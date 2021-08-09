Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний
Під час робочої поїздки до Миколаївської та Одеської областей президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі, де спостерігав за складовою командно-штабних навчань.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Під час навчань морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації й надводних сил відпрацьовували посилення охорони та оборони острова Зміїний. Українські військові успішно протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити український острів", - говориться в повідомленні.
Зеленський відзначив важливість проведення подібних навчань, які відбуваються на дуже високому рівні.
"Приємно, що ці військові навчання проходять і на нашому українському острові Зміїний. На такому рівні вони тут ніколи не були. Це свідчить про те, що ми розуміємо, у який час живемо, з ким ми боремося", – зазначив він.
Президент наголосив, що Україна має потужну армію, яка готова захищати нашу країну, нашу державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі.
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это слова Главнокомандующего, а не девочки!
ему приятно, мля !!!!!
тока не учел,шо там как раз Дунай все что собрал в Европе оставляет
ЗЕмеиный ...
Терміново треба його до ***** відрядити. Терміново! Інакше - ховайся, хто може!
"Вот в воинственном азарте воевода Пальмерстон поражает Русь на карте указующим перстом"
Денежки потребовались, вышла облизать величайшего клоуна?