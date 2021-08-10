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Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев

Дзержинский райсуд Харькова вынес оправдательный приговор по делу в отношении экс-начальник Харьковского национального университета Воздушных сил (ХНУВС) Андрея Алимпиева, обвиняемого в халатном отношении к воинской службе (ч.3 ст.425 УК Украины).

"Прокуратура требовала шесть лет лишения свободы. Но суд снял абсолютно все незаконные обвинения, которые были выдвинуты военной прокуратурой Харьковского гарнизона в отношении генерал-майора Алимпиева", - сообщил "Интерфакс-Украина" адвокат Алимпиева Максим Журавлев, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что на решение суда может быть подана апелляция в течение 30 дней. "Надеюсь, что, если такая апелляция будет подана, апелляционный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений", - сказал Журавлев.

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По его словам, после того как оправдательный приговор вступит в силу, защита подаст иск о возмещении материального и морального ущерба, нанесенного Алимпиеву.

Напоминаем, 17 ноября 2017 года сотрудники военной прокуратуры задержали начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба Алимпиева по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего. 

"Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн грн в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба генерал-майор Алимпиев А.М. Будем ходатайствовать об аресте и отстранении от занимаемой должности", – сообщил тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Алимпиев был уведомлен о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Дзержинский суд Харькова взял его под стражу на два месяца с правом внесения залога - в 1,5 миллиона гривен. Арестованный начальник ХНУВС Алимпиев отказался от внесения залога. 16 января 2018 года суд продлил меру пресечения еще на 30 дней. Спустя несколько дней за Алимпиева был внесен залог и он вышел из СИЗО. 15 февраля 2018 года адвокат Алимпиева Журавлев сообщил, что досудебное расследование уголовного производства передано от военной прокуратуры Национальному антикоррупционному бюро.

8 ноября 2018 года Журавлев сообщил, что НАБУ изменило подозрение с ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества) на ч.2 ст.367(служебная халатность) УК Украины и досудебное следствие по делу передано специальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона. Позднее дело было переквалифицировано на ч.3 ст.425 (халатное отношение к воинской службе) УК Украины.

В начале февраля 2019 года обвинительный акт в отношении Алимпиева был направлен в Дзержинский райсуд Харькова.
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Топ комментарии
+4
Дзержинский райсуд, что за название, а как же декоммунизация.
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10.08.2021 13:00
+4
вот да - совкодрочеры на ватного напёрсточника Кернеса и маньяка Жукова..
- в этом весь Харьков
был бы я президентом то ввел в Харькове и харьковской области военную администрацию и немедленно начал бы репрессии ..
- и лет через пять эта вата бы молилась на Бандеру с Шухевичем, как сейчас сталину, жукову и путину - бо вата уважает только силу и репрессии - боится, уважает и в конце концов начинает любить.. Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 2027
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10.08.2021 13:09
+3
Характерный результат бестолковой организации закупок в ВСУ. Незачем командиру воинской части, учебного заведения заниматься закупкой топлива когда есть целая служба тыла в МОУ и родах войск, в частности ГСМ. Вот они и должны заниматься закупками и поставками всех видов ГСМ в структурные подразделения. А на уровне в/ч пусть закупают всякую мелочевку, расходные канцелярские, мебель, оргтехнику и тд.
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10.08.2021 13:15
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Дзержинский райсуд, что за название, а как же декоммунизация.
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10.08.2021 13:00 Ответить
вот да - совкодрочеры на ватного напёрсточника Кернеса и маньяка Жукова..
- в этом весь Харьков
был бы я президентом то ввел в Харькове и харьковской области военную администрацию и немедленно начал бы репрессии ..
- и лет через пять эта вата бы молилась на Бандеру с Шухевичем, как сейчас сталину, жукову и путину - бо вата уважает только силу и репрессии - боится, уважает и в конце концов начинает любить.. Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 2027
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10.08.2021 13:09 Ответить
Так во всех судах - совкодрочеры в высшем руководстве судебной системы...
В Днепре и город переименовали, и район с Жовтневого на Соборный, а суд так и остался - Жовтневый районный суд г.Днепропетровска... Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 3907
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10.08.2021 13:28 Ответить
Есть еще Красногвардейский, Кировский суд и т.д. и т.п.
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10.08.2021 13:30 Ответить
Логично. Ведь Ленин с Дзержинским и Сталин с Берией заставили весь СССР полюбить советскую власть да так сильно что уже 30 лет нет этой советской власти а многие при виде лишь портрета Сталина становятся на колени и начинают бить поклоны. Рабы так и не поняли зачем им свобода и что с ней делать и тоскуют по конуре и гарантированной миске похлёбки и о том что им не положено было думать своей головой,за них думали их хозяева. А Харьков это вообще город староверов которые свято верят что вот вот вернётся колбаса по 2-20,хлеб по 0,14 коп,э\энергия по 0-02 коп а их начальству воровать положено по должности и ничего страшного в этом нет,они даже восторгаются когда очередной их мэр-мошенник обворовав их на миллиарды украсит пару деревьев китайскими бусами за несколько сотен гривен или построит на Новый Год фанерный курятник расписанный пьяным художником с названием "Изба Деда Мороза" за ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН.
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10.08.2021 13:34 Ответить
заставили полюбить советскую власть это просто прикрытие а на деле заставили любить богоимизбранных, которые ненавидели и ненавидят всех остальных. Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 9551
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10.08.2021 13:44 Ответить
как то год назад какие то журналисты с ютубканала проводили в Харькове на улице опросы по насущным темам - вопросы были разные и по экономике и по политике..
- если бы я не знал что это Харьков, то подумал что сюжет с откуда то с Мухосраньска на Расие.
- подумал тогда - это чудо что удалось отбить Харьков у путинской ваты в 2014-ом и что не образовалась ХНР
- за эти 7 лет войны власти сделали НИЧЕГО что бы переломить ситуацию
- коллаборант Порошенко с ватой договаривался, а идиот Зеля ее поддерживает..
- все там на грани..
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10.08.2021 13:49 Ответить
был бы я президентом то ввел в Харькове и харьковской области военную администрацию и немедленно начал бы репрессии .. коммуняка ты или фашистдрочер? Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов - Цензор.НЕТ 8081
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10.08.2021 13:58 Ответить
железный феликс восстал Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 6484
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10.08.2021 13:42 Ответить
Суды автоматом с районами не переименовались. Это Порошенко затупил
https://hromadske.radio/news/2017/03/14/ne-dekomunizovani-sudy-poyasnennya-vid-administraciyi-prezydenta
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10.08.2021 15:04 Ответить
Характерный результат бестолковой организации закупок в ВСУ. Незачем командиру воинской части, учебного заведения заниматься закупкой топлива когда есть целая служба тыла в МОУ и родах войск, в частности ГСМ. Вот они и должны заниматься закупками и поставками всех видов ГСМ в структурные подразделения. А на уровне в/ч пусть закупают всякую мелочевку, расходные канцелярские, мебель, оргтехнику и тд.
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10.08.2021 13:15 Ответить
Дзержинський суд,як таке можливо?
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10.08.2021 13:20 Ответить
и вирок оголошуют: вид имени железного феликса Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов - Цензор.НЕТ 8593
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10.08.2021 14:05 Ответить
https://hromadske.radio/news/2017/03/14/ne-dekomunizovani-sudy-poyasnennya-vid-administraciyi-prezydenta
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10.08.2021 15:05 Ответить
Який-який суд? дзержинський? Просто цікаво,а наші суди що,живуть в якійсь іншій державі? І на закон про декомунізайію клали вликий болт? Зовсім вже оху#ли...
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10.08.2021 15:08 Ответить
Рауфик неувиноват!!!!! Даа?
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10.08.2021 18:05 Ответить
 
 