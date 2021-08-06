Беларусь осталась без IQOS из-за санкций

В Беларуси перестанут продавать устройства нагревания табака Iqos из-за санкций Евросоюза против бизнесмена Алексея Олексина, приближенного к Александру Лукашенко.

Об этом говорится в отчете компании Philip Morris International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций Iqos больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", – заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо.

Олексина считают одним из так называемых "кошельков" Александра Лукашенко. Среди его бизнес-интересов в том числе табачная отрасль – это один из самых непрозрачных секторов белорусской экономики.

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