США введуть санкції проти Олімпійського комітету Білорусі, - AFP
Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до санкційного списку потрапить Олімпійський комітет Білорусі.
Про це виданню AFP заявив чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", - повідомив чиновник Білого дому.
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Где санкции против северного потока-2, которые вы там обещали?