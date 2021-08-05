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Зеленський боїться протестів. У Нацкорпусі назвали причину обшуків у членів Азовського руху в Харкові

Зеленський боїться протестів. У Нацкорпусі назвали причину обшуків у членів Азовського руху в Харкові

Президент Володимир Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами. Обшуки, які сьогодні СБУ провела в Харкові у членів Азовського руху, і статті, які їм інкримінують, мають виражений замовний характер.

Про це йдеться в заяві "Національного корпусу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реальна причина такого "показового виступу" – бажання влади зачистити вулицю. Очевидно, що Зеленський боїться масових протестів, боїться патріотів, які не дадуть йому здати Україну", - говориться в заяві.

Як наголошується, всі члени Азовського руху, у яких сьогодні пройшли обшуки – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти. 

"Це українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави. Саме вони сьогодні потрапили під тиск правоохоронних органів за абсолютно вигаданими причинами", - заявили в Нацкорпусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини

Нацкорпус закликає всі проукраїнські сили підтримати захисників України, яких переслідує влада. Завтра, 6 серпня о 10:00, в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу патріотам з Харкова.

"Запевняю - ми вміємо, і будемо боротися за своїх людей!" - написав у Telegram керівник Центрального штабу Нацкорпусу, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Харків (5573) Національний корпус (390) Жорін Максим (45)


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Топ коментарі
+34
А где можно почитать про протесты Нацкорпуса "против зеленского"?
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05.08.2021 21:11
+18
ну и ? где ваши протесты заказные шлюхи ? небось на говно бы уже изошли случилось бы такое за каденции Пороха ?
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05.08.2021 21:44
+17
вот тут лаконичный пересказ
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 5224
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05.08.2021 21:24
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Воно власної тіні боїться.
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05.08.2021 21:08 Відповісти
Москва на весь світ кричить про нацистів з "Азову" і Клоун приєднався. Зелений урод !
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05.08.2021 21:18 Відповісти
Хоч один пруф що бійці Азову нацисти надай. Говеня кацапське.
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05.08.2021 21:26 Відповісти
З пруфів у нього лише методичка. Але тут про неї згадувати некомільфо. 😁
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05.08.2021 21:30 Відповісти
И тебя выловят)))
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05.08.2021 21:33 Відповісти
здохни, падло...
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05.08.2021 22:01 Відповісти
от тепер нехай на нарах їм насняться рожеві поросятка та кабанячі голови, які вони тягали за Порохом
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06.08.2021 00:07 Відповісти
А причём тут "Азов" ?!
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05.08.2021 21:16 Відповісти
действительно, а при чем? Где ты увидел слово "азов"? Что за жалкая манипуляция?
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05.08.2021 21:22 Відповісти
А где можно почитать про протесты Нацкорпуса "против зеленского"?
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05.08.2021 21:11 Відповісти
вот тут лаконичный пересказ
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 5224
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05.08.2021 21:24 Відповісти
Спрашивали? Отвечаем. Как только Зе избрала неизвестная мне Украина, ходил на протесты,но перестал.Потому что заметил четкую технологию,все протесты возглавляли, протежировали и...сдерживали представители Нацкорпуса. Это были четко контролируемы антиЗе протесты. А теперь когда Авакова выгнали, естественно в АП боятся, что эти силы устроят уже реальные протесты. Это ожидемые ходы Зе и компании, но радует, что они слышат и бояться улицу, это позитивчик.
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06.08.2021 07:33 Відповісти
Ого! Это угроза. Но, как мне кажется- зря. Не выгорит.
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05.08.2021 21:11 Відповісти
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 6046
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05.08.2021 21:11 Відповісти
Кошмар... И всё тут.
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05.08.2021 21:13 Відповісти
Дорожні знаки зняти !
"Велике крадівництво" написати !
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06.08.2021 00:09 Відповісти
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05.08.2021 21:17 Відповісти
Опять "закукарекали"?
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05.08.2021 21:29 Відповісти
В Нацкорпусе, с уходом Авакяна, крыша протекла...
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05.08.2021 21:19 Відповісти
А плюшеві поросята вже закінчились ?
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05.08.2021 21:19 Відповісти
Так средствами касабен пропогаеден, из Азова
сделали нациков и фашистов, а ипучий клоун, откровенно
лижет жопу фуйлу, ось така фуйня малята.
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05.08.2021 21:24 Відповісти
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 6883
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05.08.2021 21:24 Відповісти
фига се - на своего хазяина хавало открываешь?
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05.08.2021 22:03 Відповісти
Він наци не боїться. Він боїться тих, хто проти.
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05.08.2021 21:24 Відповісти
Один із затриманих - автор відомого в усьому світі репа "Путін - *****", харківський патріот, ветеран російсько-української війни Сергій Величко (Чілі). Зеленський вирішив діяти на випередження, доки Чілі не вигадав пісню про нього, його треба закрити у тюрягу.
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05.08.2021 21:27 Відповісти
Бред. Впервые кричалка прозвучала на акциях болельщиков Динамо против Суркиса, только там была его фамилия.
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06.08.2021 03:16 Відповісти
Цель кодлана Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина-сделать украинцев безземельными и бесправными подобно израильским палестинцам . Атошники с кодланом Коломойского несогласны с момента, когда кодлан захотел отдавать 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни российско-израильские руки.Тогда Аваков и начал Шереметгейт. /"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли.
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05.08.2021 21:28 Відповісти
ну и ? где ваши протесты заказные шлюхи ? небось на говно бы уже изошли случилось бы такое за каденции Пороха ?
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05.08.2021 21:44 Відповісти
Биба взял за щеку у Бобы.
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05.08.2021 22:21 Відповісти
То что корпусят зачистят было понятно. Они же как бельмо в глазу у ментов. Так что это только начало.
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05.08.2021 23:30 Відповісти
лол. это примусоренные шакалы. что ты чешешь
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06.08.2021 08:39 Відповісти
Поэтому клоун уволил Авакова и Крищенко. Он не вполне доверяет, что они будут бездумно разгонять протесты.
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05.08.2021 23:48 Відповісти
Но протесты должны быть только мирными, но очень многолюдными. Сила должна быть в многолюдности. Если начнутся коктейли молотова я туда не пойду.
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05.08.2021 23:52 Відповісти
не забудь купить цветов минтам
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06.08.2021 00:11 Відповісти
Если начнутся силовые противостояния, то московские войска пойдут уже намного серьёзнее "спасать русскоязычных" по всей Украине. Что здесь неясно. Или ты этого хочешь?
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06.08.2021 00:47 Відповісти
А ты сомневаешься, что именно это его цель, когда оно топит за фсбшнтка Коротких ака Боцман?
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06.08.2021 03:17 Відповісти
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 8108
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06.08.2021 00:23 Відповісти
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 7307
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06.08.2021 00:23 Відповісти
Так ты уже пиши, что самыми активными во всем перечисленном тобой как раз и были нацжены. Или напомнить, как они за Порошенко на автобусах по всей стране ездили, нападая на его предвыборные митинги и привели к победе Зелю?
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06.08.2021 03:19 Відповісти
И как относились к протестам те мусора, которые были в одной опг с "патриотами" и чьи ксивы на фотках обысков? А ответ прост. Нацжены - это шлюхи Авакова. И после того, как последнего погнали, а МВД перешло под контроль Зели - у них исчезла крыша. Вот СБУ по команде Зели и стала их прессовать.
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06.08.2021 03:40 Відповісти
Заметь сбу не мвд. Всё таки влияние рюкзакова там ещё сохраняется
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06.08.2021 03:55 Відповісти
Так Аваков 7 лет руководил МВД, конечно, что там у него осталось много людей. Да и полицейские ксивы у задержанных нацжен как бы намекают, что связи остались.
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06.08.2021 19:59 Відповісти
Шановні нац патріоти .патріоти ,тасвідомі українці,простр зздоровим глуздом,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бовсі праві,тільки Україні лихо- той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником.ЗРАДНИКОМ долі ,не інтересів а долі країни, ісвоєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор(доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ ОТРИМАЛА,,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ВІН ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМ, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ:
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06.08.2021 08:03 Відповісти
ПРОДОВЖЕННЯ:дО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ :Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі, багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще, ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.

Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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06.08.2021 08:05 Відповісти
лол.
1.доскакались вместе петушарием за зелю.
2. боцман и жорин - гебешные консервы
3. аваков создал карманных клоунов, без него похоронят
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06.08.2021 08:38 Відповісти
МОЖЕ ХОЧ ТЕПЕР в головах адептів нацкорпусу просвітліє і вони ЗРОЗУМІЮТЬ , ЩО ДАРЕМНО так топили ПРОТИ ПОРОХА .
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06.08.2021 10:17 Відповісти
 
 