказав Епіфаній.
Будь ласка, зачекайте...
2. Єпіфаній звертається до вірян, а не до таких як ти.
«Ст. 35 Конституції України: «Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність».
Отже, на основі Конституції України 1996 р. свобода світогляду і віросповідання означає:
1. свободу вибору релігії або відмову від всякого віросповідання;
2. свободу проводити релігійні обряди;
3. свободу засновувати нові релігійні організації.
Законодавством встановлена кримінальна відповідальність за перешкоджання релігійній діяльності, яка не порушує права і свободи громадян...
за відсутність масок в аптеках на початку пандумії запитувйте у Найсвітлішого і Наймудрішого щироко українця за всі роки незалежності України, який зі своїм шоблом продав весь запас масок і костюмів державного резерву, створеного за далеків часів, а мали б в такому випадку видавати безкоштовно. А продавали скрізь, у московію за 20 клопійок за одну маску. Ви це знали?
За кого Ви голосували 21.04.2019 ?
Але питання було до https://censor.net/ua/user/467780.
Ви ж не будете згодні з тим, що у Вас не вистачило розуму, щоб зрозуміти, що якщо у другому турі не будуть голосувати за Порошенка, то виграє Зеленський.
Чи дійсно, не розуміли?
Ну, тоді соррі.
Яким боком до цього шмгаль з зелею, яким українці по- барабану?
?
Теорію зародження й еволюції Всесвіту, яку сьогодні називають «теорією великого вибуху», запропонував https://uk.wikipedia.org/wiki/1931 1931 року бельгійський абат і астроном https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 Жорж Леметр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85#cite_note-1 [1] . Знаючи про розбігання галактик, про що свідчили спостереження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B2%D1%96%D0%BD_%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%BB Едвіна Габбла та, незалежно отримавши https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 рівняння Фрідмана , Леметр припустив, що розбігання галактик можна екстраполювати в минуле, звівши все до єдиної точки, яку абат називав «первинним атомом».
Назву «великий вибух» теорії дав у виступі на радіо її противник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%BB Фред Гойл : «big bang» означає англійською мовою радше «великий бах» - саме так Гойл зневажливо охарактеризував гіпотезу Леметра. Однак вислів набув усталеності та втратив початкове негативне забарвлення.
Простой обывательский пример. Помните те дебаты на стадионе между Порошенко и Зеленским? Кто в итоге тех дебатов победил? Я тогда обратила внимание, что фанаты блазня аж пищали от радости, "как Зе выставил Пороха идиотом". А порохоботы веско рассказывали, что "зубр международной политики просто раздавил клоуна" и что исход второго тура после этих дебатов решен в пользу Пороха.
Если вы считаете, что статьи и диспуты по ковиду все сделаны под заказ - что вам помешает посчитать, что и такой "спор" - это все происки "коронабесов"?