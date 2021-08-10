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Тарифы на электроэнергию (1903) Фурса Сергей (26)

Богатые не должны получать от государства электроэнергию по льготной цене, - Фурса

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Богатые не должны получать от государства электроэнергию по льготной цене, - Фурса

Состоятельные слои населения должны платить справедливую цену за электрическую энергию, а не получать от государства льготную цену, как это происходило в Украине за все годы независимости.


Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.


"Если вы бабушка, которая живет в хрущевке, то вы потребляете 50 кВт, а если вы бабушка, которая живет в Конча-Заспе, то вы бабушка, которая потребляет 1000 кВт. Но и та, и та бабушка получает льготную цену. На кого государство больше тратит денег? Наверняка на бабушку в Конча-Заспе. И потом это пропорционально распределяется среди всех людей. Поэтому действительно цены должны быть рыночные, чтобы никто льготную цену не получил. Но те, кто заслуживает поддержки, должны получать адресную субсидию", - отметил инвестбанкир в эфире телеканала  "Украина24".
Он отметил, что адресную помощь должны получать только те люди, которые ее заслуживают. Все остальные должны платить справедливую рыночную цену.


"Вот так оно должно выглядеть. Потому что сейчас эту разницу, сейчас на этом рынке зависает безумный долг, на этом рынке, который находится в большом хаосе. Этот долг ляжет на государство, все равно кто-то заплатит, кто? Мы с вами ", - добавил Фурса.


Напомним, вопреки рекомендациям E & Y, подготовленным по заказу самого Кабмина, Министерство энергетики предложило наоборот уменьшить тарифы для населения на 24 коп. / КВт-ч, что приведет к уменьшению платежек для большинства населения в среднем на 20-30 грн.
Уменьшить тарифы предлагается за счет резкого сокращения расходов на ремонты оборудования и линий электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.


Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.


Текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн / кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонта электросетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн / кВт.ч.
Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняла решение о введении в стране RAB-регулирования. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. В 2021 году инвестиции в электрические сети выросли на 30-40%.
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Топ комментарии
+28
Богатые это те кому хватает на еду?
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10.08.2021 17:55
+25
Если говорят про электроэнергию, значит зебилы скоро повысят стоимость для нищих
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10.08.2021 17:55
+15
Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 6599
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10.08.2021 18:45
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Страница 2 из 2
Ну хозяйство продать можно и заплатить за электричество! Помоему один наркоман уже это говорил!
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10.08.2021 18:28 Ответить
Зимой можно до ста не дотягивать.
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10.08.2021 18:48 Ответить
А что вы предлагаете зимой не включать??
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10.08.2021 19:00 Ответить
Кипятильник для горячей воды. Топится печь - горячая вода побочный продукт. Это если только бролей под лампой не выгревать.
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10.08.2021 19:06 Ответить
А если нет печи?) Ну к примеру газовое отопление))) Холодильники тоже отключить?) Морозы же иногда бывают?) В чем еще должны в селе себе отказать?) Вместо бойлера мыска с горячей водой от печи?)
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10.08.2021 19:13 Ответить
Селяни должны страдать ибо через страдание прийдет познание о том кого они выбрали!
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10.08.2021 19:28 Ответить
Я живу на воле. В чём страдание. В 100% экологии? Весь день на свежем воздухе. Продукты почти все с сада огорода и птичника. Хлеб покупаем, но это чтоб с хлебопечой не заморачиваться. Когда вас локдаун добьёт, приезжайте, но с тестом. У нас его нет.
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10.08.2021 19:54 Ответить
Так это селяне бубочку выбрали?)
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10.08.2021 20:27 Ответить
А если нет газа в районе. 100% и не будет. И похер стоимость газа, отопления, гор. воды и холодной тоже. Водоотлив туда же. Магазин 7 км.

Чем вас пугают, мы всегда живём. На данный момент 100 мешков шишек уже есть. Сбор продолжается. До Нового Года на возобновляемом проживём. По тех причинам проще греть воду и заливать в душ который находится в доме.
Свет от дождя до ветра. Водафон берёт, скорость "Е" 10-12 кБ/с. Т.е открывается только текст.
Без отношения к власти, оно от коммунистов рушится.
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10.08.2021 19:48 Ответить
Ну и зачем это выставлять как какое то достижение?) Вы же сами говорите, что рушится и тут же говорите что до 100 можно не дотягивать))) Назло кондуктору?) Меня пугать не нужно, я сам живу в селе) И что такое 5 кБ/с помню прекрасно))) Это когда текст несколько минут открывается))) Сейчас у меня оптоволокно, в селе) И уж тем более я не собираюсь отключать бойлер и морозильную камеру)
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10.08.2021 20:24 Ответить
Если вы живёте в селе, зачем вам морозильная камера? Мясо до стола само в курятнике ходит.
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10.08.2021 20:30 Ответить
А мне дешевле 50 грн заплатить за э/э, чем тратить ежемесячно зерна на 5 тыс)
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10.08.2021 20:35 Ответить
Пан держит свиней? Пшеница этого урожая на паи по 4,20/кг.
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10.08.2021 20:53 Ответить
5.5))) А если оно свое? Почему для себя не держать?)
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10.08.2021 20:59 Ответить
Мне нет необходимости хоть бычка, хоть свинью, хоть птицу держать до того момента когда они пригодятся на столе) Выросли и в морозилку)
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10.08.2021 20:44 Ответить
Каждый месяц бролей берём. 1,5 месяца тушка 1,5 кг, и хватит.
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10.08.2021 20:55 Ответить
Так из за них я камеру был и взял))) Это уже потом на всем остальном ее оценил) Зачем их даром кормить?)
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10.08.2021 21:00 Ответить
Их и до 3-х кг нет смысла держать, реализовать труднее. Берём сколько сможем, в наших ******, продать. Гусь вообще бесплатный, он в бурьянах сам поест и попьёт. Правда на них налог большой.
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10.08.2021 21:11 Ответить
Про налог не понял?)
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10.08.2021 21:13 Ответить
Гуси на свободном выпасе. Лиса и выдра налоги собирают. Стояли военные, просил лису застрелить. Говорят приведи, мы её застрелим.
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10.08.2021 21:37 Ответить
Тю) А я думал что то упустил) Тут такой "налог" и соседи умудряются собирать)))
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10.08.2021 21:56 Ответить
Печь?? В большей половине домов печей уже давно нет. Котлы твердотопливные.
И зимой еще больший расход...световой день короче...вода на входе в бойлер холоднее...насос на отопление круглые сутки маслает...
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10.08.2021 19:35 Ответить
насос на отопление круглые сутки маслает...

Виловский насос (тройка на 2-й скорости) за месяц на полторы пачки сигарет наматывает. И то, при наличии котла длительного горения или тепло аккумулятора. Бойлер ваще косвенного нагрева.
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10.08.2021 20:27 Ответить
А вы спрашиваете зачем камера, которая на пачку сигарет наматывает))) Да пусть даже 5 пачек)))
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10.08.2021 20:48 Ответить
Молодец Зеленский дави олигархов! А олигархи (по версии Слуг Нарида) у нас тот кто может себе шикануть и купить килограмм мяса!
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10.08.2021 18:26 Ответить
Фурса- тут один такой же зебил (а заодно Ахметкин "министр") недавно высрался, что бабушки вообще не должны жить больше, чем в 1 комнате. Кого-то он мне напоминает... Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 9909
Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 2491
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10.08.2021 18:27 Ответить
Многие из моих знакомых в связи с повышением тарифов на газ перешли на электричество, по простой причине ,оно было дешевле.Теперь те кто не смог оплачивать газ перешли в ранг "богатых" ,логика зекодла. А по сути, нужен повод чтобы те, кто перешел на электричество платили столько же ,или возвращались к газу, но вышибалы у власти не должны остаться в накладе, и прикрывается этот геноцид какими то идиотскими отмазками.
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10.08.2021 18:30 Ответить
у Зеленского другое мнение, он Колмойскому и остальным своим друзьям отдаёт нашару, но за это платит всё обычный народ в тридорога
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10.08.2021 18:33 Ответить
К богатым и зажиточным себя причисляет немногим больше 1% населения Украины. Больше 60% Считают себя бедными или даже нищими. Судя по логике этого всратого "инвестиционного банкира" любой, кто потребляет больше 50 кВт считается богачом.
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10.08.2021 19:01 Ответить
Под этот лозунг всегда грабили бедных.
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10.08.2021 19:13 Ответить
Фурса ,конкретизируй от какого уровня совместного дохода начинаются
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ семьи ?
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10.08.2021 19:30 Ответить
Ну да, те кто оплачивают больше чем 50 квт в месяц.
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10.08.2021 21:31 Ответить
За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год. Джерело: https://censor.net/ua/n3281968

ЗЕекономіка! Дебілізм!

Продовжую "логічний ланцюжок", тому пропоную:

- аналогічно знизити тарифи на газ
- менше лікувати громадян і можна підняти зарплату медикам
- скоротити шкільну програму і тривалість уроків, вчителям зарплату по 4К зелених
- і т.д.)
Ці курви видно проходили підвищення кваліфікації в Трускавецькій Академії підготовки холуїв для офіса *********** і його філіалів в кабміні і раді)
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10.08.2021 21:13 Ответить
А если мы не бабушка простая,но потребляем много электроэнергии ,т.к город Никополь весь на индивидуальном отоплении(газовое или электрическое)-теплосети нет,при этом убрали льготу на тариф 30км от Аэс,нас тоже приравняют к бабушке Конча-заспы?)
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10.08.2021 21:38 Ответить
А если у меня в селе только на бойлер идет 200квт в месяц, а насос и полив , все остальное , выходит 400 квт- это я богатый значит?
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10.08.2021 22:10 Ответить
Не просто богатый, а олигарх!!
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11.08.2021 01:18 Ответить
Ви користуєтесь гарячою водою з бойлера ( який дійсно намотує близько 200 кВт за міс ) , а значить ви - багата людина ,, буржуй Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 6447 .. От якби ви гріли воду в каструлі , на вогнищі ..! Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 6447 ..

Ніколи не думав що Фурса скотиться до такого маразму .
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11.08.2021 09:13 Ответить
Если есть бойлер и комп значит ты уже богатый
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11.08.2021 10:27 Ответить
Бачилы очи шо выбыралы тепер еште
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10.08.2021 22:24 Ответить
Фурса чтоб ты и твои род жил только на 50 квт в месяц, Сволочь!!!. Инопланитянен херов!!!
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10.08.2021 23:45 Ответить
Страна сказала - ставь эл. котел им дадим тебе льготный на отопительный сезон, дабы уменьшить зависимость от импортного газа. Я поставил котел и естественно бойлер, теперь меня кинули, зато стал БОГАТЫМ.
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11.08.2021 06:58 Ответить
А що робити споживачам з електричними плитами?
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11.08.2021 09:41 Ответить
Всё правильно. Предприятиям таких выродков как ахметов, коломойский и тд. должны давать электроэнергию бесплатно..... Даже ещё доплачивать
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11.08.2021 10:45 Ответить
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