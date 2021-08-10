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Меркель сегодня обсудит с главами федеральных земель ограничения из-за коронавируса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель сегодня обсудит с главами федеральных земель ограничения из-за коронавируса

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель встретятся сегодня, чтобы обсудить ограничения в связи с COVID-19.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ожидается, что участники встречи затронут тему вакцинации - в частности, обсудят вопрос, должно ли у людей, которые получили две дозы вакцины, и тех, кто уже переболел COVID-19, быть больше свобод, чем у всех остальных.

Также ожидается, что на встрече политики решат, должны ли стать платными бесплатные тесты на COVID-19, которые доступны для всех, кто еще не успел вакцинироваться, и сейчас необходимы для посещения ресторанов и общественных мест.

В понедельник в Германии было зафиксировано 2480 новых случаев заболевания - на 700 больше, чем неделю назад.

Также за последние недели в стране сократилось число новых вакцинаций. Агентство отмечает, что власти волнуются, что не смогут выполнить поставленную ранее центром контроля заболеваний цель вакцинировать как минимум 85% населения в возрасте от 12 до 59 лет и как минимум 90% населения старше 60 лет.

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За весь период пандемии в Германии было выявлено более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом и около 92 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получило почти 55% населения.

Автор: Ірина Дашківська
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че там обсуждать одной ногой в газпроме
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10.08.2021 12:59 Ответить
МРКЛ ПНХ! Людоедка грёбаная! Меркель сегодня обсудит с главами федеральных земель ограничения из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 5265
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10.08.2021 13:01 Ответить
тогда с кем дружить-то? кругом одни враги? Меркель сьогодні обговорить із главами федеральних земель обмеження через коронавірус - Цензор.НЕТ 3757
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10.08.2021 14:06 Ответить
С головой.
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10.08.2021 14:07 Ответить
Дмитро Корчинський

1 год ·

22 серпня до Києва приїздить Меркель. Не 24-го, щоб не приведи Господи не взяти участь в урочистостях тридцятиліття незалежності. Не ******** вона нашу незалежність.

Німеччина, на жаль, не дружня держава, яка зацікавлена в послабленні, а ще краще - поступовому зникненні України.

Нічого доброго цей візит не несе. Буде умовляти Зеленського не нацьковували американців на «північний потік» і слухатися путіна в питаннях Донбасу.

Найкраще, щоб коли вона приїде, Зеленського не виявилося вдома. Двері зачинені. Звиняйте. Пішов по гриби.
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10.08.2021 13:12 Ответить
 
 