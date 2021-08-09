Великобритания выполняет все требования Будапештского меморандума, - посол Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Соединенное Королевство со времени подписания Будапештского меморандума выполняло все, что предусмотрено этим документом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом дипломат заявила в интервью ВВС News Украина .

"С тех пор, как мы подписали этот (Будапештский. - Ред.) Меморандум, мы делали все, что он требовал от нас. Там было два обязательства, не так ли? Страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом. Вот под чем мы подписались. Мы не нападали на Украину. И мы привлекаем агрессора к ответственности в международной системе", - сказала Симмонс.

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Она отметила, что с самим Меморандумом "произошло лишь то, что Россия, обязалась не совершать агрессию против Украины, именно это и сделала".

"Каждый раз, когда Украина инициировала любые переговоры в формате Меморандума, Великобритания была готова участвовать в них. И в дальнейшем тоже готова. Если Украина захочет переговоров в этом формате, мы примем участие. Но ключевой вопрос, если честно, тот же что и с Минскими соглашениями: Россия должна выполнять то, под чем она подписалась", - отметила дипломат.