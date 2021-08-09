Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный
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Во время рабочей поездки в Николаевскую и Одесскую области Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный в Черном море, где наблюдал за составляющей командно-штабных учений.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Во время учений морские пехотинцы и группы специального назначения при поддержке авиации и надводных сил отрабатывали усиление охраны и обороны острова Змеиный. Украинские военные успешно противодействовали морскому десанту условного противника, уничтожали вражеские суда и отразили потенциальные возможности агрессора захватить украинский остров", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил важность проведения подобных учений, которые проходят на очень высоком уровне.
"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были. Это свидетельствует о том, что мы понимаем, в какое время живем, с кем мы боремся ", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина имеет мощную армию, которая готова защищать нашу страну, нашу государственность и суверенитет на каждой части независимой украинской земли.
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это слова Главнокомандующего, а не девочки!
ему приятно, мля !!!!!
тока не учел,шо там как раз Дунай все что собрал в Европе оставляет
ЗЕмеиный ...
Терміново треба його до ***** відрядити. Терміново! Інакше - ховайся, хто може!
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Денежки потребовались, вышла облизать величайшего клоуна?