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США ввели нові санкції щодо Білорусі

США ввели нові санкції щодо Білорусі

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції щодо Білорусі. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джо Байден заявив, що Білорусь становить незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці й зовнішній політиці Сполучених Штатів. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США введуть санкції проти Олімпійського комітету Білорусі, - AFP

"Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів у Білорусі та їхніх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції та організацій громадянського суспільства та порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень", - заявив американський лідер.

Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектора і транспорту.

Новина доповнюється...

Білорусь (7922) санкції (11760) США (22455)


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Топ коментарі
+24
Под Луганском погиб генерал ИХТАМНЕТов РАБссии Ткаченков...земля стекловатой ублюдку...
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09.08.2021 18:05
+8
а я думаю,чего таракан так разговорился против Украины .а он оказывается так гибридно Штатам угрожал
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09.08.2021 18:06
+7
США ввели новые санкции в отношении Беларуси - Цензор.НЕТ 5514
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09.08.2021 18:07
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Мае віншаванні, Мойша. Толі яшчэ будзе.
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09.08.2021 18:03 Відповісти
А я думаю, чего это усатый диктатор
сегодня истерит целый день...
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09.08.2021 18:32 Відповісти
Под Луганском погиб генерал ИХТАМНЕТов РАБссии Ткаченков...земля стекловатой ублюдку...
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09.08.2021 18:05 Відповісти
США ввели новые санкции в отношении Беларуси - Цензор.НЕТ 5514
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09.08.2021 18:07 Відповісти
Звынайте,подох генерал Каченков))) абшибся
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09.08.2021 18:13 Відповісти
Это тоже хорошая новость, побольше рабсейских генералов, зашкваренных на разный вкус)))
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09.08.2021 18:28 Відповісти
Пруф плииз!!!!!!!!!!!
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09.08.2021 18:55 Відповісти
Як сталося і чому мовчать наші ЗМІ?
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09.08.2021 18:24 Відповісти
Луашенко похер эти санкции, это фикция.
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09.08.2021 18:05 Відповісти
так его полуверным боярам не все равно .активы арестованы.
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09.08.2021 18:07 Відповісти
так написано американцами, а шо они там блокируют - неясно
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09.08.2021 18:41 Відповісти
хочешь сказать,шо лох-та все знает? и санкции самые -самые полезные из всех?
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09.08.2021 19:07 Відповісти
а я думаю,чего таракан так разговорился против Украины .а он оказывается так гибридно Штатам угрожал
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09.08.2021 18:06 Відповісти
06.08.21 13:12
Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО Валіза вокзал воркута.
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09.08.2021 18:16 Відповісти
Українською сформулюй. Я не розумію твою мордовську писанину.
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09.08.2021 18:27 Відповісти
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. ВIДЕО
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09.08.2021 18:32 Відповісти
я знаю таких. це придурошні з сєкти 73% та опзж з шарієм.
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09.08.2021 18:35 Відповісти
цілком підтримую мовний закон.але я ах ніяк не пцдхожу до жодної статті .бо в побуті можна будь якою мовою...хоч суахілі

Частина норм закону вже працюють. Зокрема, державна мова вже є обов'язковою у рекламі, в медицині та на транспорті, у діловодстві, документообігу та звітності, науці, технічній та проєктній документації.




Ті норми, що набудуть чинності з 16 липня 2021 року, передбачають поширення української на телебаченні та у кіноіндустрії, виданні та продажі книжок, екскурсійному бізнесі та туризмі.


А кандидати на державну службу та претенденти на українське громадянство складатимуть тести на знання державної мови.
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09.08.2021 18:30 Відповісти
Чтобы содержать 10 миллионную Белорашу Путлеру надо в год разкошелится на 10 ярдов долларов,это вам не Чечения,где Кадыров скачивает с Мавзолейного барана те же 10 ярдов...
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09.08.2021 18:08 Відповісти
А яй , а Путин обидится ,на коллегу диктатора наезжают ...и поф им отравленные британцы и Навальный, взорванные склады и люди в странах нато, карательная психиатрия и множество дружих преступлений, главное чтобы китай не стал мировым лидером вместо сша а там хоть грузия, хоть украина ,хоть кемпская волость
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09.08.2021 18:11 Відповісти
Чуєш придурошна, ти ще раз напишеш Україна з маленької, то будуть по тобі поминки.
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09.08.2021 18:28 Відповісти
лишь бы что нить пукнуть
сколько там вам тупым за строчку платят?
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09.08.2021 18:36 Відповісти
я не розумію мордовську.
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09.08.2021 18:37 Відповісти
там написано - іди в дупу ! зараз ферштейн?
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09.08.2021 18:40 Відповісти
Не можу. Ти там прописалась.
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09.08.2021 19:00 Відповісти
Как бы правильно , но ху"ло тоже рад .
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09.08.2021 18:12 Відповісти
МВФ даёт раше 18 млрд. Путя Бате даёт 3. Через год ждите от Драника ещё одну песенку о том , что Америка какашка.
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09.08.2021 18:13 Відповісти
В гибели генерала Каченковыа под ЛОХанском уже обвили визитку Яроша и Зеленского..типа спецопрерация ГРУ Украины......
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09.08.2021 18:16 Відповісти
Язык падонков (он же олбанскей) - метафорический аллегорический язык выражения мыслей в неудобочитаемой форме. Фактически основной концепцией этого т. н. езыка является альтернативное правописание, при котором слово пишется максимально непохожим на словарное написание при сохранении https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC фонетического образа
Уважаемый редактор https://censor.net/ru/user/201477 может лучше про реактор? Если есть новость почему не выложить раньше господина редактора? От вас не ожидали. зачем цирк устраивать?
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09.08.2021 18:37 Відповісти
Ызык подонков Мавзолейных по фене ботать придумал не я...а Федор Михайлович Достоевский...сидя в тюряге РАБссиянской...на сегодня это дерьмо насчитываеит 25 000 слов...,Челдон ты не образованный...
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09.08.2021 18:43 Відповісти
Но. На все вкось и рядом вопросы сегодня из зала про дальнейшие шаги интеграции с Россией, Лукашенко чётко отвечал, что никакого слияния не будет и Беларусь - независимое государство Так что, как бы не гнали на него, он ясно дал понять, что на территории Беларуси не будет и военных баз РФ. И ни каких санкций против Украины Беларусь тоже не собирается вводить. Как то так.
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09.08.2021 18:18 Відповісти
Военные базы уже есть . Беларусь превращена во внутреннюю область расейской ********* - дипмиссии иностранных государств почти закрыты , остановлено членство в европейских структурах , нет прямых авиасообщений с европой . бизнесы с иностранным капиталом кроме срасийского выдворяються из страны . закрыты все обществнные организации работавшие в области беларуского языка . какая в опу независимость ?
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09.08.2021 18:33 Відповісти
МВФ может только дать Отсосать Путлеру большой и толстый...
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09.08.2021 18:18 Відповісти
https://www.mid.ru/mezdunarodnyj-valutnyj-fond-mvf-/-/asset_publisher/km9HkaXMTium/content/id/2511117 Россия и Международный валютный фонд

С 2000 г. Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 г. до 5,1 млрд. долл. США. В январе 2005 г. в соответствии с положениями Устава МВФ о досрочном погашении кредитов членами Фонда, которые существенно улучшили сальдо своего платежного баланса и увеличили размер валютных резервов, Российская Федерация выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 млрд. долл. США), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией. Высвободившиеся в результате выплаты российского долга средства могут быть использованы Фондом на цели содействия развитию нуждающихся стран.
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09.08.2021 18:45 Відповісти
Михаил Ходорковский на Суде в Гааге победил РАБссию...Суд присудил выплатить Ходорковскому 5 ярдов долларов...Опять паБЕДа Мавзолейного Хмыря...ну скока можно...
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09.08.2021 18:21 Відповісти
А що ще тарган хотів: талони на посилене харчування? Нє***й повітряним піратством займатись, удушенням власного нарорду, гадінням сусідам,вбивствами громадян РБ,що не хочуть примиритись із насмльним захопленням влади в країні? Повівся із ******,хочеш бути на нього схожим? Отримуй!
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09.08.2021 18:22 Відповісти
США ввели нові санкції щодо Білорусі - Цензор.НЕТ 3974
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09.08.2021 18:22 Відповісти
ЮКОС разорит Мавзолей до последней нитки... Анкционеры ЮКОСА ждут от банды Гопника 67,5 миллиарда долларов...каждый месяц растет Пеня в сумме 270 миллионов баксов...Одни паБЕДы Путлера...
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09.08.2021 18:25 Відповісти
Там есть интересный пункт в решении Суда в Гааге,в случае не выплаты Иска...Имущество РАБссии начнут арестовывать по ВСЕМУ МИРУ...
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09.08.2021 18:28 Відповісти
(зевая, помним, помним,)

https://rg.ru/2009/01/22/noga.html Уже без малого 28 лет "Нога" пытается доказать в различных судебных инстанциях, что Россия якобы имеет перед ней долг, сумма которого уже много раз менялась. Фирма инициировала несколько судебных процессов в различных странах мира. Чтобы взыскать долг, "Нога" неоднократно пыталась арестовать имущество России за рубежом. В частности, в январе прошлого года "Нога" пыталась добиться ареста счетов ряда российских организаций во французских банках. Но вскоре все заблокированные средства были освобождены на основании решений французских судов. Позже российские власти подали ответные иски, в которых потребовали от швейцарской компании возместить миллион евро.
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09.08.2021 18:52 Відповісти
надо физически устранить шизоферника лукашенко , московского холуя , устроившего 37 год в Беларуси . лукавая тварь сорвался с цепи окончательно.
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09.08.2021 18:28 Відповісти
Америка СПАСИБО!!!!!
Без тебя на этом шарике - гниды комуняцкие плодились бы как черви!!!
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09.08.2021 18:40 Відповісти
Понимаю..не понравилась цифра 73%)))ну тогда 80 % Лукашеску...
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09.08.2021 18:51 Відповісти
Мавзолейные Хмыри,вам кранты,хоть с Северным потопом,хоть без...Молитесь...
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09.08.2021 18:54 Відповісти
Цитата Путлера...
24 августа 1991 года произошла крупнейшая Георполитическая КАТАСТРОФА ВЕКа. Подвиги надо повторять.иначе они МИФ.....
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09.08.2021 18:55 Відповісти
Катастрофа? Праздник, вот что это было! А катастрофа заключается в том, рфия и остальной мир видят эти два факта по-разному.
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09.08.2021 21:19 Відповісти
 
 