Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный

Во время рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые проходят на очень высоком уровне.

"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся ", - отметил он.

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Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать нашу страну, нашу государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.