Меркель сегодня обсудит с главами федеральных земель ограничения из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель встретятся сегодня, чтобы обсудить ограничения в связи с COVID-19.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что участники встречи затронут тему вакцинации - в частности, обсудят вопрос, должно ли у людей, которые получили две дозы вакцины, и тех, кто уже переболел COVID-19, быть больше свобод, чем у всех остальных.

Также ожидается, что на встрече политики решат, должны ли стать платными бесплатные тесты на COVID-19, которые доступны для всех, кто еще не успел вакцинироваться, и сейчас необходимы для посещения ресторанов и общественных мест.

В понедельник в Германии было зафиксировано 2480 новых случаев заболевания - на 700 больше, чем неделю назад.

Также за последние недели в стране сократилось число новых вакцинаций. Агентство отмечает, что власти волнуются, что не смогут выполнить поставленную ранее центром контроля заболеваний цель вакцинировать как минимум 85% населения в возрасте от 12 до 59 лет и как минимум 90% населения старше 60 лет.

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За весь период пандемии в Германии было выявлено более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 92 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило почти 55% населения.