Нацкорпус готовится к штурму, - заявление партии
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Во вторник, 10 августа, Служба безопасности Украины планирует штурм бывшего завода "Атек", где находится основанный активистами "Национального Корпуса" националистический молодежный хаб.
Об этом сообщает пресс-служба партии, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, к подготовке операции могут привлечь работников Главного управления СБУ и спецподразделения "Альфа". За такими действиями "Нацкорпус" видит преследования со стороны Офиса президента Владимира Зеленского.
В то же время "Нацкорпус" приглашает сегодня, 9 августа, представителей СМИ посетить хаб на "Атек", чтобы убедиться в беспочвенности запланированных силовых действий.
Как сообщалось, 5 августа в Харькове СБУ провела обыски и аресты в нескольких представителей Азовского движения. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Пожалуйста, подождите...
СА Рэма вырезали за одну ночь, когда они стали Гитлеру больше не нужны.
Потому что быть полезными у тупых упоротых качков получается только до момента достижения цели. Потом они мешают.
Цель достигнута - Порох был повержен. Дяде Бене услуги потешных "националистов" больше не нужны, а дядя Аваков умыл руки.
"Прошу пана до гілляки".
Історія банкрутства[ред. | ред. код]
Серпень 2012 року. Господарський суд міста Києва після майже восьмимісячної судової тяжби визнав безперечні вимоги ПАТ «Київенерго» до ЗАТ «АТЕК» на суму 1,737 млн грн. У рамках порушеної наприкінці минулого року справи про банкрутство суд призначив розпорядником майна ЗАТ Сергія Косякевича з Білої Церкви (Київська обл.), роль якого в подальшій долі легендарного підприємства неочевидна і сумнівна. Неодноразово в корпоративній історії України роль арбітражних керуючих зводилася до доведення підприємств до «необхідної кондиції» в інтересах прихованих інвесторів[5].
У червні 2014 року мажоритарним акціонером і головою наглядової ради став Андрій Нагребельний. У вересні 2014 року суд змінив арбітражного керуючого на підприємстві. Ним став Віктор Мікітьон, раніше відомий зв'язком з кількома гучними банкрутствами. З моменту зміни арбітражного керуючого рух колишнього гіганта машинобудування в «потрібні руки» прискорився[6].
У листопаді 2014 року підприємство було захоплене рейдерами за підтримки озброєних людей у формі батальйону «Азов» і співробітників УВС Київської області[7]. З цього моменту ситуація навколо заводу «АТЕК» різко загострилася.
11 грудня комітет кредиторів підприємства вирішив розглянути результати роботи Інвентаризаційної комісії та план санації підприємства 16 січня 2015 року.
23 грудня 2014 року Вищий господарський суд, всупереч логіці та інтересам держави, не задовольнив касаційні скарги Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва та представників Андрія Нагребельного (голова наглядової ради ПрАТ «АТЕК»), залишивши в силі рішення господарських судів щодо проведення санації та призначення керуючим санацією ПрАТ «АТЕК» Віктора Мікітьона[8].
ПРОВЕРЕНО - РАБОТАЕТ