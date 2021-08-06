Білорусь залишилася без IQOS через санкції

У Білорусі перестануть продавати пристрої нагрівання тютюну Iqos через санкції Євросоюзу проти бізнесмена Олексія Олексіна, наближеного до Олександра Лукашенка.

Про це йдеться у звіті компанії Philip Morris International, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Зверніть увагу, що після нещодавніх міжнародних санкцій Iqos більше не продається в Білорусі, де ми досягли майже 7% продажів у Мінську в другому кварталі", - заявив фінансовий директор компанії Еммануель Бабо.

Олексіна вважають одним із так званих "гаманців" Олександра Лукашенка. Серед його бізнес-інтересів зокрема тютюнова галузь - це один із найбільш непрозорих секторів білоруської економіки.

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