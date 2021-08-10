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мошенничество (1126) электронные документы (98) Минцифры (285) Дія (353)

Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Технологии

Приложение

Согласно требованиям действующего законодательства, документы в приложении "Дія" не могут быть использованы без их владельца.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дія" спроектирована таким образом, что цифровые документы, согласно действующему законодательству, не могут быть использованы без их владельца ", - отметил Вискуб.

Замминистра подчеркнул, что приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, в частности для оформления кредита на других лиц. Он пояснил, что цифровые документы в "Дія" являются более безопасными для использования чем бумажные, ведь каждая е-копия документа заверяется электронной подписью с фиксацией точного времени и даты, когда она была предоставлена. Кроме этого, на каждой копии документа остается цифровая метка с информацией о том, кому именно была предоставлена ​​копия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры заплатит 1 млн грн за взлом "Дії": Попытаться могут все желающие

По словам Вискуба, именно это помогло киберполиции разоблачить мошенническую схему по оформлению онлайн-кредитов на граждан в Днепропетровской области.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Хрень полная!!!
Мой друг специалист по кибербезопасности, в ФБ постоянно постит детали ситуации с женщиной, на которую взяли кредит через дию.
И хоть в минцифре заявили, что ситуация решена, женщину прессуют коллекторы
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10.08.2021 17:04
+4
Це вони про цю історію ?
Аферисти за допомогою "Дія" повісили кредит на українку: розкрита нова схема

Але кредит досі висить,проблема не вирішена.
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10.08.2021 18:51
+2
в реальном мире следы крови на бумаге, размокшие чернила и отпечатки посторонних лиц - могут играть роль доказательства, что подписано под дулом ствола.. а в цифровом - как Гепа подписывал, когда в коме был - кто реально подписал - какая разница...
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10.08.2021 17:02
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в реальном мире следы крови на бумаге, размокшие чернила и отпечатки посторонних лиц - могут играть роль доказательства, что подписано под дулом ствола.. а в цифровом - как Гепа подписывал, когда в коме был - кто реально подписал - какая разница...
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10.08.2021 17:02 Ответить
Мечта бандита! Какие возможности открываются...
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10.08.2021 17:14 Ответить
Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах



По словам Вискуба, именно это помогло киберполиции разоблачить мошенническую схему по оформлению онлайн-кредитов на граждан в Днепропетровской области.

Чото заголовок противоречит тексту статьи Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры - Цензор.НЕТ 5141
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10.08.2021 17:02 Ответить
Про землячку клоуна немножко другая ситуация. Там социальная инженерия, это не взлом а скорей мошенничество
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10.08.2021 17:06 Ответить
Хрень полная!!!
Мой друг специалист по кибербезопасности, в ФБ постоянно постит детали ситуации с женщиной, на которую взяли кредит через дию.
И хоть в минцифре заявили, что ситуация решена, женщину прессуют коллекторы
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10.08.2021 17:04 Ответить
Ну если так закон велит то конечно.
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10.08.2021 17:04 Ответить
Дия - это и есть мошенничество.
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10.08.2021 17:13 Ответить
Это удавка, инструмент тоталитарного строя.
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10.08.2021 17:24 Ответить
Да. И это даже важнее мошенничества.
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10.08.2021 17:28 Ответить
_Важней! Ублюдки в общем даже и не скрывают, что строят тоталитарный режим по кетайским лекалам, с электронным концлагерем. Просто до народа, как и всегда, доходит очень тяжко и медленно.
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10.08.2021 17:31 Ответить
Дойдёт. Проще, конечно, было бы учиться по книгам, но народу чтение даётся тяжко, ему проще учиться на собственной шее. Но кто знает, может сломав ее прибавится в мозгах…
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10.08.2021 17:51 Ответить
Не ври мне, мудак! Приложение "Дія" невозможно использовать в мошеннических схемах, - Минцифры - Цензор.НЕТ 5190
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10.08.2021 17:13 Ответить
Не кажи гоп, поки не перескочиш
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10.08.2021 17:40 Ответить
в этом гомне даже нельзя зарегиться фейк для мажоров и зеленых ботов)))
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10.08.2021 18:24 Ответить
Це вони про цю історію ?
Аферисти за допомогою "Дія" повісили кредит на українку: розкрита нова схема

Але кредит досі висить,проблема не вирішена.
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10.08.2021 18:51 Ответить
Где-то в уголке тихо заплакал Виндоус... который хоть и разработан талантливой командой мировых специалистов, но не может похвастаться тем, что его "невозможно использовать в мошеннических схемах". В отличие от разработанной дебильными неучами на коленках ""Дія", которую всячески рекламируют "великие айтишники". А Чёрное море, случаем, не эти же разработчики выкопали? А то всякое может привидеться после тяжёлых веществ, таких модных в нынешней команде арахамиеподобных...
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10.08.2021 20:12 Ответить
Нельзя использовать использованое? Дия - это и есть схема.Серверы по всем закоулкам земного шара?Бэкдоры и прочие вкусняшки?
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10.08.2021 20:25 Ответить
Biden Joe пoдтверждает, даже петицию цифровой подписью подписал.
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11.08.2021 02:20 Ответить
 
 