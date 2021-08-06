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Двоих активистов "Нацкорпуса" отправили под стражу, заседание суда продолжается

Двоих активистов

Иван Никифоров и Сергей Козлюк проведут в СИЗО как миниум 60 дней. Еще пятерым членам "Нацкорпуса" продолжают избирать меру пресечения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о мере пресечения вынес Шевченковский районный суд. Заседание продолжается. Всего суд должен избрать меру пресечения 7 активистам "Нацкорпуса".

Смотрите: "Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа СБУ провела обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины. В этот же день спецслужба сообщила о разоблачении преступной группировки, члены которой обложили "данью" бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. 6 августа СБУ опубликовала видеодоказательство причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству.

В Нацкорпусе причиной обысков и задержаний членов организации называют то, что "Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами".

6 августа суд избирает задержанным членам Нацкорпуса меру пресечения. У здания суда проходит пикет.

Автор: 

СИЗО (1360) Национальный корпус (393) мера пресечения (453)


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Топ комментарии
+49
а ви суддів закидайте!

Двоих активистов "Нацкорпуса" отправили под стражу, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 6547
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06.08.2021 21:40
+36
Чому Нацкорпус звуть українськими патріотами, крім ходіння на гейпаради, вони ще щось роблять?
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06.08.2021 21:46
+29
нацжон создали,чтоб они топили Порошенко ,закрытие глаз на вымогательства -это бонус "за заслуги",но теперь Авакян ушел,а зекретин их тупо боится -они ж не ему подчиняются
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06.08.2021 22:07
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Правила форума Совет форумчан
А какое тебе дело в Бельгии кем оказались активисты?😂🌷×××
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06.08.2021 21:43 Ответить
Там ролик с шарием...в спам его..и пусть админы удалят аккаунт
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06.08.2021 21:45 Ответить
Шарик і правда, ви з дуба рухнули?
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06.08.2021 21:47 Ответить
Оно каждый день под новым акком приползает на Цензор лакать из корыта😂🌷У коцапа полная зависимость.Его в дверь-оно в окно😀
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06.08.2021 21:48 Ответить
пусть им на нарах приснятся свиные головы, которые они таскали весной 2019 года
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06.08.2021 23:00 Ответить
а ви суддів закидайте!

Двоих активистов "Нацкорпуса" отправили под стражу, заседание суда продолжается - Цензор.НЕТ 6547
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06.08.2021 21:40 Ответить
ндаа.. именно так.. я вспоминаю 2019 и этих хрюшек, и все пазлы становятся на место..
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06.08.2021 21:59 Ответить
задержали Сергея Величко,лидера харьковских ультрас и автора кричалки "Путин *****,,,". по чьей просьбе? ДумайТЕ!если есть чем. пазлы становятся на место?
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06.08.2021 22:08 Ответить
наверное не за кричалку - да?
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06.08.2021 22:12 Ответить
та не,как можно! разве ж можно,это такая мелочь для *****,который до кричалки был Путеным. для разрешения заглянуть в очко Путлеру, Зеле для начала надо сделать ему приятное
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06.08.2021 22:24 Ответить
за кричалку (если авторство - не бздёж) - наградить на зоне двойной пайкой печенья на Денб Независимости.
За рейдерство и другие действия, позорящие патриотов Украины - пусть сиди на зоне и шьет ментам форму.
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07.08.2021 12:21 Ответить
Ты уверен в рейдерстве?всегда гэбнявым на слово доверяешь?
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07.08.2021 16:29 Ответить
МАБУТЬ ВИМУШУЮТЬ ЙОГО ДО ДОПОВНЕНЯ ЦІЄЇ КРИЧАЛКИ.
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07.08.2021 00:21 Ответить
То це вже про Зеленського буде.
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07.08.2021 10:08 Ответить
путаешь, хотя роль одна и та же! там были нацдружины!
кто они и что они (нацдружины)? никому не известно.
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06.08.2021 22:11 Ответить
Точно,то ж были нацдружины -поэтому нацжоны,а я все вспомнить и понять не могу -с какого мы нацкорпус жонами называть стали
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06.08.2021 23:54 Ответить
"... никому не известно"? підніми гугл і почитай. Це приватна армія проросійського спрямування, а організував її і фінансує раша в особі с. короткіх, засланого в 14 р з росії.
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07.08.2021 07:54 Ответить
Бизнес ритуальных услуг это пенсионеры КГБ и ГРУ....понятно откуда такая эрекция
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06.08.2021 21:41 Ответить
Е видно коментарів цензорів юрських симпатиків Нацкопусу, які підтримували Нєлоха і топили тут Порошенка. Ауууу! Де ви? Невже під Шевченківським райсудом?
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06.08.2021 21:44 Ответить
А треба було підтримувати Порошенка, оскільки він закрив би очі на факти вимагання "данини" у бізнесменів?
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06.08.2021 21:55 Ответить
нацжон создали,чтоб они топили Порошенко ,закрытие глаз на вымогательства -это бонус "за заслуги",но теперь Авакян ушел,а зекретин их тупо боится -они ж не ему подчиняются
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06.08.2021 22:07 Ответить
Даааа! Клініка! 😊
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06.08.2021 23:50 Ответить
Він не закрив би очі на данину, бо тоді ця данина йшла в бюджет, і така була необхідність. По 5 грн на телефон не врятували б армію при порожній розграбованій казні. Але мова не йшла про ритуальний бізнес. Це тепер ритуальний бізнес розжирів, є поголоси про вимагання десятків тисяч за місце, а також і за незаконне поховання... (!)
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07.08.2021 08:05 Ответить
поэтому конторы ритуальных услуг должны платить дань патриотам Украины, причем напрямую, минуя бюджет?
Логично, чо.
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07.08.2021 12:23 Ответить
А це хтось вже довів? Типу, як вбивство Шеремета?
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07.08.2021 14:00 Ответить
Треба просто ці ритуальні контори почистити від шахраїв і злочинців. Але національний корпус і національні дружини -- це далеко не патріоти України, а 5-а колона. І армія тут ні при чому.
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07.08.2021 19:41 Ответить
Чому Нацкорпус звуть українськими патріотами, крім ходіння на гейпаради, вони ще щось роблять?
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06.08.2021 21:46 Ответить
та вже ні. важко їм вже без авакова. криша їх уєхала
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06.08.2021 21:48 Ответить
Ты много сделал,кроме писанины на форуме?
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07.08.2021 16:32 Ответить
Давайте подождем комментариев ОПЗЖ. Если они будут возмущены, то значит все правильно.
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06.08.2021 21:47 Ответить
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06.08.2021 21:48 Ответить
убийц евромайдановцев зе-упыри выпускают на свободу, мертведчуку дали домашний арест, чаусу дали тоже домашний арест, но патриотам и учасникам войны с ********** - обязательно закрывают без суда и следствия. Этот все что нужно знать о "патриоте" московских корпоративов - зеленском.
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06.08.2021 21:52 Ответить
Зато весело, по-приколу і, головне, НЕБАРИГА... пілять... А пройшло ж тільки 2 роки з хвостиком...
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06.08.2021 21:56 Ответить
МАБУТЬ ТУТ БЕЗ БАРИГИ НЕ ОБІЙШЛОСЬ.
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07.08.2021 00:23 Ответить
зеленский=порошенко
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06.08.2021 22:17 Ответить
Сказал голосовавший за Зе))))
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06.08.2021 22:21 Ответить
Прикольная у нас страна и мудрый украинский нарiд.
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06.08.2021 22:30 Ответить
А что это за движение ,,Нацкорпус,,?Думаю что если движенцев арестовывают значит они против того что творится в Украине.
Единая россия точно так -же поступает,уничтожая всех кто может соперничать на выборах.Возможно потому в последние года в Украине не возникло ни одно объединение способное противостоять действующему правительству так как их уничтожают на корню.
Итог плачевен и я убежден что для Украины требуется новая ,,революция,, и к сожалению основательно радикальная,иначе без физического уничтожения тех кто обезопасил себя на законодательном уровне и прикрывается дейстующими законами принятыми под себя искоренить просто невозможно.
Если есть у кого-то более гуманное предложение буду рад выслушать...
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06.08.2021 22:34 Ответить
То, что аваков - чмо, было ясно ещё по его харьковскому прошлому.
Но он пришёл в МВД на волне известных событий
Когда стало очевидным, что скрывать его преступную деятельность уже нет возможностей, ему предложили уехать.
Его предупредили, что его блудню будут разгонять.
Он уехал в Италию и видимо не вернётся уже в Украину.
У нас масса таких аналогичных примеров.
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06.08.2021 22:41 Ответить
Поїхав до Італії охороняти зеліну віллу?
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07.08.2021 08:22 Ответить
Что то не так с патриотами?
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06.08.2021 22:48 Ответить
Так само.
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07.08.2021 08:26 Ответить
с патриотами все так, только при чем здесь нацжоны?
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07.08.2021 09:26 Ответить
Двох активістів "Нацкорпусу" відправили під варту, засідання суду триває - Цензор.НЕТ 8823
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07.08.2021 00:15 Ответить
У кацапо-орди - свято! Радіють і їхні шістки - порохосвині. З деякого часу, порохосвині, перехопили у своїх братів-близнюків - ригонутої нечисті процент ненависті до України і Українських Патріотів. На сьогодні, порохосвині, головні прихвостні ху...ла і вороги України.
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07.08.2021 07:00 Ответить
Украінці радіють за украінців. Це - украінський націоналізм. Жиди разіють за жидів - то націоналізм жидівський. Москалі за москалів - то москальский. І кожен украінський націоналіст, перед тим, як ідти в підручні до жида, армянина чи білоруса повинен знати - він зраджує свій націоналізм і свою вишиванку. Карма обовязково постучиться в двері. І йому, і тим неповноцінним, що вибрали маланця гетьманом.
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07.08.2021 09:07 Ответить
о, зебил мсрской своих гебешных друзей защищает)))
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07.08.2021 09:27 Ответить
Елементарна логіка підказує, що це замовна політична справа: звинувачення по суті є дрібним рекетом дрібних харьківських бізнесменів, тобто - справа рівня дільничого поліціянта, а за неї взялася служба безпеки, яка має займатися терористами, російськими диверсантами та розвідниками. Неспівставність звинувачень і рівня реагування однозначно говорить про політичні мотиви.
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07.08.2021 00:15 Ответить
Мвд этим бы не занялось или саботировало бы расследование, так как возглавляет его человек ,приближённый к рюкзакову
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07.08.2021 01:40 Ответить
Рекет дрибным не бывает, это серьезное преступление.
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07.08.2021 02:17 Ответить
Хтось до сих пір вважає оцих кондомів націоналістами?)
Коли групу генерала Марченка посадили в клітку як урок, разом з білими польтами мовчали націоналісти ("Нацкорпус", ВО Сволота і т.д.)
Коли вибивали двері і тягали на допити Звіробій, Федину, Чорновол - вони мовчали.
Коли кинули за ґрати Антоненка з Кузьменко - мовчали.
Коли відкривали справу по Томосу, віддавали Цемаха, приховували зрив затримання "вагнерівців" - мовчали.
Коли репресували без шансів на свободу генерала Павловського - ні слова.
Багато на що закривали очі і робили вигляд, що немає Портнова, Кузьміна, Смірнова, Єрмака-Подоляка - чомусь обравши собі за головного ворога Порошенка.
.... а тепер, коли прийшли за "Нацкорпусом", Білецький питає - "А нас за що??"
Відповідь, як завжди, можна легко знайти в дзеркалі. )
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07.08.2021 04:46 Ответить
Ну Нацкорпус - мовчав. Чому ж ви, шістки ху...ла, підсцикуєте від радості і верещите від щастя? Ось і вихдить, що ви в рази гниліші від ригів.
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07.08.2021 07:06 Ответить
та то ти і є шістка хйла, грязнороте.
кацкоррус - мусорскі тварини з гебнею в їх рядах. боцмана знаєш, кукарекало?
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07.08.2021 09:28 Ответить
Утрись, вафьол фсб-ешний! Радіють арешту представників Нацкорпусу кацапо-ординці, риги і продажні повії - порохосвині. Це - факт!.
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07.08.2021 09:57 Ответить
Ми не радіємо, ми - зловтішаємось. Бумеранг повертається. Вам, дебілам "ультранаціоналістичним" говорили, що Порох не панацея, але кращого на жаль, зараз немає. Але ви не повірили нам і захотіли іншого, Зєльцмана. Значно гіршого, як виявилось. Чи, все таки, кращого, як Порох?))))
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07.08.2021 14:05 Ответить
Як клоун боїться.
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07.08.2021 07:55 Ответить
Зеле лучше уже уходить, а не раздор в Украине сеять. С нацжонами уже без него разберёмся.
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07.08.2021 10:03 Ответить
Це ж ці вилупки поливали брудом Порошенка ?
А йому народєц забороняв чіпати цих "патрійотів ". Бдзєлєнскому можна.. Капець...
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07.08.2021 10:16 Ответить
Для всех Нац@дей - настало время брать побольше розовых свиней и ехать домой к Зелёнскому 🤣🤣🤣
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07.08.2021 11:42 Ответить
Я усе розумію про той Нацкорпус, він повинен бути розпущений і не від того, що його боїться Бубочка. Забагато деструктиву від них, особливо нав"язування своєї волі у силовий спосіб.
Але, правди не має де діти, багато з тих, хто з Нацкорпуса захищали Україну. Захисників у буцигарню теж не комільфо. Ну, придумали би їм амністію, чи умовний термін, хоча би на перший раз. Це стосується і тих, хто зараз у тюрмах, зокрема вояків з Торнадо. Треба дати всім захисникам шанс.
А то зараз щоб виправдати свої дії, влада навішає на тих ветеранів із Нацкорпусу те що було і те чого не було
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07.08.2021 11:46 Ответить
"Активних" травильщіків щось ганяють - то Шарія хочуть четвертували то нацжон. Таки до, мавр сделал своє дело -мавр должен уйти. Там ще є такий персонаж аж полковник міліції Дай дай -єдиний нардеп у світовій історії, який був обраний до парламенту засудженим. А зараз десь возив кіллерів по Україні
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07.08.2021 12:03 Ответить
ничего личного, но кто вел эти "переговоры" с "бизнесом" ,выложенные цензором, должен сидеть однозначно...точка.
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07.08.2021 13:10 Ответить
Это с ними участковый так разговаривал? Но для охлоса сойдёт и так . Они поверят, что нац. корпус занимается вымогательсвом. Поверили же, что Торнадо не торговлю на крови останавливал, а занимался садо-мазо на неподконтрольной территории.
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07.08.2021 13:39 Ответить
не думаю что украинские менты настолько суровы, что материться умеют даже))..но если отбросить стеб, то рекет, откуда бы он не исходил, нужно на корню по полной жучить, иначе если это чудовище отьестся и разрастется, такие корни пустит, что жизни не станет никому!
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07.08.2021 13:58 Ответить
 
 