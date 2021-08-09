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США введуть санкції проти Олімпійського комітету Білорусі, - AFP

США введуть санкції проти Олімпійського комітету Білорусі, - AFP

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до санкційного списку потрапить Олімпійський комітет Білорусі.

Про це виданню AFP заявив чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", - повідомив чиновник Білого дому.

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Білорусь (7922) санкції (11750) США (22417)


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Настоящие "санкции из ада" 2.0. Это становится уже смешно
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09.08.2021 16:59 Відповісти
Бульбофюрер будет напуган
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09.08.2021 17:05 Відповісти
Ого руки викручують. Рятуйте диктатора.
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09.08.2021 17:13 Відповісти
Дійсно, це вже навіть смішно.
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09.08.2021 17:56 Відповісти
Байден, а Байден
Где санкции против северного потока-2, которые вы там обещали?
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09.08.2021 22:09 Відповісти
 
 