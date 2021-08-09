США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, - AFP
Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет Олимпийский комитет Беларуси.
Об этом изданию AFP заявил чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", - сообщил чиновник Белого дома.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Где санкции против северного потока-2, которые вы там обещали?