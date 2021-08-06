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Беларусь осталась без IQOS из-за санкций

Беларусь осталась без IQOS из-за санкций

В Беларуси перестанут продавать устройства нагревания табака Iqos из-за санкций Евросоюза против бизнесмена Алексея Олексина, приближенного к Александру Лукашенко.

Об этом говорится в отчете компании Philip Morris International, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций Iqos больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", – заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо.

Олексина считают одним из так называемых "кошельков" Александра Лукашенко. Среди его бизнес-интересов в том числе табачная отрасль – это один из самых непрозрачных секторов белорусской экономики.

Также читайте: Я за расширение санкций против Лукашенко, - глава МИД Чехии Кульганек о ситуации с мигрантами в Литве

Автор: 

Беларусь (7888) санкции (11266) IQOS (6)


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Топ комментарии
+37
Зеля, запомни, будеш чудить как Бацка, то заместо сосать айкос, будешь сосать юх. Баба да, баба да
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06.08.2021 20:55
+27
Та я б не против, чтоб и Украина осталась без этого дерьма
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06.08.2021 20:55
+23
во . импортозамещение сигарет по беларуски
Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 6535
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06.08.2021 20:58
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Правила форума Совет форумчан
Зеля, запомни, будеш чудить как Бацка, то заместо сосать айкос, будешь сосать юх. Баба да, баба да
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06.08.2021 20:55 Ответить
А по существу есть что сказать? Корниенко и Девид Агрохимия подтвердили, что Шмаркля курит айкосы, когда разглядывали под юбкой рапана у госпожи Алахвердиевой.
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06.08.2021 21:36 Ответить
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06.08.2021 21:37 Ответить
Ты почему такой агрессивный? Ты же знаешь кто я под другим ником? Ну 100% же знаешь. Так вот: я с тобой не раз пересекался, и я хоть раз тебе написал кривое слово? Гадость, мат, проклен? Ты просто ограниченный человек, читай, зебил... хотя ты топишь за украинский язык, что вызывать должно уважение, но все это - нивелируется твоей писаниной в сторону форумчан, точку зрения которых ты не потдерживаешь. Подумай об этом, Витя...
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06.08.2021 21:56 Ответить
Кіля азіров ти? Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО Не спілкуюсь з ************ які не поважають мою країну. ПТН-ПНХ.
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06.08.2021 22:01 Ответить
А я тебя спрашивал, почему у тебя ник на руском написан, помниш?
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06.08.2021 22:04 Ответить
Ти ще раз хочеш спитати, Тобі щось не сподобалось?
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06.08.2021 22:10 Ответить
а на рахунок законно обраного презедента ти зараз серйозно топиш? не вважаеш його чмом, шмарклею та багнюкою під нігтями?
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06.08.2021 22:12 Ответить
Я на рахунок попрошенка за якого не голосував і за рахунок минулих починаючи від кравчука ні разу не зганьбив жодного бо вони були законно обраними,хоча всі причетні до того що ми зараз маємо.
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06.08.2021 22:29 Ответить
сравнил хер с пальцем
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06.08.2021 21:33 Ответить
Та я б не против, чтоб и Украина осталась без этого дерьма
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06.08.2021 20:55 Ответить
я гло курю. підтримую.
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06.08.2021 20:56 Ответить
одна хрень)
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06.08.2021 20:57 Ответить
та мені якось..... я за свої кошти купляю.
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06.08.2021 21:02 Ответить
Glo hyper рулит
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06.08.2021 22:30 Ответить
айкос смердить вонючими портянками росіянськими коли куриш.
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06.08.2021 22:33 Ответить
Оце істинний удар по білорусам! ПАМАГИТЕ!!!!!!!
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06.08.2021 20:57 Ответить
Якщо хтось забрав з вашого гаманця гроші, це удар і по вам.
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06.08.2021 21:07 Ответить
До чого це?
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06.08.2021 21:17 Ответить
До того що санкції ввели проти Олексина, тобто режим отримає менше грошей, а більше ні до чого.
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06.08.2021 21:19 Ответить
Я виразив сарказм нашквалт смішних санкцій. Які гроші? За рибу?
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06.08.2021 21:19 Ответить
А чому вони смішні, ви знаєте оборот від продажі айкосів в Білорусі?
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06.08.2021 21:22 Ответить
Та набуя оте гімно комусь потрібне? Це удар по виробникам, а не по луці.
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06.08.2021 21:37 Ответить
По виробнику також, але навряд виробники везуть працівників в кожне село Білорусі, всі хто обслуговував галузь, залишаться без роботи, + податки від продажу, да воно може не настільки больно, але копієчка до копієчки.
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06.08.2021 21:42 Ответить
У нас на кожній заправці, в кожному магазині цілі стенди цієї фігні і коштує той стік 60 грн, а молодь його вживає вагонами, не думаю що у білорусів інша ситуація, от і рахуйте.
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06.08.2021 21:44 Ответить
чай махра имеется еще с неприкосновенного запасу)
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06.08.2021 20:57 Ответить
Страшный экономический удар по лукашенко...Я б на месте луки сам запретил это говно...И завез кубинский табак натуральный по дружественным ценам
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06.08.2021 20:58 Ответить
Это кстати одна из причин почему я бросил курить...я не хочу употреблять ту отраву, которую ложат в сиги вместо табака...
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06.08.2021 21:00 Ответить
Я тоже.
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07.08.2021 07:00 Ответить
Правильно, Куба з радістю поміняє світовий ринок на білоруський.
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06.08.2021 21:04 Ответить
Самое интересное, что в совке выбор кубинских сигарет был довольно невелик, крепкие, с бумажным фильтром (который кстати оставался белым в связи с малым количеством токсичных смол), курить могли не все... А сигары и по совковым меркам стоили дорого
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06.08.2021 21:14 Ответить
Знаю, застав ті часи, Портагас палив. Але це не та Куба, що була під санкціями, і заради бульбопридурка вона не стане ризикувати оборотом з ЄС, тим більше що там домініканці дихають в спину, вони і так тютюн вивозять з Куби.
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06.08.2021 21:16 Ответить
вы серьёзный курильщик, мне больше
космос Харьков в твёрдых пачках ...
(90коп)
ещё был "фильтр" кременчугский ...
(40коп)
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07.08.2021 08:00 Ответить
монтекристо партагас хупман
курить было неможливо
хуже были тоьько апсны, но то опхазия,
орохамия жертва тех цыгарет
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07.08.2021 07:56 Ответить
во . импортозамещение сигарет по беларуски
Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 6535
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06.08.2021 20:58 Ответить
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06.08.2021 21:29 Ответить
вот где жесть) https://censor.net/ru/video_news/3281347/rossiyiskie_pensionerki_trebuyut_zapretit_prodaji_louis_vuitton_video#comments
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06.08.2021 20:59 Ответить
сябрам не привыкать бацькину пиню цацать
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06.08.2021 20:59 Ответить
была б бумажка - закурыв, так жаль табачку няма!
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06.08.2021 20:59 Ответить
Впереди Санкции Междунардного Олимпийского Комитета и других спортивніх организаций Мира,но не зща Мильдоний,а за скотство Бульбафюрера по отношению к своему народу...,80 % которое нарисова Лукашеске Путлер обернутся Катастрофой...,Бумеранг штука опасная для ДУРАКОВ в єтом Мире...
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06.08.2021 21:04 Ответить
Это всё!
Шах и мат бацьке.
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06.08.2021 21:05 Ответить
кизяк, как то родней
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06.08.2021 21:05 Ответить
Там "беженцы" с другой стороны, нормальный "табак" подвозят.
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06.08.2021 21:06 Ответить
куришь вражеский айкос ?

значит ты - не пуесоSS
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06.08.2021 21:06 Ответить
Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 4534
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06.08.2021 21:07 Ответить
митрику малороський, повторєніє мать її учєніє. це момент твого зачатія зєбіл.

Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 1037
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06.08.2021 21:12 Ответить
Зе6іл у твоїй макітрі ..Вже весь мозок виїв .
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06.08.2021 21:29 Ответить
можеш мені на ... насипати хіба що зєбіл кончений.

Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 708
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06.08.2021 21:36 Ответить
Ось і *лахтинська метода * від барижного ПРовлокатора .
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06.08.2021 21:44 Ответить
ти лучшій митрику! ивау яка шютка! це круче чим зєлєнський своєю піпкою на раялє лобизав!
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06.08.2021 21:45 Ответить
рояль лобизав
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07.08.2021 10:49 Ответить
Ну всё, конец Лукашенко...
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06.08.2021 21:11 Ответить
Ще не кінець, але від Олексина грошей отримає менше, ну то таке, знизить пенсії та зарплати.
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06.08.2021 21:12 Ответить
та давайте уже сразу на траву...
к чему етот переходный период от табака к ней?
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06.08.2021 21:14 Ответить
Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 5530
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06.08.2021 21:15 Ответить
Зате в нас білоруськими контрафактними цигарками торгують усюди...
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06.08.2021 21:24 Ответить
В Литві теж весь контрабас цигарок білоруський.
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06.08.2021 21:26 Ответить
Без айкосів не росте IQ. Вовка це знає.
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06.08.2021 21:25 Ответить
И как теперь жить дальше ?
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06.08.2021 21:25 Ответить
Та так як жили, гроші що отримувала країна в бюджет та лука в кишеню від Олексина просто віднімініть і все. Чекайте наступну серію.
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06.08.2021 21:27 Ответить
Ну ще без роботи залишаться пару тисяч білорусів, що займались цим, але на них вам начхати.
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06.08.2021 21:30 Ответить
Друг займається у Києві арендою квартир.Кожний десятий-з Мінська,такого каже ніколи не було.Це так інфа,для роздумів.
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06.08.2021 21:32 Ответить
Чекали що розпадеться Україна, а в рознос пішла Білорусь, там лишаться бюджетники, менти і боти.
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06.08.2021 21:33 Ответить
Їх фільтрувати треба, всілякі Романови мають залишитись з Лукою.
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06.08.2021 21:36 Ответить
Ну как тебе клоуну жить ? Целовать в зад лукашенко .
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06.08.2021 21:42 Ответить
Похоже разбираетесь в вопросе.
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06.08.2021 21:49 Ответить
Я очень хорошо знаю лукашистов типа тебя . выбор у вас небольшой , жизнь примитивная рабская вне зависимости от близости к трону шизофреника .
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07.08.2021 01:25 Ответить
Мощно)
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06.08.2021 21:29 Ответить
без IQOS белорусь загнётся ))))
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06.08.2021 21:32 Ответить
Сейчас Лука в ответ еще пару авиарейсов назначит регулярных из Кабула.
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06.08.2021 21:32 Ответить
Ці рейси до першого пострілу, потім вся ця банда рване в Білорусь, буде весело.
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06.08.2021 21:34 Ответить
пусть лука пару ракет кубинцам отправить пошугать пиндосов , будет - ВСПОМНИТЬ ВСЁ ПО БЕЛАРУССКИ.

надо поствить несколько больших бутафорских ракет на Кубе и американцы обосруться.
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06.08.2021 21:36 Ответить
а были в истории случаи когда американцы обосрались?
когда обосрались твои родственники лишнехромосомные кацапы - примеров мильён. сложнее найти пример когда кацапы НЕ обосрались
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06.08.2021 22:47 Ответить
IQOS и Рояль ))))
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06.08.2021 21:33 Ответить
а чего все забыли про нашу Кубу ?

поставить пару ракет Сатана и американцы будут сами сосать IQOS )))))))
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06.08.2021 21:37 Ответить
Так поклади біля хати, хто тобі забороняє.
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06.08.2021 21:39 Ответить
Теперь лукадрищ будет курить бамбук вместо табака .
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06.08.2021 21:40 Ответить
Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 3306
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06.08.2021 21:41 Ответить
Ах, какое горе! Теперь будут сосать холодный леденец.
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06.08.2021 21:47 Ответить
Даже это говно и то лучше новой отравы
Беларусь осталась без IQOS из-за санкций - Цензор.НЕТ 7201
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06.08.2021 22:18 Ответить
Ну всЬО, капєц тепер білорусам...
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06.08.2021 22:45 Ответить
Бідні білоруси... Після айкосу курити звичайні сигарети - можна задихнутись.
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06.08.2021 22:58 Ответить
Это серьёзный удар. Мощный сигнал для Лукашенко.
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06.08.2021 23:06 Ответить
Перейдут на Беломорканал .Делов то ...или Мальборо +! мухосранской скрутки с табачком из средней азии
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07.08.2021 02:04 Ответить
Они же там все курят старческую писю лысого таракана.
Национальный спорт.
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07.08.2021 04:41 Ответить
Все ж є користь від санкцій.
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07.08.2021 10:00 Ответить
Маю сумнів, вони цей непотреб зможуть купувати а рашастані.
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07.08.2021 10:53 Ответить
после таких новостей, падение режима вопрос нескольких дней.
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07.08.2021 12:05 Ответить
велика потеря.... здоровее будут...
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08.08.2021 08:53 Ответить
 
 