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США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, - AFP

США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси, - AFP

Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет Олимпийский комитет Беларуси.

Об этом изданию AFP заявил чиновник Белого дома, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", - сообщил чиновник Белого дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявит новые санкции против Беларуси 9 августа, - CNN

Автор: 

Беларусь (7886) санкции (11251) США (26336)


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Настоящие "санкции из ада" 2.0. Это становится уже смешно
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09.08.2021 16:59 Ответить
Бульбофюрер будет напуган
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09.08.2021 17:05 Ответить
Ого руки викручують. Рятуйте диктатора.
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09.08.2021 17:13 Ответить
Дійсно, це вже навіть смішно.
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09.08.2021 17:56 Ответить
Байден, а Байден
Где санкции против северного потока-2, которые вы там обещали?
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09.08.2021 22:09 Ответить
 
 