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Нацкорпус готується до штурму, – заява партії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нацкорпус готується до штурму, – заява партії

У вівторок 10 серпня Служба безпеки України планує штурм колишнього заводу "Атек", де розташовано заснований активістами "Національного Корпусу" націоналістичний молодіжний хаб.

 Про це повідомляє пресслужба партії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, до підготовки операції можуть залучити працівників головного управління СБУ та спецпідрозділу "Альфа". За такими діями "Нацкорпус" вбачає переслідування з боку Офісу президента Володимира Зеленського.

Водночас "Нацкорпус" запрошує сьогодні, 9 серпня представників ЗМІ відвідати хаб на "Атеку", щоб пересвідчитися у безпідставності запланованих силових дій.

Як повідомлялося, 5 серпня у Харкові СБУ провела обшуки та арешти у кількох представників Азовського руху. Їм висунули обвинувачення у створенні злочинної організації та обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Читайте також: Двох активістів "Нацкорпусу" відправили під варту, засідання суду триває
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Топ коментарі
+113
Це вам не за Порошенком бігати.
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09.08.2021 21:24
+52
Идиоты. Вас натравили, как собак дрессированных на Пороха и вы помогли его сожрать, а теперь за ненадобностью вас отстрелят, как собак. Если бы вы руководствовались мозгами, а не инстинктами и животными рефлексами то за вас встали бы люди, а так... Ну, собаке собачья смерть, как говорится.
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09.08.2021 21:33
+45
можно смотреть вечно на огонь, воду, и как зе-бумеранг бьет по абынепорошенковцам
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09.08.2021 21:46
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Решили ликвидировать Аваков-югенд. Может даже ради этого дали пинка Авакову.
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10.08.2021 06:21 Відповісти
Збираємось на віче в Неділю о 12-00 по всіх обласних центрах і узгоджуєм нормального лідера з нормальною командою. А потім йдемо на дострокові. І не треба ніякого громадянського протистояння.
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10.08.2021 08:18 Відповісти
Иди на хутина со своей воровкой. Не видать ей трона как тебе умственного развития.
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10.08.2021 08:48 Відповісти
Сайту кірдик. Повна мародерська інтоксикація
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10.08.2021 20:50 Відповісти
Уж не помню сколько лет назад по поводу Азовцев я писал, что от ручных штурмовиков избавляются, когда они уже больше не нужны.

СА Рэма вырезали за одну ночь, когда они стали Гитлеру больше не нужны.

Потому что быть полезными у тупых упоротых качков получается только до момента достижения цели. Потом они мешают.

Цель достигнута - Порох был повержен. Дяде Бене услуги потешных "националистов" больше не нужны, а дядя Аваков умыл руки.
"Прошу пана до гілляки".
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10.08.2021 08:22 Відповісти
Завод Атек (бывший Красный экскаватор") - ахрененная территория с заброшенными корпусами возле метро "Святошин".

Історія банкрутства[ред. | ред. код]
Серпень 2012 року. Господарський суд міста Києва після майже восьмимісячної судової тяжби визнав безперечні вимоги ПАТ «Київенерго» до ЗАТ «АТЕК» на суму 1,737 млн грн. У рамках порушеної наприкінці минулого року справи про банкрутство суд призначив розпорядником майна ЗАТ Сергія Косякевича з Білої Церкви (Київська обл.), роль якого в подальшій долі легендарного підприємства неочевидна і сумнівна. Неодноразово в корпоративній історії України роль арбітражних керуючих зводилася до доведення підприємств до «необхідної кондиції» в інтересах прихованих інвесторів[5].
У червні 2014 року мажоритарним акціонером і головою наглядової ради став Андрій Нагребельний. У вересні 2014 року суд змінив арбітражного керуючого на підприємстві. Ним став Віктор Мікітьон, раніше відомий зв'язком з кількома гучними банкрутствами. З моменту зміни арбітражного керуючого рух колишнього гіганта машинобудування в «потрібні руки» прискорився[6].
У листопаді 2014 року підприємство було захоплене рейдерами за підтримки озброєних людей у формі батальйону «Азов» і співробітників УВС Київської області[7]. З цього моменту ситуація навколо заводу «АТЕК» різко загострилася.
11 грудня комітет кредиторів підприємства вирішив розглянути результати роботи Інвентаризаційної комісії та план санації підприємства 16 січня 2015 року.
23 грудня 2014 року Вищий господарський суд, всупереч логіці та інтересам держави, не задовольнив касаційні скарги Державної податкової інспекції у Святошинському районі міста Києва та представників Андрія Нагребельного (голова наглядової ради ПрАТ «АТЕК»), залишивши в силі рішення господарських судів щодо проведення санації та призначення керуючим санацією ПрАТ «АТЕК» Віктора Мікітьона[8].
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10.08.2021 09:50 Відповісти
НЕХЙ БЕСПРЕДЕЛИТЬ !)
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10.08.2021 11:15 Відповісти
ручные шавки сабакова идут в расход после того, как сабаков сдернул.
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10.08.2021 11:24 Відповісти
а вы плюшевыми поросятами отбивайтесь
ПРОВЕРЕНО - РАБОТАЕТ
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10.08.2021 13:29 Відповісти
І обовязково. щоб свинки були рожеві, допускається з логотипом "Ліги сексуальних меншин".
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10.08.2021 20:37 Відповісти
Когда еврейское казачество восстало,в Биробиджане был переворот... (с)
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10.08.2021 14:58 Відповісти
Нацкорпус готується до штурму, – заява партії - Цензор.НЕТ 2293
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10.08.2021 18:58 Відповісти
Досить сратися, братове. Ми - сильні, коли об'єднані. Тож заради України 10 допоможемо Азову, а 24 вкажемо зільоному лайну його червоні лінії, а при нагоді змиємо в каналізаційні люки історії Вкраїни .
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10.08.2021 15:38 Відповісти
В ЛЮБОЙ организации,состоящей из людей,есть и люди негодные. Но Азов единственная организация в Украине,системно занимающаяся молодежью,формирующая мотивы любить свою нацию,уважение к себе и другим. Украинцам ВАЖНО быть украинцами,а это надо сформировать. И это НЕ в клубах. Те коментарии ,что выше ,про какого то ПеПо,фальшивого и мерзкого гоблина,изображающего патриота и людей,организовавших защиту Харькова,Мариуполя и юга Украины! Вы о чем,люди? Это правильная организация,с нормальными целями и реальными делами во имя Украины. Беда всех националистов в одном- они считают главной задачей бороться в окопах,в то время как занявшие их место во власти уроды,использовав их,затем сажают их в тюрьму.ГЛАВНОЕ ЭТО ВЛАСТЬ!
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10.08.2021 18:17 Відповісти
чем отличается Украина понад усе и дойчланд юбер аллес? Нацкорпус готується до штурму, – заява партії - Цензор.НЕТ 3792 так, что вы наши побратими.. фашики.. ах сори нацис.. жалюгідна подоба
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10.08.2021 18:38 Відповісти
Паляться ху йлотролі на дріб'язках. Чи це у вас спецоперація інформаційного прикриття? Після вбивства першого свого засновника, Азова потрапив під вплив ФСБ. ЗЕ робить все вірно. Спочатку він нейтралізував ідеологічну та керівну частину п'ятої колони - мертвечука, а тепер знешкоджує силову частину - примочки Азову. Сам Азов не піде проти влади - там ще багато рядових патріотів, а ось різні примочки у вигляді Національного (цікаво якої нації) Корпусу будуть створювати брудні провокації. Якщо ви українці, то так і назвіться - Український Корпус.
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10.08.2021 19:19 Відповісти
а особенно любить деньги, и за них выступать против будь кого)))) простыми словами заниматься полит проституцией
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10.08.2021 21:15 Відповісти
нац жены под раздачу попали))) использованные болваньчики. таких в 90е криминал называли торпедами, в кацапии просто, пушечное мясо. вряд ли кто их поддержит, сильно уж они обкакались
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10.08.2021 21:13 Відповісти
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