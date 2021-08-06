Двоих активистов "Нацкорпуса" отправили под стражу, заседание суда продолжается

Иван Никифоров и Сергей Козлюк проведут в СИЗО как миниум 60 дней. Еще пятерым членам "Нацкорпуса" продолжают избирать меру пресечения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Решение о мере пресечения вынес Шевченковский районный суд. Заседание продолжается. Всего суд должен избрать меру пресечения 7 активистам "Нацкорпуса".

Смотрите: "Слушай, у#бан, если не будешь бабки платить, я тебя похороню нах#й", - СБУ опубликовала доказательства причастности членов харьковского "Нацкорпуса" к вымогательствам. ВИДЕО+АУДИО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа СБУ провела обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины. В этот же день спецслужба сообщила о разоблачении преступной группировки, члены которой обложили "данью" бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. 6 августа СБУ опубликовала видеодоказательство причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству.

В Нацкорпусе причиной обысков и задержаний членов организации называют то, что "Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами".

6 августа суд избирает задержанным членам Нацкорпуса меру пресечения. У здания суда проходит пикет.