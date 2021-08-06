Беларусь осталась без IQOS из-за санкций
В Беларуси перестанут продавать устройства нагревания табака Iqos из-за санкций Евросоюза против бизнесмена Алексея Олексина, приближенного к Александру Лукашенко.
Об этом говорится в отчете компании Philip Morris International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
"Обратите внимание, что после недавних международных санкций Iqos больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", – заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо.
Олексина считают одним из так называемых "кошельков" Александра Лукашенко. Среди его бизнес-интересов в том числе табачная отрасль – это один из самых непрозрачных секторов белорусской экономики.
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космос Харьков в твёрдых пачках ...
(90коп)
ещё был "фильтр" кременчугский ...
(40коп)
курить было неможливо
хуже были тоьько апсны, но то опхазия,
орохамия жертва тех цыгарет
Шах и мат бацьке.
значит ты - не пуесоSS
к чему етот переходный период от табака к ней?
надо поствить несколько больших бутафорских ракет на Кубе и американцы обосруться.
когда обосрались твои родственники лишнехромосомные кацапы - примеров мильён. сложнее найти пример когда кацапы НЕ обосрались
поставить пару ракет Сатана и американцы будут сами сосать IQOS )))))))
Национальный спорт.