Двох активістів "Нацкорпусу" відправили під варту, засідання суду триває
Іван Никифоров і Сергій Козлюк проведуть у СІЗО як миниум 60 днів. Ще п'ятьом членам "Нацкорпусу" продовжують обирати запобіжний захід
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення про запобіжний захід виніс Шевченківський районний суд. Засідання триває. Загалом суд має обрати запобіжний захід 7 активістам "Нацкорпусу".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 5 серпня СБУ провела обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини. У цей же день спецслужба повідомила про викриття злочинного угруповання, члени якої обклали "даниною" бізнесменів, які надають ритуальні послуги. 6 серпня СБУ оприлюднила відеодоказ причетності членів "Нацкорпусу" до вимагання.
У Нацкорпусі причиною обшуків і затримань членів організації називають те, що "Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами".
6 серпня суд обирає затриманим членам Нацкорпусу запобіжний захід. Біля будівлі суду проходить пікет.
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За рейдерство и другие действия, позорящие патриотов Украины - пусть сиди на зоне и шьет ментам форму.
кто они и что они (нацдружины)? никому не известно.
Логично, чо.
Единая россия точно так -же поступает,уничтожая всех кто может соперничать на выборах.Возможно потому в последние года в Украине не возникло ни одно объединение способное противостоять действующему правительству так как их уничтожают на корню.
Итог плачевен и я убежден что для Украины требуется новая ,,революция,, и к сожалению основательно радикальная,иначе без физического уничтожения тех кто обезопасил себя на законодательном уровне и прикрывается дейстующими законами принятыми под себя искоренить просто невозможно.
Если есть у кого-то более гуманное предложение буду рад выслушать...
Но он пришёл в МВД на волне известных событий
Когда стало очевидным, что скрывать его преступную деятельность уже нет возможностей, ему предложили уехать.
Его предупредили, что его блудню будут разгонять.
Он уехал в Италию и видимо не вернётся уже в Украину.
У нас масса таких аналогичных примеров.
Коли групу генерала Марченка посадили в клітку як урок, разом з білими польтами мовчали націоналісти ("Нацкорпус", ВО Сволота і т.д.)
Коли вибивали двері і тягали на допити Звіробій, Федину, Чорновол - вони мовчали.
Коли кинули за ґрати Антоненка з Кузьменко - мовчали.
Коли відкривали справу по Томосу, віддавали Цемаха, приховували зрив затримання "вагнерівців" - мовчали.
Коли репресували без шансів на свободу генерала Павловського - ні слова.
Багато на що закривали очі і робили вигляд, що немає Портнова, Кузьміна, Смірнова, Єрмака-Подоляка - чомусь обравши собі за головного ворога Порошенка.
.... а тепер, коли прийшли за "Нацкорпусом", Білецький питає - "А нас за що??"
Відповідь, як завжди, можна легко знайти в дзеркалі. )
кацкоррус - мусорскі тварини з гебнею в їх рядах. боцмана знаєш, кукарекало?
А йому народєц забороняв чіпати цих "патрійотів ". Бдзєлєнскому можна.. Капець...
Але, правди не має де діти, багато з тих, хто з Нацкорпуса захищали Україну. Захисників у буцигарню теж не комільфо. Ну, придумали би їм амністію, чи умовний термін, хоча би на перший раз. Це стосується і тих, хто зараз у тюрмах, зокрема вояків з Торнадо. Треба дати всім захисникам шанс.
А то зараз щоб виправдати свої дії, влада навішає на тих ветеранів із Нацкорпусу те що було і те чого не було