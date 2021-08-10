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Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов

Дзержинський райсуд Харкова виніс виправдувальний вирок у справі щодо ексначальника Харківського національного університету Повітряних сил (ХНУВС) Андрія Алімпієва, обвинуваченого в недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст.425 КК України).

"Прокуратура вимагала шість років позбавлення волі. Але суд зняв абсолютно всі незаконні обвинувачення, які були висунуті військовою прокуратурою Харківського гарнізону стосовно генерал-майора Алімпієва", - повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" адвокат Алімпієва Максим Журавльов, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що на рішення суду може бути подана апеляція протягом 30 днів.

"Сподіваюся, що, якщо така апеляція буде подана, апеляційний суд залишить рішення суду першої інстанції без змін", - сказав Журавльов.

За його словами, після того, як виправдувальний вирок набуде чинності, захист подасть позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої Алімпієву.

Також читайте: Справу екс-начальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва перекваліфікували з розкрадання на недбале ставлення до служби: сьогодні суд почне її розгляд, - адвокат Журавльов

Нагадуємо, 17 листопада 2017 року співробітники військової прокуратури затримали начальника Харківського національного університету Повітряних сил ім. Кожедуба А.Алімпієва за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ під час закупівлі пального. 

"Військова прокуратура за підозрою в розтраті 2,4 млн грн на користь двох ТОВ під час закупівлі пального затримала начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Кожедуба генерал-майора Алімпієва А. М. Клопотатимемо про арешт та відсторонення від обійманої посади", - повідомив на той час генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Алімпієву було оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дзержинський суд Харкова взяв його під варту на два місяці з правом внесення застави в 1,5 млн грн. Заарештований начальник ХНУПС Алімпієв відмовився від внесення застави.

16 січня 2018 року суд продовжив запобіжний захід ще на 30 днів. За декілька днів за Алімпієва було внесено заставу, і він вийшов із СІЗО.

15 лютого 2018 року адвокат Алімпієва Журавльов повідомив, що досудове розслідування кримінального провадження передано від військової прокуратури Національному антикорупційному бюро.

8 листопада 2018 року Журавльов повідомив, що НАБУ змінило підозру з ч. 5 ст. 191 (розтрата чужого майна) на ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України і досудове слідство у справі передано спеціальній поліції. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону. Пізніше справу було перекваліфіковано в ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) КК України.

На початку лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно Алімпієва було направлено до Дзержинського районного суду Харкова.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Дзержинский райсуд, что за название, а как же декоммунизация.
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10.08.2021 13:00
+4
вот да - совкодрочеры на ватного напёрсточника Кернеса и маньяка Жукова..
- в этом весь Харьков
был бы я президентом то ввел в Харькове и харьковской области военную администрацию и немедленно начал бы репрессии ..
- и лет через пять эта вата бы молилась на Бандеру с Шухевичем, как сейчас сталину, жукову и путину - бо вата уважает только силу и репрессии - боится, уважает и в конце концов начинает любить.. Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 2027
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10.08.2021 13:09
+3
Характерный результат бестолковой организации закупок в ВСУ. Незачем командиру воинской части, учебного заведения заниматься закупкой топлива когда есть целая служба тыла в МОУ и родах войск, в частности ГСМ. Вот они и должны заниматься закупками и поставками всех видов ГСМ в структурные подразделения. А на уровне в/ч пусть закупают всякую мелочевку, расходные канцелярские, мебель, оргтехнику и тд.
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10.08.2021 13:15
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Дзержинский райсуд, что за название, а как же декоммунизация.
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10.08.2021 13:00 Відповісти
вот да - совкодрочеры на ватного напёрсточника Кернеса и маньяка Жукова..
- в этом весь Харьков
был бы я президентом то ввел в Харькове и харьковской области военную администрацию и немедленно начал бы репрессии ..
- и лет через пять эта вата бы молилась на Бандеру с Шухевичем, как сейчас сталину, жукову и путину - бо вата уважает только силу и репрессии - боится, уважает и в конце концов начинает любить.. Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 2027
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10.08.2021 13:09 Відповісти
Так во всех судах - совкодрочеры в высшем руководстве судебной системы...
В Днепре и город переименовали, и район с Жовтневого на Соборный, а суд так и остался - Жовтневый районный суд г.Днепропетровска... Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 3907
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10.08.2021 13:28 Відповісти
Есть еще Красногвардейский, Кировский суд и т.д. и т.п.
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10.08.2021 13:30 Відповісти
Логично. Ведь Ленин с Дзержинским и Сталин с Берией заставили весь СССР полюбить советскую власть да так сильно что уже 30 лет нет этой советской власти а многие при виде лишь портрета Сталина становятся на колени и начинают бить поклоны. Рабы так и не поняли зачем им свобода и что с ней делать и тоскуют по конуре и гарантированной миске похлёбки и о том что им не положено было думать своей головой,за них думали их хозяева. А Харьков это вообще город староверов которые свято верят что вот вот вернётся колбаса по 2-20,хлеб по 0,14 коп,э\энергия по 0-02 коп а их начальству воровать положено по должности и ничего страшного в этом нет,они даже восторгаются когда очередной их мэр-мошенник обворовав их на миллиарды украсит пару деревьев китайскими бусами за несколько сотен гривен или построит на Новый Год фанерный курятник расписанный пьяным художником с названием "Изба Деда Мороза" за ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН.
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10.08.2021 13:34 Відповісти
заставили полюбить советскую власть это просто прикрытие а на деле заставили любить богоимизбранных, которые ненавидели и ненавидят всех остальных. Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 9551
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10.08.2021 13:44 Відповісти
как то год назад какие то журналисты с ютубканала проводили в Харькове на улице опросы по насущным темам - вопросы были разные и по экономике и по политике..
- если бы я не знал что это Харьков, то подумал что сюжет с откуда то с Мухосраньска на Расие.
- подумал тогда - это чудо что удалось отбить Харьков у путинской ваты в 2014-ом и что не образовалась ХНР
- за эти 7 лет войны власти сделали НИЧЕГО что бы переломить ситуацию
- коллаборант Порошенко с ватой договаривался, а идиот Зеля ее поддерживает..
- все там на грани..
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10.08.2021 13:49 Відповісти
был бы я президентом то ввел в Харькове и харьковской области военную администрацию и немедленно начал бы репрессии .. коммуняка ты или фашистдрочер? Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов - Цензор.НЕТ 8081
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10.08.2021 13:58 Відповісти
железный феликс восстал Дзержинский райсуд Харькова оправдал экс-начальника Харьковского университета Воздушных сил Алимпиева, - адвокат Журавлев - Цензор.НЕТ 6484
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10.08.2021 13:42 Відповісти
Суды автоматом с районами не переименовались. Это Порошенко затупил
https://hromadske.radio/news/2017/03/14/ne-dekomunizovani-sudy-poyasnennya-vid-administraciyi-prezydenta
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10.08.2021 15:04 Відповісти
Характерный результат бестолковой организации закупок в ВСУ. Незачем командиру воинской части, учебного заведения заниматься закупкой топлива когда есть целая служба тыла в МОУ и родах войск, в частности ГСМ. Вот они и должны заниматься закупками и поставками всех видов ГСМ в структурные подразделения. А на уровне в/ч пусть закупают всякую мелочевку, расходные канцелярские, мебель, оргтехнику и тд.
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10.08.2021 13:15 Відповісти
Дзержинський суд,як таке можливо?
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10.08.2021 13:20 Відповісти
и вирок оголошуют: вид имени железного феликса Дзержинський райсуд Харкова виправдав ексначальника Харківського університету Повітряних сил Алімпієва, - адвокат Журавльов - Цензор.НЕТ 8593
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10.08.2021 14:05 Відповісти
https://hromadske.radio/news/2017/03/14/ne-dekomunizovani-sudy-poyasnennya-vid-administraciyi-prezydenta
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10.08.2021 15:05 Відповісти
Який-який суд? дзержинський? Просто цікаво,а наші суди що,живуть в якійсь іншій державі? І на закон про декомунізайію клали вликий болт? Зовсім вже оху#ли...
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10.08.2021 15:08 Відповісти
Рауфик неувиноват!!!!! Даа?
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10.08.2021 18:05 Відповісти
 
 