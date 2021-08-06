Двоих активистов "Нацкорпуса" отправили под стражу, заседание суда продолжается
Иван Никифоров и Сергей Козлюк проведут в СИЗО как миниум 60 дней. Еще пятерым членам "Нацкорпуса" продолжают избирать меру пресечения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение о мере пресечения вынес Шевченковский районный суд. Заседание продолжается. Всего суд должен избрать меру пресечения 7 активистам "Нацкорпуса".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 5 августа СБУ провела обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины. В этот же день спецслужба сообщила о разоблачении преступной группировки, члены которой обложили "данью" бизнесменов, предоставляющих ритуальные услуги. 6 августа СБУ опубликовала видеодоказательство причастности членов "Нацкорпуса" к вымогательству.
В Нацкорпусе причиной обысков и задержаний членов организации называют то, что "Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами".
6 августа суд избирает задержанным членам Нацкорпуса меру пресечения. У здания суда проходит пикет.
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За рейдерство и другие действия, позорящие патриотов Украины - пусть сиди на зоне и шьет ментам форму.
кто они и что они (нацдружины)? никому не известно.
Логично, чо.
Единая россия точно так -же поступает,уничтожая всех кто может соперничать на выборах.Возможно потому в последние года в Украине не возникло ни одно объединение способное противостоять действующему правительству так как их уничтожают на корню.
Итог плачевен и я убежден что для Украины требуется новая ,,революция,, и к сожалению основательно радикальная,иначе без физического уничтожения тех кто обезопасил себя на законодательном уровне и прикрывается дейстующими законами принятыми под себя искоренить просто невозможно.
Если есть у кого-то более гуманное предложение буду рад выслушать...
Но он пришёл в МВД на волне известных событий
Когда стало очевидным, что скрывать его преступную деятельность уже нет возможностей, ему предложили уехать.
Его предупредили, что его блудню будут разгонять.
Он уехал в Италию и видимо не вернётся уже в Украину.
У нас масса таких аналогичных примеров.
Коли групу генерала Марченка посадили в клітку як урок, разом з білими польтами мовчали націоналісти ("Нацкорпус", ВО Сволота і т.д.)
Коли вибивали двері і тягали на допити Звіробій, Федину, Чорновол - вони мовчали.
Коли кинули за ґрати Антоненка з Кузьменко - мовчали.
Коли відкривали справу по Томосу, віддавали Цемаха, приховували зрив затримання "вагнерівців" - мовчали.
Коли репресували без шансів на свободу генерала Павловського - ні слова.
Багато на що закривали очі і робили вигляд, що немає Портнова, Кузьміна, Смірнова, Єрмака-Подоляка - чомусь обравши собі за головного ворога Порошенка.
.... а тепер, коли прийшли за "Нацкорпусом", Білецький питає - "А нас за що??"
Відповідь, як завжди, можна легко знайти в дзеркалі. )
кацкоррус - мусорскі тварини з гебнею в їх рядах. боцмана знаєш, кукарекало?
А йому народєц забороняв чіпати цих "патрійотів ". Бдзєлєнскому можна.. Капець...
Але, правди не має де діти, багато з тих, хто з Нацкорпуса захищали Україну. Захисників у буцигарню теж не комільфо. Ну, придумали би їм амністію, чи умовний термін, хоча би на перший раз. Це стосується і тих, хто зараз у тюрмах, зокрема вояків з Торнадо. Треба дати всім захисникам шанс.
А то зараз щоб виправдати свої дії, влада навішає на тих ветеранів із Нацкорпусу те що було і те чого не було