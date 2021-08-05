Группировку, обложившую "данью" бизнесменов, разоблачили на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Харьковщине сотрудники СБУ ликвидировали преступную группировку, состоящую из около 50 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.

Объем их "прибыли" составлял более 1 млн грн ежемесячно.

В частности, они "обложили данью" местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить "дань", в частности поджигали автомобили.

Группировка имела большое влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументировала, что его преступной деятельности способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.

Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Национальной полиции.

Действия злоумышленников квалифицируются по таким статьям Уголовного кодекса Украины:



ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней)

ст. 189 (вымогательство)

ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности).

Участникам преступной группировки готовится сообщение о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски по делу, фигурантами в котором выступают члены Нацкорпуса Харьковщины

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