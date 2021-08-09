США введуть санкції проти Олімпійського комітету Білорусі, - AFP

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до санкційного списку потрапить Олімпійський комітет Білорусі.

Про це виданню AFP заявив чиновник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", - повідомив чиновник Білого дому.

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