США ввели нові санкції щодо Білорусі
Сполучені Штати Америки ввели нові санкції щодо Білорусі. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Джо Байден заявив, що Білорусь становить незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці й зовнішній політиці Сполучених Штатів. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.
"Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів у Білорусі та їхніх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції та організацій громадянського суспільства та порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень", - заявив американський лідер.
Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектора і транспорту.
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Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО Валіза вокзал воркута.
Частина норм закону вже працюють. Зокрема, державна мова вже є обов'язковою у рекламі, в медицині та на транспорті, у діловодстві, документообігу та звітності, науці, технічній та проєктній документації.
Ті норми, що набудуть чинності з 16 липня 2021 року, передбачають поширення української на телебаченні та у кіноіндустрії, виданні та продажі книжок, екскурсійному бізнесі та туризмі.
А кандидати на державну службу та претенденти на українське громадянство складатимуть тести на знання державної мови.
сколько там вам тупым за строчку платят?
Уважаемый
редакторhttps://censor.net/ru/user/201477 может лучше про реактор? Если есть новость почему не выложить раньше господина редактора? От вас не ожидали. зачем цирк устраивать?
С 2000 г. Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ, а ее общая задолженность перед Фондом сократилась к 2004 г. до 5,1 млрд. долл. США. В январе 2005 г. в соответствии с положениями Устава МВФ о досрочном погашении кредитов членами Фонда, которые существенно улучшили сальдо своего платежного баланса и увеличили размер валютных резервов, Российская Федерация выплатила МВФ весь объем накопленной задолженности (около 3,3 млрд. долл. США), полностью погасив тем самым свои обязательства перед этой организацией. Высвободившиеся в результате выплаты российского долга средства могут быть использованы Фондом на цели содействия развитию нуждающихся стран.
https://rg.ru/2009/01/22/noga.html Уже без малого 28 лет "Нога" пытается доказать в различных судебных инстанциях, что Россия якобы имеет перед ней долг, сумма которого уже много раз менялась. Фирма инициировала несколько судебных процессов в различных странах мира. Чтобы взыскать долг, "Нога" неоднократно пыталась арестовать имущество России за рубежом. В частности, в январе прошлого года "Нога" пыталась добиться ареста счетов ряда российских организаций во французских банках. Но вскоре все заблокированные средства были освобождены на основании решений французских судов. Позже российские власти подали ответные иски, в которых потребовали от швейцарской компании возместить миллион евро.
Без тебя на этом шарике - гниды комуняцкие плодились бы как черви!!!
24 августа 1991 года произошла крупнейшая Георполитическая КАТАСТРОФА ВЕКа. Подвиги надо повторять.иначе они МИФ.....