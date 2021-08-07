Байден оголосить нові санкції проти Білорусі 9 серпня, - CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про нові санкції щодо Білорусі. Це планують зробити 9 серпня, в річницю "виборів" президента в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джерело в конгресі повідомив виданню, що санкції мають оголосити в понеділок.

"Санкції оголосять в ознаменування річниці виборів у цій східноєвропейській країні, які міжнародне співтовариство засудило як шахрайство", - пише CNN.

Водночас поки не ясно, на що будуть націлені нові санкції. Проте наголошується, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська під час візиту до Вашингтона передала адміністрації Байдена конкретний список компаній, які вона хотіла б бачити під санкціями.

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Йдеться про компанії, які монополізовані режимом Олександра Лукашенка і його соратниками, включаючи калійну компанію "Білоруськалій", а також нафтові, лісові та сталеливарні підприємства.

Тіхановська закликала запровадити нові санкції, назвавши попередні обмеження США щодо Білорусі "символічними" і "моральними санкціями".

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