Зеленський боїться протестів. У Нацкорпусі назвали причину обшуків у членів Азовського руху в Харкові
Президент Володимир Зеленський почав активну боротьбу з українськими патріотами. Обшуки, які сьогодні СБУ провела в Харкові у членів Азовського руху, і статті, які їм інкримінують, мають виражений замовний характер.
Про це йдеться в заяві "Національного корпусу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Реальна причина такого "показового виступу" – бажання влади зачистити вулицю. Очевидно, що Зеленський боїться масових протестів, боїться патріотів, які не дадуть йому здати Україну", - говориться в заяві.
Як наголошується, всі члени Азовського руху, у яких сьогодні пройшли обшуки – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти.
"Це українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави. Саме вони сьогодні потрапили під тиск правоохоронних органів за абсолютно вигаданими причинами", - заявили в Нацкорпусі.
Нацкорпус закликає всі проукраїнські сили підтримати захисників України, яких переслідує влада. Завтра, 6 серпня о 10:00, в Шевченківському районному суді Києва відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу патріотам з Харкова.
"Запевняю - ми вміємо, і будемо боротися за своїх людей!" - написав у Telegram керівник Центрального штабу Нацкорпусу, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.
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сделали нациков и фашистов, а ипучий клоун, откровенно
лижет жопу фуйлу, ось така фуйня малята.
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
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Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
1.доскакались вместе петушарием за зелю.
2. боцман и жорин - гебешные консервы
3. аваков создал карманных клоунов, без него похоронят