РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4504 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
46 228 221
Киев (24526) СБУ (18658) Национальный корпус (393)

Нацкорпус готовится к штурму, - заявление партии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нацкорпус готовится к штурму, - заявление партии

Во вторник, 10 августа, Служба безопасности Украины планирует штурм бывшего завода "Атек", где находится основанный активистами "Национального Корпуса" националистический молодежный хаб.

Об этом сообщает пресс-служба партии, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, к подготовке операции могут привлечь работников Главного управления СБУ и спецподразделения "Альфа". За такими действиями "Нацкорпус" видит преследования со стороны Офиса президента Владимира Зеленского.

В то же время "Нацкорпус" приглашает сегодня, 9 августа, представителей СМИ посетить хаб на "Атек", чтобы убедиться в беспочвенности запланированных силовых действий.

Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+113
Це вам не за Порошенком бігати.
показать весь комментарий
09.08.2021 21:24
+52
Идиоты. Вас натравили, как собак дрессированных на Пороха и вы помогли его сожрать, а теперь за ненадобностью вас отстрелят, как собак. Если бы вы руководствовались мозгами, а не инстинктами и животными рефлексами то за вас встали бы люди, а так... Ну, собаке собачья смерть, как говорится.
показать весь комментарий
09.08.2021 21:33
+45
можно смотреть вечно на огонь, воду, и как зе-бумеранг бьет по абынепорошенковцам
показать весь комментарий
09.08.2021 21:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Решили ликвидировать Аваков-югенд. Может даже ради этого дали пинка Авакову.
показать весь комментарий
10.08.2021 06:21 Ответить
Збираємось на віче в Неділю о 12-00 по всіх обласних центрах і узгоджуєм нормального лідера з нормальною командою. А потім йдемо на дострокові. І не треба ніякого громадянського протистояння.
показать весь комментарий
10.08.2021 08:18 Ответить
Иди на хутина со своей воровкой. Не видать ей трона как тебе умственного развития.
показать весь комментарий
10.08.2021 08:48 Ответить
Сайту кірдик. Повна мародерська інтоксикація
показать весь комментарий
10.08.2021 20:50 Ответить
Уж не помню сколько лет назад по поводу Азовцев я писал, что от ручных штурмовиков избавляются, когда они уже больше не нужны.

СА Рэма вырезали за одну ночь, когда они стали Гитлеру больше не нужны.

Потому что быть полезными у тупых упоротых качков получается только до момента достижения цели. Потом они мешают.

Цель достигнута - Порох был повержен. Дяде Бене услуги потешных "националистов" больше не нужны, а дядя Аваков умыл руки.
"Прошу пана до гілляки".
показать весь комментарий
10.08.2021 08:22 Ответить
Завод Атек (бывший Красный экскаватор") - ахрененная территория с заброшенными корпусами возле метро "Святошин".

Історія банкрутства[ред. | ред. код]
Серпень 2012 року. Господарський суд міста Києва після майже восьмимісячної судової тяжби визнав безперечні вимоги ПАТ «Київенерго» до ЗАТ «АТЕК» на суму 1,737 млн грн. У рамках порушеної наприкінці минулого року справи про банкрутство суд призначив розпорядником майна ЗАТ Сергія Косякевича з Білої Церкви (Київська обл.), роль якого в подальшій долі легендарного підприємства неочевидна і сумнівна. Неодноразово в корпоративній історії України роль арбітражних керуючих зводилася до доведення підприємств до «необхідної кондиції» в інтересах прихованих інвесторів[5].
У червні 2014 року мажоритарним акціонером і головою наглядової ради став Андрій Нагребельний. У вересні 2014 року суд змінив арбітражного керуючого на підприємстві. Ним став Віктор Мікітьон, раніше відомий зв'язком з кількома гучними банкрутствами. З моменту зміни арбітражного керуючого рух колишнього гіганта машинобудування в «потрібні руки» прискорився[6].
У листопаді 2014 року підприємство було захоплене рейдерами за підтримки озброєних людей у формі батальйону «Азов» і співробітників УВС Київської області[7]. З цього моменту ситуація навколо заводу «АТЕК» різко загострилася.
11 грудня комітет кредиторів підприємства вирішив розглянути результати роботи Інвентаризаційної комісії та план санації підприємства 16 січня 2015 року.
23 грудня 2014 року Вищий господарський суд, всупереч логіці та інтересам держави, не задовольнив касаційні скарги Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва та представників Андрія Нагребельного (голова наглядової ради ПрАТ «АТЕК»), залишивши в силі рішення господарських судів щодо проведення санації та призначення керуючим санацією ПрАТ «АТЕК» Віктора Мікітьона[8].
показать весь комментарий
10.08.2021 09:50 Ответить
НЕХЙ БЕСПРЕДЕЛИТЬ !)
показать весь комментарий
10.08.2021 11:15 Ответить
ручные шавки сабакова идут в расход после того, как сабаков сдернул.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:24 Ответить
а вы плюшевыми поросятами отбивайтесь
ПРОВЕРЕНО - РАБОТАЕТ
показать весь комментарий
10.08.2021 13:29 Ответить
І обовязково. щоб свинки були рожеві, допускається з логотипом "Ліги сексуальних меншин".
показать весь комментарий
10.08.2021 20:37 Ответить
Когда еврейское казачество восстало,в Биробиджане был переворот... (с)
показать весь комментарий
10.08.2021 14:58 Ответить
Нацкорпус готується до штурму, – заява партії - Цензор.НЕТ 2293
показать весь комментарий
10.08.2021 18:58 Ответить
Досить сратися, братове. Ми - сильні, коли об'єднані. Тож заради України 10 допоможемо Азову, а 24 вкажемо зільоному лайну його червоні лінії, а при нагоді змиємо в каналізаційні люки історії Вкраїни .
показать весь комментарий
10.08.2021 15:38 Ответить
В ЛЮБОЙ организации,состоящей из людей,есть и люди негодные. Но Азов единственная организация в Украине,системно занимающаяся молодежью,формирующая мотивы любить свою нацию,уважение к себе и другим. Украинцам ВАЖНО быть украинцами,а это надо сформировать. И это НЕ в клубах. Те коментарии ,что выше ,про какого то ПеПо,фальшивого и мерзкого гоблина,изображающего патриота и людей,организовавших защиту Харькова,Мариуполя и юга Украины! Вы о чем,люди? Это правильная организация,с нормальными целями и реальными делами во имя Украины. Беда всех националистов в одном- они считают главной задачей бороться в окопах,в то время как занявшие их место во власти уроды,использовав их,затем сажают их в тюрьму.ГЛАВНОЕ ЭТО ВЛАСТЬ!
показать весь комментарий
10.08.2021 18:17 Ответить
чем отличается Украина понад усе и дойчланд юбер аллес? Нацкорпус готується до штурму, – заява партії - Цензор.НЕТ 3792 так, что вы наши побратими.. фашики.. ах сори нацис.. жалюгідна подоба
показать весь комментарий
10.08.2021 18:38 Ответить
Паляться ху йлотролі на дріб'язках. Чи це у вас спецоперація інформаційного прикриття? Після вбивства першого свого засновника, Азова потрапив під вплив ФСБ. ЗЕ робить все вірно. Спочатку він нейтралізував ідеологічну та керівну частину п'ятої колони - мертвечука, а тепер знешкоджує силову частину - примочки Азову. Сам Азов не піде проти влади - там ще багато рядових патріотів, а ось різні примочки у вигляді Національного (цікаво якої нації) Корпусу будуть створювати брудні провокації. Якщо ви українці, то так і назвіться - Український Корпус.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:19 Ответить
а особенно любить деньги, и за них выступать против будь кого)))) простыми словами заниматься полит проституцией
показать весь комментарий
10.08.2021 21:15 Ответить
нац жены под раздачу попали))) использованные болваньчики. таких в 90е криминал называли торпедами, в кацапии просто, пушечное мясо. вряд ли кто их поддержит, сильно уж они обкакались
показать весь комментарий
10.08.2021 21:13 Ответить
Страница 3 из 3
 
 