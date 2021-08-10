Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов

Дзержинський райсуд Харкова виніс виправдувальний вирок у справі щодо ексначальника Харківського національного університету Повітряних сил (ХНУВС) Андрія Алімпієва, обвинуваченого в недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст.425 КК України).

"Прокуратура вимагала шість років позбавлення волі. Але суд зняв абсолютно всі незаконні обвинувачення, які були висунуті військовою прокуратурою Харківського гарнізону стосовно генерал-майора Алімпієва", - повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" адвокат Алімпієва Максим Журавльов, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що на рішення суду може бути подана апеляція протягом 30 днів.

"Сподіваюся, що, якщо така апеляція буде подана, апеляційний суд залишить рішення суду першої інстанції без змін", - сказав Журавльов.

За його словами, після того, як виправдувальний вирок набуде чинності, захист подасть позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої Алімпієву.

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Нагадуємо, 17 листопада 2017 року співробітники військової прокуратури затримали начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба А.Алімпієва за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ під час закупівлі пального.

"Військова прокуратура за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ під час закупівлі пального затримала начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба генерал-майора Алімпієва А. М. Клопотатимемо про арешт та відсторонення від обійманої посади", - повідомив на той час генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Алімпієву було оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дзержинський суд Харкова взяв його під варту на два місяці з правом внесення застави в 1,5 млн грн. Заарештований начальник ХНУПС Алімпієв відмовився від внесення застави.

16 січня 2018 року суд продовжив запобіжний захід ще на 30 днів. За декілька днів за Алімпієва було внесено заставу, і він вийшов із СІЗО.

15 лютого 2018 року адвокат Алімпієва Журавльов повідомив, що досудове розслідування кримінального провадження передано від військової прокуратури Національному антикорупційному бюро.

8 листопада 2018 року Журавльов повідомив, що НАБУ змінило підозру з ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна) на ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України і досудове слідство у справі передано спеціальній поліції. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону. Пізніше справу було перекваліфіковано в ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.

На початку лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно Алімпієва було направлено до Дзержинського районного суду Харкова.