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Новости Репрессии в Беларуси
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Байден объявит новые санкции против Беларуси 9 августа, - CNN

Байден объявит новые санкции против Беларуси 9 августа, - CNN
Фото: CNN

Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси. Это планируют сделать 9 августа, в годовщину "выборов" президента в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источник в конгрессе сообщил изданию, что санкции должны объявить в понедельник.

"Санкции объявят в ознаменование годовщины выборов в этой восточноевропейской стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество", - пишет CNN.

В то же время пока не ясно, на что будут нацелены новые санкции. Однако отмечается, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Вашингтон передала администрации Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь осталась без IQOS из-за санкций

Речь идет о компаниях, которые монополизированы режимом Александра Лукашенко и его соратниками, включая калийную компанию "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Тихановская призвала ввести новые санкции, назвав предыдущие ограничения США в отношении Беларуси "символическими" и "моральными санкциями".

Также читайте: Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве

Байден Джо (2785) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766) санкции (11268)


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Топ комментарии
+11
Раньше белорусы помогали расейки креветками, теперь вообще работают громоотводом по санкциям. Ну не против ***** жк Байдену их объявлять
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07.08.2021 11:22
+10
Опять нагрузка на бюджет Балалайни...
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07.08.2021 11:22
+6
Теперь путэн будет и белорусам платить пенсии и зарплаты, это в принципе не плохо😁😁😁😁😁
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07.08.2021 11:28
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Явно штатовцы хотят их стратегические запасы бульбы отжать..
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07.08.2021 11:21 Ответить
Раньше белорусы помогали расейки креветками, теперь вообще работают громоотводом по санкциям. Ну не против ***** жк Байдену их объявлять
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07.08.2021 11:22 Ответить
не прошло и месяца как стал президентом и - продлён договор снв . навального вернули в кацапию . возобновилось строительство сп-2 . похерен канадский нефтепровод и сланцевая отрасль.
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07.08.2021 14:57 Ответить
Опять нагрузка на бюджет Балалайни...
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07.08.2021 11:22 Ответить
Они на Якутии сэкономят.. пожары тушить отказались.. говорят дорого.
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07.08.2021 12:31 Ответить
Таким "інструментом" як санкції, потрібно користуватись у виняткових випадках. А якщо отак постійно їх накладати на всіх неугодних то до них звикають і виробляється "імунітет".
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07.08.2021 11:22 Ответить
Який імунітет ?
От на тебе давно наклали санкції. Якщо і з'являєшся тут, то одразу або спам або бан. Легше жити стало ?
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07.08.2021 11:32 Ответить
Шота я не помню такого.Напомни,только быстрее,а то ублюдков тут очень плохо видно😂🌷×××
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07.08.2021 12:13 Ответить
😂🌷××÷
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07.08.2021 12:22 Ответить
😂😂😂😂
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07.08.2021 12:23 Ответить
Теперь путэн будет и белорусам платить пенсии и зарплаты, это в принципе не плохо😁😁😁😁😁
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07.08.2021 11:28 Ответить
Всему хорошему - дорогу.
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07.08.2021 11:29 Ответить
Мойша, спяшаюся вас з гэтым павіншаваць. Ад усёй шырокай ўкраінскай душы. Як говарю вядомы філосаф античнеости і сын турецкоподданого Астап Ібрагімавіч Насрэддзін, 0 чым болше кветак мянтам ўчора, тым даўжэй тэрмін зняволення заўтра.
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07.08.2021 11:32 Ответить
До 9 Сонный Джо забудет про санкции.
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07.08.2021 11:48 Ответить
https://censor.net/ru/news/3082751/voennyyi_parad_ko_dnyu_nezavisimosti_ukrainy_v_tsentre_kieva_polnoe_video
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07.08.2021 12:40 Ответить
и тут смелый клован на повышеных тонах!
так ждем уже, казла-бидосика...
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07.08.2021 12:44 Ответить
хм.. "россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg. Согласно официальным данным, в мае США импортировали из россии 844 тысячи баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в апреле." Бидон - это Санкции ??? Угу!!!
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07.08.2021 12:51 Ответить
вы и правда думаете, шо за вас все сделает Америка?
сами не разводить, а немного жопом шевелить и страну защищать не пробовали?
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07.08.2021 13:05 Ответить
казлов не отбулавливать для начала - не? никак?
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07.08.2021 13:07 Ответить
ето уже даже не смешно - мы нахерачим скока захотим, а виноваты штаты...
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07.08.2021 13:09 Ответить
Мы в Украине как-то порешаем проблемы все сами, а вы со своим Бидоном маразматиком разберитесь..
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07.08.2021 18:40 Ответить
та уже видно как вы понарешали и возможно я бы и промолчал,
но под вашим понарешением еще моя дочка живет.
так шо проблема касается и меня тоже.
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07.08.2021 18:45 Ответить
и да если бы выбирать между пидстаркуватым дядькой и членописюанистом по одной клавише, я бы все таки склонился к дядьке.
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07.08.2021 18:47 Ответить
они стоят друг-друга -- оба бестолочи !!! .. потому что большинство - это дураки , которые всегда ошибаются в выборе и потом уже 3%-ники исправляют их ошибку своей кровью !!!
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08.08.2021 00:01 Ответить
вы уже на нейтралку сьехали? - шо то быстро
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08.08.2021 00:39 Ответить
ну и в чем я не прав?..
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08.08.2021 00:43 Ответить
Все знают что Лукашенкой рулит путлер.
Но путлера трогать ссыкотно, поэтому все друг перед другом накинулись на Лукашенку...

********...
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07.08.2021 13:03 Ответить
По всьому видно, що американці лоханулись на виборах. Цей дідок ще наламає дров, вже видно, як він давить білорусів на догоду тій зрадниці. А нам готуватися до ворога з півночі.
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07.08.2021 19:26 Ответить
геошнырь в хату едет - противно конечно, но дядки сенатские разьехались в отпуск и все свалили на Джо.
ну и нехай выгребает Джо...
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07.08.2021 13:29 Ответить
Если это будут секторальные санкции против гос предприятий таракана, это хорошо. А если персональные санкции, против очередных невыездных ноунеймов, то это бурная имитация деятельности, а не санкции
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07.08.2021 15:07 Ответить
Udobrenije i neftianaja otrasl popadiot pod sankciji.Realno teper budet trudno prodovat daze norvegi otkazytsia udobrenyji ili brity neftianix produktov,oni i byli odni iz glavnix pokupatelej.Nelegalov biznis takze u samozvanca neprosiol,teper nado budet samomu ix tam kormit,lecit i ecio sankciji za to polucit
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07.08.2021 20:43 Ответить
 
 