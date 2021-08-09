США ввели новые санкции в отношении Беларуси

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции в отношении Беларуси. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Джо Байден заявил, что Беларусь представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. В частности, из-за вредоносной деятельности белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии.

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"Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и нарушение режимом и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок", - заявил американский лидер.

Согласно документу, новые санкции включают блокировку активов официальных лиц Беларуси. Ограничительные меры также затронут энергетику, оборонный сектор и транспорт.