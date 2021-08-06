Двох активістів "Нацкорпусу" відправили під варту, засідання суду триває

Іван Никифоров і Сергій Козлюк проведуть у СІЗО як миниум 60 днів. Ще п'ятьом членам "Нацкорпусу" продовжують обирати запобіжний захід

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення про запобіжний захід виніс Шевченківський районний суд. Засідання триває. Загалом суд має обрати запобіжний захід 7 активістам "Нацкорпусу".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня СБУ провела обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини. У цей же день спецслужба повідомила про викриття злочинного угруповання, члени якої обклали "даниною" бізнесменів, які надають ритуальні послуги. 6 серпня СБУ оприлюднила відеодоказ причетності членів "Нацкорпусу" до вимагання.

У Нацкорпусі причиною обшуків і затримань членів організації називають те, що "Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами".

6 серпня суд обирає затриманим членам Нацкорпусу запобіжний захід. Біля будівлі суду проходить пікет.