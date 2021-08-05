Зеленський боїться протестів. У Нацкорпусі назвали причину обшуків у членів Азовського руху в Харкові

Президент Володимир Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами. Обшуки, які сьогодні СБУ провела в Харкові у членів Азовського руху, і статті, які їм інкримінують, мають виражений замовний характер.

Про це йдеться в заяві "Національного корпусу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Реальна причина такого "показового виступу" – бажання влади зачистити вулицю. Очевидно, що Зеленський боїться масових протестів, боїться патріотів, які не дадуть йому здати Україну", - говориться в заяві.

Як наголошується, всі члени Азовського руху, у яких сьогодні пройшли обшуки – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти.

"Це українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави. Саме вони сьогодні потрапили під тиск правоохоронних органів за абсолютно вигаданими причинами", - заявили в Нацкорпусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить обшуки у справі, фігурантами в якій виступають члени Нацкорпусу Харківщини

Нацкорпус закликає всі проукраїнські сили підтримати захисників України, яких переслідує влада. Завтра, 6 серпня о 10:00, в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу патріотам з Харкова.

"Запевняю - ми вміємо, і будемо боротися за своїх людей!" - написав у Telegram керівник Центрального штабу Нацкорпусу, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.