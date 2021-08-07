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Новини Репресії в Білорусі
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Байден оголосить нові санкції проти Білорусі 9 серпня, - CNN

Байден оголосить нові санкції проти Білорусі 9 серпня, - CNN
Фото: CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції щодо Білорусі. Це планують зробити 9 серпня, в річницю "виборів" президента в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело в конгресі повідомив виданню, що санкції мають оголосити в понеділок.

"Санкції оголосять в ознаменування річниці виборів у цій східноєвропейській країні, які міжнародне співтовариство засудило як шахрайство", - пише CNN.

Водночас поки не ясно, на що будуть націлені нові санкції. Проте наголошується, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська під час візиту до Вашингтона передала адміністрації Байдена конкретний список компаній, які вона хотіла б бачити під санкціями.

Також читайте: Серед тих, хто переїхав з Білорусі, в Києві є агенти ФСБ, - Грозєв

Йдеться про компанії, які монополізовані режимом Олександра Лукашенка і його соратниками, включаючи калійну компанію "Білоруськалій", а також нафтові, лісові та сталеливарні підприємства.

Тіхановська закликала запровадити  нові санкції, назвавши попередні обмеження США щодо Білорусі "символічними" і "моральними санкціями".

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Байден Джо (2883) Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) репресії (1621) санкції (11794)


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Топ коментарі
+11
Раньше белорусы помогали расейки креветками, теперь вообще работают громоотводом по санкциям. Ну не против ***** жк Байдену их объявлять
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07.08.2021 11:22
+10
Опять нагрузка на бюджет Балалайни...
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07.08.2021 11:22
+6
Теперь путэн будет и белорусам платить пенсии и зарплаты, это в принципе не плохо😁😁😁😁😁
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07.08.2021 11:28
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Явно штатовцы хотят их стратегические запасы бульбы отжать..
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07.08.2021 11:21 Відповісти
Раньше белорусы помогали расейки креветками, теперь вообще работают громоотводом по санкциям. Ну не против ***** жк Байдену их объявлять
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07.08.2021 11:22 Відповісти
не прошло и месяца как стал президентом и - продлён договор снв . навального вернули в кацапию . возобновилось строительство сп-2 . похерен канадский нефтепровод и сланцевая отрасль.
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07.08.2021 14:57 Відповісти
Опять нагрузка на бюджет Балалайни...
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07.08.2021 11:22 Відповісти
Они на Якутии сэкономят.. пожары тушить отказались.. говорят дорого.
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07.08.2021 12:31 Відповісти
Таким "інструментом" як санкції, потрібно користуватись у виняткових випадках. А якщо отак постійно їх накладати на всіх неугодних то до них звикають і виробляється "імунітет".
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07.08.2021 11:22 Відповісти
Який імунітет ?
От на тебе давно наклали санкції. Якщо і з'являєшся тут, то одразу або спам або бан. Легше жити стало ?
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07.08.2021 11:32 Відповісти
Шота я не помню такого.Напомни,только быстрее,а то ублюдков тут очень плохо видно😂🌷×××
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07.08.2021 12:13 Відповісти
😂🌷××÷
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07.08.2021 12:22 Відповісти
😂😂😂😂
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07.08.2021 12:23 Відповісти
Теперь путэн будет и белорусам платить пенсии и зарплаты, это в принципе не плохо😁😁😁😁😁
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07.08.2021 11:28 Відповісти
Всему хорошему - дорогу.
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07.08.2021 11:29 Відповісти
Мойша, спяшаюся вас з гэтым павіншаваць. Ад усёй шырокай ўкраінскай душы. Як говарю вядомы філосаф античнеости і сын турецкоподданого Астап Ібрагімавіч Насрэддзін, 0 чым болше кветак мянтам ўчора, тым даўжэй тэрмін зняволення заўтра.
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07.08.2021 11:32 Відповісти
До 9 Сонный Джо забудет про санкции.
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07.08.2021 11:48 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3082751/voennyyi_parad_ko_dnyu_nezavisimosti_ukrainy_v_tsentre_kieva_polnoe_video
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07.08.2021 12:40 Відповісти
и тут смелый клован на повышеных тонах!
так ждем уже, казла-бидосика...
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07.08.2021 12:44 Відповісти
хм.. "россия стала вторым после Канады крупнейшим поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, сообщает Bloomberg. Согласно официальным данным, в мае США импортировали из россии 844 тысячи баррелей в сутки, что на 23% больше, чем в апреле." Бидон - это Санкции ??? Угу!!!
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07.08.2021 12:51 Відповісти
вы и правда думаете, шо за вас все сделает Америка?
сами не разводить, а немного жопом шевелить и страну защищать не пробовали?
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07.08.2021 13:05 Відповісти
казлов не отбулавливать для начала - не? никак?
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07.08.2021 13:07 Відповісти
ето уже даже не смешно - мы нахерачим скока захотим, а виноваты штаты...
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07.08.2021 13:09 Відповісти
Мы в Украине как-то порешаем проблемы все сами, а вы со своим Бидоном маразматиком разберитесь..
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07.08.2021 18:40 Відповісти
та уже видно как вы понарешали и возможно я бы и промолчал,
но под вашим понарешением еще моя дочка живет.
так шо проблема касается и меня тоже.
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07.08.2021 18:45 Відповісти
и да если бы выбирать между пидстаркуватым дядькой и членописюанистом по одной клавише, я бы все таки склонился к дядьке.
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07.08.2021 18:47 Відповісти
они стоят друг-друга -- оба бестолочи !!! .. потому что большинство - это дураки , которые всегда ошибаются в выборе и потом уже 3%-ники исправляют их ошибку своей кровью !!!
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08.08.2021 00:01 Відповісти
вы уже на нейтралку сьехали? - шо то быстро
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08.08.2021 00:39 Відповісти
ну и в чем я не прав?..
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08.08.2021 00:43 Відповісти
Все знают что Лукашенкой рулит путлер.
Но путлера трогать ссыкотно, поэтому все друг перед другом накинулись на Лукашенку...

********...
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07.08.2021 13:03 Відповісти
По всьому видно, що американці лоханулись на виборах. Цей дідок ще наламає дров, вже видно, як він давить білорусів на догоду тій зрадниці. А нам готуватися до ворога з півночі.
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07.08.2021 19:26 Відповісти
геошнырь в хату едет - противно конечно, но дядки сенатские разьехались в отпуск и все свалили на Джо.
ну и нехай выгребает Джо...
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07.08.2021 13:29 Відповісти
Если это будут секторальные санкции против гос предприятий таракана, это хорошо. А если персональные санкции, против очередных невыездных ноунеймов, то это бурная имитация деятельности, а не санкции
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07.08.2021 15:07 Відповісти
Udobrenije i neftianaja otrasl popadiot pod sankciji.Realno teper budet trudno prodovat daze norvegi otkazytsia udobrenyji ili brity neftianix produktov,oni i byli odni iz glavnix pokupatelej.Nelegalov biznis takze u samozvanca neprosiol,teper nado budet samomu ix tam kormit,lecit i ecio sankciji za to polucit
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07.08.2021 20:43 Відповісти
 
 