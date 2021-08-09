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Зеленский (11713) Змеиный (46) военные учения (2874) Черное море (883)

Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный

Во время рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые проходят на очень высоком уровне.

"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся ", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "30 вагнеровцев берут под контроль остров и Россия в ООН заявляет о "добровольном" переходе "народной республики" на Змеином в состав РФ", - эксперты о возможной агрессии в Черном море. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать нашу страну, нашу государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.

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Топ комментарии
+19
Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 1703
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09.08.2021 18:31
+15
теперь шпионы Козырь и Буратино сольют русским планы обороны острова...
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09.08.2021 18:32
+9
царь устал от дєл государствєнних, царь парадов да учєній хочет Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 923
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09.08.2021 18:32
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Турист посетил место упокоение Ахилла Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 9144
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09.08.2021 18:31 Ответить
Приятно, что эти военные учения проходят ....

это слова Главнокомандующего, а не девочки!
ему приятно, мля !!!!! Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 7281
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09.08.2021 18:47 Ответить
вот его возик чем хамви плох был не понятно Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 3057Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 9679
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09.08.2021 18:49 Ответить
броник-бра одел?
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09.08.2021 18:31 Ответить
На кульках прилетіло 😉
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09.08.2021 18:33 Ответить
у него куртко пуленепробиваемое Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 2166 на заказ шитое Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 3592
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09.08.2021 18:37 Ответить
бронепамперс всегда при нем Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 7827
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09.08.2021 18:40 Ответить
это святое - он сцыт ЗСУ Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 2031
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09.08.2021 18:44 Ответить
Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 1703
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09.08.2021 18:31 Ответить
теперь шпионы Козырь и Буратино сольют русским планы обороны острова...
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09.08.2021 18:32 Ответить
царь устал от дєл государствєнних, царь парадов да учєній хочет Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 923
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09.08.2021 18:32 Ответить
Ну теперь или кацапы туда полезут или тайфун случится.
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09.08.2021 18:35 Ответить
критика подействовала Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 2416.решил что на Змеином почище,чем мутные воды Ланжерона...
тока не учел,шо там как раз Дунай все что собрал в Европе оставляет
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09.08.2021 18:36 Ответить
Как называется остров, на котором был ЗЕ ?
ЗЕмеиный ... Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 3796
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09.08.2021 18:38 Ответить
но храм то плеевого сына героя конегривого то под водой уже Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 4191 вовке этого не сказали Не дай бог нырять будет Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 5595
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09.08.2021 18:40 Ответить
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Зеля -ты молодец. Не слушай посипак жадюги. Он-поц!
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09.08.2021 18:41 Ответить
Зеля на Змеиный "Нептуны" привёз. И компактные "пусковые установки" для них... Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 6754
Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 1530
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09.08.2021 18:44 Ответить
Сколько привез ящиков клубники и черешни?
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09.08.2021 18:50 Ответить
привёз свой походный еда на целый столовый -боится что отравят Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 8428
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09.08.2021 18:51 Ответить
Історія про то мовчить: бо все, що привіз, заточив відразу по закінченні приходу.
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09.08.2021 18:55 Ответить
Какая клубника и черешня? Это поц ни копейки своих денег не потратил ни на армию, ни на защиту от ковида., как и весь его говняный 95 квартал.
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09.08.2021 19:12 Ответить
Он бы дал... Да Лєнка дєнег не дайот... Бєда...
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09.08.2021 21:32 Ответить
"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были." А я помню как в 2004 году на Бельбеке я включал пушки под выстрел на Су-27 для полетов над Змеиным.
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09.08.2021 18:51 Ответить
А якщо після цього візиту у Бубочки трапиться нервовий тік, приступ "чорної меланхолії", а також діареї з метеоризмом?
Терміново треба його до ***** відрядити. Терміново! Інакше - ховайся, хто може!
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09.08.2021 18:52 Ответить
Зеля сам один прогнал условного противника красными труселями.
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09.08.2021 18:54 Ответить
нужно намыть ему остров петушиный, пусть там живет
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09.08.2021 19:10 Ответить
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Проходя учения на очень высоком уровне на острове Змеиный. Казалось бы, прекрасная новость. Но нет, порохоботы бьются в истерике
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09.08.2021 19:12 Ответить
Командно-штабные учения (КШУ) - особый вид учений, в которых участвуют командиры и штабы воинских частей/соединений/объединений. В ходе КШУ командиры и штабы имитируют ведение военных (боевых) действий возглавляемых ими формированиями, отмечая условное перемещение подразделений на географических картах.
"Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указующим перстом"
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09.08.2021 20:43 Ответить
Привет, бабуля!

Денежки потребовались, вышла облизать величайшего клоуна?
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10.08.2021 07:50 Ответить
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Что то на сайте много ******** собралась с критикой... подозрительно, чьих вы будете??
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09.08.2021 19:14 Ответить
Мы будем насаживателей тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 6903
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09.08.2021 23:32 Ответить
Петруша 1 и потешные войска...
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09.08.2021 19:28 Ответить
Слава те ,Господе! Ежели наш стратег провел учения ,то гарнизон полностью готов к ...КВН.
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09.08.2021 20:00 Ответить
хоча б воно щось розуміло в тому....дайте йому хоч портянки понюхати....
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09.08.2021 20:26 Ответить
В 12-ом в Новосибирске я был на ядерном реакторе. Как на меня, обычная котельная, море двигателей и труб.
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09.08.2021 20:46 Ответить
ничёссе вовочку занесло аж на 142 км в море Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 2119
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09.08.2021 23:35 Ответить
ойоойй, зрадулка-зрадуленька.
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10.08.2021 05:59 Ответить
 
 