США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, - AFP

Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет Олимпийский комитет Беларуси.

Об этом изданию AFP заявил чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", - сообщил чиновник Белого дома.

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