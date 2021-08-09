США ввели нові санкції щодо Білорусі

Сполучені Штати Америки ввели нові санкції щодо Білорусі. Відповідний указ підписав президент США Джо Байден.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Джо Байден заявив, що Білорусь становить незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці й зовнішній політиці Сполучених Штатів. Зокрема, через шкідливу діяльність білоруського режиму і давні зловживання, спрямовані на придушення демократії.

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"Включаючи незаконну і репресивну діяльність, що випливає з фальсифікації президентських виборів у Білорусі та їхніх наслідків, таких як ліквідація політичної опозиції та організацій громадянського суспільства та порушення режимом і створення загрози для міжнародних цивільних авіаперевезень", - заявив американський лідер.

Згідно з документом, нові санкції включають блокування активів офіційних осіб Білорусі. Обмежувальні заходи також торкнуться енергетики, оборонного сектора і транспорту.

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