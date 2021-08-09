Зеленський відвідав військові навчання на острові Зміїний

Під час робочої поїздки до Миколаївської та Одеської областей президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний у Чорному морі, де спостерігав за складовою командно-штабних навчань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Під час навчань морські піхотинці та групи спеціального призначення за підтримки авіації й надводних сил відпрацьовували посилення охорони та оборони острова Зміїний. Українські військові успішно протидіяли морському десанту умовного противника, знищували ворожі судна та відбили потенційні спроби агресора захопити український острів", - говориться в повідомленні.

Зеленський відзначив важливість проведення подібних навчань, які відбуваються на дуже високому рівні.

"Приємно, що ці військові навчання проходять і на нашому українському острові Зміїний. На такому рівні вони тут ніколи не були. Це свідчить про те, що ми розуміємо, у який час живемо, з ким ми боремося", – зазначив він.

Президент наголосив, що Україна має потужну армію, яка готова захищати нашу країну, нашу державність і суверенітет на кожній частині незалежної української землі.

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