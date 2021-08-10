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В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19:

Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет  Deutsche Welle.

Издание сообщило, что предложение поступило из канцелярии канцлера. Его обсудят 10 августа.

В проекте предложения отмечается, что "поскольку в это время всем гражданам было предложено возможность получить вакцину, государству и, следовательно, налогоплательщикам больше нецелесообразно брать на себя расходы на все тесты".

Согласно RND, точная дата еще не определена, и некоторых людей освободят от оплаты - например, тех, кто не может вакцинироваться по состоянию здоровья.

Предложение следует за комментариями высокопоставленных официальных лиц, таких как министр здравоохранения Йенс Шпан, который сказал, что хотел бы, чтобы непривитые люди платили за свои тесты к середине октября.

"Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными с середины октября", - приводит слова министра пресс-служба бундестага ФРГ.

Отмечается, что это происходит потому, что Германия ищет способы увеличить темпы вакцинации и избежать четвертой волны, подпитываемой "Дельтой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 предотвратила 706 тыс. заражений и 38 тыс. смертей в Германии, - исследование

Напомним, в конце июля глава администрации канцелярии Ангелы Меркель Хельге Браун предупредил, что в случае роста числа случаев коронавируса могут понадобиться ограничения для непривитых людей.

В Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, в соответствии с которым все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста нужно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство, первые выплаты компенсаций за тестирование начались в апреле. Негативный тест на коронавирус необходим для посещения ресторанов и кафе (закрытых помещений), других заведений. От теста освобождаются лица, получившие полную защиту от вируса посредством вакцинации, а также переболевшие граждане. Они должны предоставить документы, подтверждающие их статус.
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Топ комментарии
+8
да уж .тут и загонять в стойло не надо. сами радостно маршируют
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10.08.2021 07:59
+7
И главное запомни: первые 2-3 дозы бесплатна. Потом за деньги В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 160
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10.08.2021 08:17
+7
Если бы у тебя были мозги...то ты бы знал что в январе 2020-го ни каких вакцин от короновируса не было....😀
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10.08.2021 08:30
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Правила форума Совет форумчан
Совершенно правильно. Или прививайся - или нет, но тогда плати за тест. Всё честно.
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10.08.2021 07:36 Ответить
да уж .тут и загонять в стойло не надо. сами радостно маршируют
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10.08.2021 07:59 Ответить
И главное запомни: первые 2-3 дозы бесплатна. Потом за деньги В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 160
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10.08.2021 08:17 Ответить
Якщо подивитися статистику - в нас 4 вакцини штрикають - Комирнати, Модерна і для тих, хто не збирається нікуди їздити та будуть сидіти тут - коронавак та астразенека. Свій заштрик отримав - собі обрав Комірнаті. Тепер можу безпомилково визначати антиваксерів, прихильників "руського міра", користуватися 4G та 5G вишками, отримувати напряму оновлення від Білла Гейтса та Нато
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10.08.2021 09:07 Ответить
О, значит у меня ещё одна бесплатная доза? Как здорово. Эх, если бы раньше... До сих пор бы мог есть гречку, борщ и пить чай с лимоном. А так до прививок, после коронавирусной пневмонии и 23 дней в госпитале - не могу. И самое главное - коронавируса-то нет! Это его Билли Гейц придумал! На самом деле это грипп! Только никому ни слова!
А борщ кушать не могу.
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10.08.2021 19:22 Ответить
Французи виявили, що плакати, які забороняють заходити у приміщення невакцинованим, друкувалися у січні 2020 року. Тобто замовлялися до друку - ще раніше.
Пландемія.
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10.08.2021 08:10 Ответить
Ну, и шо теперь? Если бы у тебя были глаза, ты бы увидел возле слова КОВИД цифру 19. А если бы у тебя были мозги, ты бы понял, что ковид появился раньше того плаката. Но ковид пройдет, плакаты выбросят, а ты так и останешься недалеким слепым дурачком, повторяющим чужую чушь.
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10.08.2021 08:18 Ответить
Если бы у тебя были мозги...то ты бы знал что в январе 2020-го ни каких вакцин от короновируса не было....😀
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10.08.2021 08:30 Ответить
А если я тебе скажу, что ковид разработал доктор Менгеле в 1942-м на пленных инопланетянах, используя ДНК единорогоа и чайной розы, ты тоже будешь возбужденно радостно повизгивать и додумывать эту ***** дальше? В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 832 В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 832 В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 832
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10.08.2021 08:44 Ответить
Звичайно-звичайно, але й до сьогодення ВООЗ так і не визначилася з ковід - це біологічна зброя чи то природний вірус. А ось госдеп на тому тижні, так взагалі бабахнув: мабуть, походження ковід ми ніколи не узнаємо.
Можете щепіться - це безпечно. В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 6909
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10.08.2021 10:17 Ответить
Ну, раз Вы настаиваете... В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 8096
Я на прививку!
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10.08.2021 12:21 Ответить
Непременейшим образом.
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10.08.2021 12:33 Ответить
В січні 2020 ще не було в Европі пандемії
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10.08.2021 08:33 Ответить
Так и плаката этого тоже, возможно, не было! Вася пукнул в лужу или продублировал чужой пук, а мы тут грыземся. Капец мы умные, как вы считаете?! В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 9497
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10.08.2021 08:56 Ответить
Спростовую фейк. Якщо вже і пише аби що, то хоча б дати трішки корегував😂😂
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10.08.2021 09:03 Ответить
У інтелігентному товаристві такі твердження варто підкріпляти пруфами...
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10.08.2021 08:51 Ответить
Совершенно содидарен! Вы как всегда, точны и корректны! В Германии хотят отменить бесплатные тесты на COVID-19: "Нецелесообразно" - Цензор.НЕТ 129
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10.08.2021 08:57 Ответить
В інтелігентному товаристві вірять на слово.
Це тільки платні тролі вимагають доказів, бо вони цілий час брешуть, тому судять по собі.

https://twitter.com/occult_agenda/status/1424541793396342790?s=19
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12.08.2021 07:27 Ответить
Таке собі джерело, я скажу...
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12.08.2021 09:34 Ответить
'Французи виявили' , чем это высказывание отличается от 'вчера соседка баба Надя сказала'?
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10.08.2021 19:33 Ответить
Оу! Як підгоріло у тролів.
Ясний пень. Якщо в січні 2020 року вже були надруковані плакати з забороною допуску в приміщення невакцинованих від коаіду-19 громадян Франції, коли ще до безпідставного оголошення ВООЗом пЛандемії залишалося більше 2 місяців, то це вже прокол. Шила в мішку не сховаєш.
Ви хочете пруфи? Весь західний Інтернет гуде, бо це все неможливо потерти, адже відеозапис репостають мільйони живих вільних людей, що обмінюються інформацією.

https://twitter.com/occult_agenda/status/1424541793396342790?s=19
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12.08.2021 07:05 Ответить
А вакцини платні будуть? Чого невакциновані повинні платити за це. Або налоги знімайте.
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10.08.2021 09:36 Ответить
Выражаю озабоченость в связи с отменой бесплатных тестов в гнилой германии.Пусть еще раз у кацапов заглотнут,может те помогут.
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10.08.2021 10:08 Ответить
Бінго!
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10.08.2021 11:19 Ответить
Скоро за всё будем платить. И за тесты и за вакцину. Доить будут не один год
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10.08.2021 12:08 Ответить
 
 