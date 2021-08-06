Білорусь залишилася без IQOS через санкції
У Білорусі перестануть продавати пристрої нагрівання тютюну Iqos через санкції Євросоюзу проти бізнесмена Олексія Олексіна, наближеного до Олександра Лукашенка.
Про це йдеться у звіті компанії Philip Morris International, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".
"Зверніть увагу, що після нещодавніх міжнародних санкцій Iqos більше не продається в Білорусі, де ми досягли майже 7% продажів у Мінську в другому кварталі", - заявив фінансовий директор компанії Еммануель Бабо.
Олексіна вважають одним із так званих "гаманців" Олександра Лукашенка. Серед його бізнес-інтересів зокрема тютюнова галузь - це один із найбільш непрозорих секторів білоруської економіки.
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космос Харьков в твёрдых пачках ...
(90коп)
ещё был "фильтр" кременчугский ...
(40коп)
курить было неможливо
хуже были тоьько апсны, но то опхазия,
орохамия жертва тех цыгарет
Шах и мат бацьке.
значит ты - не пуесоSS
к чему етот переходный период от табака к ней?
надо поствить несколько больших бутафорских ракет на Кубе и американцы обосруться.
когда обосрались твои родственники лишнехромосомные кацапы - примеров мильён. сложнее найти пример когда кацапы НЕ обосрались
поставить пару ракет Сатана и американцы будут сами сосать IQOS )))))))
Национальный спорт.