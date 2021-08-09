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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний

Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний

Під час робочої поїздки до Миколаївської та Одеської областей президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі, де спостерігав за складовою командно-штабних навчань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час навчань морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації й надводних сил відпрацьовували посилення охорони та оборони острова Зміїний. Українські військові успішно протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити український острів", - говориться в повідомленні.

Зеленський відзначив важливість проведення подібних навчань, які відбуваються на дуже високому рівні.

"Приємно, що ці військові навчання проходять і на нашому українському острові Зміїний. На такому рівні вони тут ніколи не були. Це свідчить про те, що ми розуміємо, у який час живемо, з ким ми боремося", – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна має потужну армію, яка готова захищати нашу країну, нашу державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі.

Читайте також: Зеленський поспостерігав за масштабними навчаннями всіх видів і родів військ ЗСУ на Миколаївщині і пообідав з воїнами в солдатській їдальні. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський (23659) Зміїний (164) оборона (4765) військові навчання (2775) Чорне море (1658)


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Топ коментарі
+19
Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 1703
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09.08.2021 18:31
+15
теперь шпионы Козырь и Буратино сольют русским планы обороны острова...
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09.08.2021 18:32
+9
царь устал от дєл государствєнних, царь парадов да учєній хочет
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09.08.2021 18:32
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Турист посетил место упокоение Ахилла
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09.08.2021 18:31 Відповісти
Приятно, что эти военные учения проходят ....

это слова Главнокомандующего, а не девочки!
ему приятно, мля !!!!!
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09.08.2021 18:47 Відповісти
вот его возик чем хамви плох был не понятно Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 9679
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09.08.2021 18:49 Відповісти
броник-бра одел?
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09.08.2021 18:31 Відповісти
На кульках прилетіло 😉
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09.08.2021 18:33 Відповісти
у него куртко пуленепробиваемое на заказ шитое
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09.08.2021 18:37 Відповісти
бронепамперс всегда при нем
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09.08.2021 18:40 Відповісти
это святое - он сцыт ЗСУ
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09.08.2021 18:44 Відповісти
Зеленский посетил военные учения на острове Змеиный - Цензор.НЕТ 1703
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09.08.2021 18:31 Відповісти
теперь шпионы Козырь и Буратино сольют русским планы обороны острова...
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09.08.2021 18:32 Відповісти
царь устал от дєл государствєнних, царь парадов да учєній хочет
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09.08.2021 18:32 Відповісти
Ну теперь или кацапы туда полезут или тайфун случится.
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09.08.2021 18:35 Відповісти
критика подействовала .решил что на Змеином почище,чем мутные воды Ланжерона...
тока не учел,шо там как раз Дунай все что собрал в Европе оставляет
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09.08.2021 18:36 Відповісти
Как называется остров, на котором был ЗЕ ?
ЗЕмеиный ...
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09.08.2021 18:38 Відповісти
но храм то плеевого сына героя конегривого то под водой уже вовке этого не сказали Не дай бог нырять будет
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09.08.2021 18:40 Відповісти
Зеля -ты молодец. Не слушай посипак жадюги. Он-поц!
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09.08.2021 18:41 Відповісти
Зеля на Змеиный "Нептуны" привёз. И компактные "пусковые установки" для них...
Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний - Цензор.НЕТ 1530
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09.08.2021 18:44 Відповісти
Сколько привез ящиков клубники и черешни?
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09.08.2021 18:50 Відповісти
привёз свой походный еда на целый столовый -боится что отравят
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09.08.2021 18:51 Відповісти
Історія про то мовчить: бо все, що привіз, заточив відразу по закінченні приходу.
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09.08.2021 18:55 Відповісти
Какая клубника и черешня? Это поц ни копейки своих денег не потратил ни на армию, ни на защиту от ковида., как и весь его говняный 95 квартал.
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09.08.2021 19:12 Відповісти
Он бы дал... Да Лєнка дєнег не дайот... Бєда...
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09.08.2021 21:32 Відповісти
"Приятно, что эти военные учения проходят и на нашем украинском острове Змеиный. На таком уровне они здесь никогда не были." А я помню как в 2004 году на Бельбеке я включал пушки под выстрел на Су-27 для полетов над Змеиным.
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09.08.2021 18:51 Відповісти
А якщо після цього візиту у Бубочки трапиться нервовий тік, приступ "чорної меланхолії", а також діареї з метеоризмом?
Терміново треба його до ***** відрядити. Терміново! Інакше - ховайся, хто може!
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09.08.2021 18:52 Відповісти
Зеля сам один прогнал условного противника красными труселями.
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09.08.2021 18:54 Відповісти
нужно намыть ему остров петушиный, пусть там живет
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09.08.2021 19:10 Відповісти
Проходя учения на очень высоком уровне на острове Змеиный. Казалось бы, прекрасная новость. Но нет, порохоботы бьются в истерике
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09.08.2021 19:12 Відповісти
Командно-штабные учения (КШУ) - особый вид учений, в которых участвуют командиры и штабы воинских частей/соединений/объединений. В ходе КШУ командиры и штабы имитируют ведение военных (боевых) действий возглавляемых ими формированиями, отмечая условное перемещение подразделений на географических картах.
"Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указующим перстом"
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09.08.2021 20:43 Відповісти
Привет, бабуля!

Денежки потребовались, вышла облизать величайшего клоуна?
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10.08.2021 07:50 Відповісти
Что то на сайте много ******** собралась с критикой... подозрительно, чьих вы будете??
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09.08.2021 19:14 Відповісти
Мы будем насаживателей тебя на бутылку, чучело лишнехромосомное
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09.08.2021 23:32 Відповісти
Петруша 1 и потешные войска...
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09.08.2021 19:28 Відповісти
Слава те ,Господе! Ежели наш стратег провел учения ,то гарнизон полностью готов к ...КВН.
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09.08.2021 20:00 Відповісти
хоча б воно щось розуміло в тому....дайте йому хоч портянки понюхати....
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09.08.2021 20:26 Відповісти
В 12-ом в Новосибирске я был на ядерном реакторе. Как на меня, обычная котельная, море двигателей и труб.
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09.08.2021 20:46 Відповісти
ничёссе вовочку занесло аж на 142 км в море
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09.08.2021 23:35 Відповісти
ойоойй, зрадулка-зрадуленька.
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10.08.2021 05:59 Відповісти
 
 