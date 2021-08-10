Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев

Дзержинский райсуд Харькова вынес оправдательный приговор по делу в отношении экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Андрея Алимпиева, обвиняемого в халатном отношении к воинской службе (ч.3 ст.425 УК Украины).

"Прокуратура требовала шесть лет лишения свободы. Но суд снял абсолютно все незаконные обвинения, которые были выдвинуты военной прокуратурой Харьковского гарнизона в отношении генерал-майора Алимпиева", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Алимпиева Максим Журавлев, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что на решение суда может быть подана апелляция в течение 30 дней. "Надеюсь, что, если такая апелляция будет подана, апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений", - сказал Журавлев.

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По его словам, после того как оправдательный приговор вступит в силу, защита подаст иск о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного Алимпиеву.

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего.

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Алимпиев был уведомлен о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога. 16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО. 15 февраля 2018 года адвокат Алимпиева Журавлев сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро.

8 ноября 2018 года Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367(служебная халатность) УК Украины и досудебное следствие по делу передано специальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Позднее дело было переквалифицировано на ч.3 ст.425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины.

В начале февраля 2019 года обвинительный акт в отношении Алимпиева был направлен в Дзержинский райсуд Харькова.