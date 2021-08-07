Байден объявит новые санкции против Беларуси 9 августа, - CNN
Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси. Это планируют сделать 9 августа, в годовщину "выборов" президента в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Источник в конгрессе сообщил изданию, что санкции должны объявить в понедельник.
"Санкции объявят в ознаменование годовщины выборов в этой восточноевропейской стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество", - пишет CNN.
В то же время пока не ясно, на что будут нацелены новые санкции. Однако отмечается, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Вашингтон передала администрации Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.
Речь идет о компаниях, которые монополизированы режимом Александра Лукашенко и его соратниками, включая калийную компанию "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.
Тихановская призвала ввести новые санкции, назвав предыдущие ограничения США в отношении Беларуси "символическими" и "моральными санкциями".
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От на тебе давно наклали санкції. Якщо і з'являєшся тут, то одразу або спам або бан. Легше жити стало ?
так ждем уже, казла-бидосика...
сами не разводить, а немного жопом шевелить и страну защищать не пробовали?
но под вашим понарешением еще моя дочка живет.
так шо проблема касается и меня тоже.
Но путлера трогать ссыкотно, поэтому все друг перед другом накинулись на Лукашенку...
********...
ну и нехай выгребает Джо...