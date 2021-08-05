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Группировку, обложившую "данью" бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Харьковщине сотрудники СБУ ликвидировали преступную группировку, состоящую из около 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности поджигали автомобили.

Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что его преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней)
ст. 189 (вымогательство)
ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террорист "ДНР" приговорен к 10 годам тюрьмы за обстрел позиций украинских воинов на Донбассе, - СБУ. ФОТОрепортаж

Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 01
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 02
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 03
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 04
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 05
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 06
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 07
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 08
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 09
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 10
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 11
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 12
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 13
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 14
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 15
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 16
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 17
Группировку, обложившую данью бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ 18

Автор: 

вымогательство (428) СБУ (19893) Харьковщина (5577) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+7
Нацкорпус здорово помог Зеленскому стать президентом,помните как они везде обгавкивали Пороха и жили у него под окнами, не давали и слова сказать,блокировали все его уличные выступления,такие же были правильные и патриотичные аж до глубины заднего прохода вместе с Дэней Бигусом а вот при Зеленском они куда то испарились,ни слуху ни духу,ни разу они не поддержали ни один протест против беспредела зелёной власти и теперь становится понятно что их создавали только что бы убрать Порошенко,ведь недаром Соловьёв сказал....."Кто угодно но только не Порошенко" вот и выбрали кого угодно и большую роль здесь играл этот нацкорпус и ещё одна шарага С-14 о которой сейчас тоже ни слуху ни духу,где и делся патриотизм.Сейчас они просто не нужны вот и пресуют их,как говориться "Мавр сделал своё дело мавр должен уйти". Не было у них стержня и идеи,занимались заказухой,рэкетом и титушковали там где платили,это они охраняли всех российских певчиков типа Басты от возмущённых украинцев и активистов Стерненко.
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05.08.2021 15:16
+3
Ого! Как плотно взялись за Харьков! По всем "фронтам". Вчера Товмасян, сегодня Нацкорпус... А в Мариуполе тихо всё. Это радует.
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05.08.2021 14:47
+3
До чего довёл страну Аваков..Как тут жить и работать? Это же Сомали. Одну банду взяли - три новых вылезло, с бывшими ментами и сбушниками.
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05.08.2021 14:48
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Совсем страх потеряли, надеюсь Арсен не при делах?
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05.08.2021 14:44 Ответить
"ІНВЕСТНЯНЬ"?
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05.08.2021 15:50 Ответить
Ого! Как плотно взялись за Харьков! По всем "фронтам". Вчера Товмасян, сегодня Нацкорпус... А в Мариуполе тихо всё. Это радует.
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05.08.2021 14:47 Ответить
До чего довёл страну Аваков..Как тут жить и работать? Это же Сомали. Одну банду взяли - три новых вылезло, с бывшими ментами и сбушниками.
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05.08.2021 14:48 Ответить
спустить жир с быдла)))
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05.08.2021 15:03 Ответить
На 50 злочинців 1 млн. грн., чи в середньому по 20 тис. грн. на кожного. Не густо.
Порівнюючи із депутатами, суддями, усякими членами наглядових рад - дрібниця.
До тих дійти не можуть
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05.08.2021 15:07 Ответить
Это сегодняшние поступления.
Вчерашняя выручка уже на счетах авакова.
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05.08.2021 15:13 Ответить
Нацкорпус здорово помог Зеленскому стать президентом,помните как они везде обгавкивали Пороха и жили у него под окнами, не давали и слова сказать,блокировали все его уличные выступления,такие же были правильные и патриотичные аж до глубины заднего прохода вместе с Дэней Бигусом а вот при Зеленском они куда то испарились,ни слуху ни духу,ни разу они не поддержали ни один протест против беспредела зелёной власти и теперь становится понятно что их создавали только что бы убрать Порошенко,ведь недаром Соловьёв сказал....."Кто угодно но только не Порошенко" вот и выбрали кого угодно и большую роль здесь играл этот нацкорпус и ещё одна шарага С-14 о которой сейчас тоже ни слуху ни духу,где и делся патриотизм.Сейчас они просто не нужны вот и пресуют их,как говориться "Мавр сделал своё дело мавр должен уйти". Не было у них стержня и идеи,занимались заказухой,рэкетом и титушковали там где платили,это они охраняли всех российских певчиков типа Басты от возмущённых украинцев и активистов Стерненко.
показать весь комментарий
05.08.2021 15:16 Ответить
аваковский Нацкорпус стал опасный в предверии надвигающегося писеца осенью.
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05.08.2021 15:29 Ответить
а почему не уточнили что єта "группировка" - Нацкорпус белецкого? прочитал сверху вниз и наоборот - не нашел.
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05.08.2021 15:19 Ответить
Отожрали рожи!!!!!
Уважуха полицейским!!!!
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05.08.2021 16:04 Ответить
Под крышей Авакова много банд действовало...
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05.08.2021 16:16 Ответить
Меня удивляет одно - почему СБУ ,где сраная Сабаковская милиция ?Которую он успешно реформировал !
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05.08.2021 16:38 Ответить
 
 