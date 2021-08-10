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електроенергія (1900) Фурса Сергій (24)

Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса

Заможні верстви населення повинні платити справедливу ціну за електричну енергію, а не отримувати від держави пільгову ціну, як це відбувалося в Україні за всі роки незалежності.


Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Якщо ви бабуся, яка живе в хрущовці, то ви споживаєте 50 кВт, а якщо ви бабуся, яка живе в Конча-Заспі, то ви бабуся, яка споживає 1000 кВт. Але і та, і та бабуся отримує пільгову ціну. На кого держава більше витрачає грошей? Напевно, на бабусю в Конча-Заспі. І потім це пропорційно розподіляється серед всіх людей. Тому дійсно ціни повинні бути ринкові, щоб ніхто пільгову ціну не отримав. Але ті, хто заслуговує на підтримку, повинні отримувати адресну субсидію", - зазначив інвестбанкір в ефірі телеканалу "Украіна24".
Він зазначив, що адресну допомогу повинні отримувати тільки ті люди, які її заслуговують. Всі інші повинні платити справедливу ринкову ціну.


"Ось такий воно повинно мати вигляд. Тому що зараз ця різниця, зараз на цьому ринку зависає божевільний борг, на цьому ринку, який перебуває у великому хаосі. Цей борг ляже на державу, все одно хтось заплатить, хто? Ми з вами", - додав Фурса.


Нагадаємо, всупереч рекомендаціям E&Y, підготовленим на замовлення самого Кабміну, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./КВт-год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.
Зменшити тарифи пропонується за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так перебувають в аварійному стані.


Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.


Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижчим, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну та оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.
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Топ коментарі
+28
Богатые это те кому хватает на еду?
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10.08.2021 17:55
+25
Если говорят про электроэнергию, значит зебилы скоро повысят стоимость для нищих
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10.08.2021 17:55
+15
Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 6599
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10.08.2021 18:45
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Ну хозяйство продать можно и заплатить за электричество! Помоему один наркоман уже это говорил!
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10.08.2021 18:28 Відповісти
Зимой можно до ста не дотягивать.
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10.08.2021 18:48 Відповісти
А что вы предлагаете зимой не включать??
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10.08.2021 19:00 Відповісти
Кипятильник для горячей воды. Топится печь - горячая вода побочный продукт. Это если только бролей под лампой не выгревать.
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10.08.2021 19:06 Відповісти
А если нет печи?) Ну к примеру газовое отопление))) Холодильники тоже отключить?) Морозы же иногда бывают?) В чем еще должны в селе себе отказать?) Вместо бойлера мыска с горячей водой от печи?)
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Селяни должны страдать ибо через страдание прийдет познание о том кого они выбрали!
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10.08.2021 19:28 Відповісти
Я живу на воле. В чём страдание. В 100% экологии? Весь день на свежем воздухе. Продукты почти все с сада огорода и птичника. Хлеб покупаем, но это чтоб с хлебопечой не заморачиваться. Когда вас локдаун добьёт, приезжайте, но с тестом. У нас его нет.
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10.08.2021 19:54 Відповісти
Так это селяне бубочку выбрали?)
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10.08.2021 20:27 Відповісти
А если нет газа в районе. 100% и не будет. И похер стоимость газа, отопления, гор. воды и холодной тоже. Водоотлив туда же. Магазин 7 км.

Чем вас пугают, мы всегда живём. На данный момент 100 мешков шишек уже есть. Сбор продолжается. До Нового Года на возобновляемом проживём. По тех причинам проще греть воду и заливать в душ который находится в доме.
Свет от дождя до ветра. Водафон берёт, скорость "Е" 10-12 кБ/с. Т.е открывается только текст.
Без отношения к власти, оно от коммунистов рушится.
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10.08.2021 19:48 Відповісти
Ну и зачем это выставлять как какое то достижение?) Вы же сами говорите, что рушится и тут же говорите что до 100 можно не дотягивать))) Назло кондуктору?) Меня пугать не нужно, я сам живу в селе) И что такое 5 кБ/с помню прекрасно))) Это когда текст несколько минут открывается))) Сейчас у меня оптоволокно, в селе) И уж тем более я не собираюсь отключать бойлер и морозильную камеру)
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10.08.2021 20:24 Відповісти
Если вы живёте в селе, зачем вам морозильная камера? Мясо до стола само в курятнике ходит.
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10.08.2021 20:30 Відповісти
А мне дешевле 50 грн заплатить за э/э, чем тратить ежемесячно зерна на 5 тыс)
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10.08.2021 20:35 Відповісти
Пан держит свиней? Пшеница этого урожая на паи по 4,20/кг.
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10.08.2021 20:53 Відповісти
5.5))) А если оно свое? Почему для себя не держать?)
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10.08.2021 20:59 Відповісти
Мне нет необходимости хоть бычка, хоть свинью, хоть птицу держать до того момента когда они пригодятся на столе) Выросли и в морозилку)
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10.08.2021 20:44 Відповісти
Каждый месяц бролей берём. 1,5 месяца тушка 1,5 кг, и хватит.
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10.08.2021 20:55 Відповісти
Так из за них я камеру был и взял))) Это уже потом на всем остальном ее оценил) Зачем их даром кормить?)
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10.08.2021 21:00 Відповісти
Их и до 3-х кг нет смысла держать, реализовать труднее. Берём сколько сможем, в наших ******, продать. Гусь вообще бесплатный, он в бурьянах сам поест и попьёт. Правда на них налог большой.
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10.08.2021 21:11 Відповісти
Про налог не понял?)
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10.08.2021 21:13 Відповісти
Гуси на свободном выпасе. Лиса и выдра налоги собирают. Стояли военные, просил лису застрелить. Говорят приведи, мы её застрелим.
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10.08.2021 21:37 Відповісти
Тю) А я думал что то упустил) Тут такой "налог" и соседи умудряются собирать)))
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10.08.2021 21:56 Відповісти
Печь?? В большей половине домов печей уже давно нет. Котлы твердотопливные.
И зимой еще больший расход...световой день короче...вода на входе в бойлер холоднее...насос на отопление круглые сутки маслает...
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10.08.2021 19:35 Відповісти
насос на отопление круглые сутки маслает...

Виловский насос (тройка на 2-й скорости) за месяц на полторы пачки сигарет наматывает. И то, при наличии котла длительного горения или тепло аккумулятора. Бойлер ваще косвенного нагрева.
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10.08.2021 20:27 Відповісти
А вы спрашиваете зачем камера, которая на пачку сигарет наматывает))) Да пусть даже 5 пачек)))
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10.08.2021 20:48 Відповісти
Молодец Зеленский дави олигархов! А олигархи (по версии Слуг Нарида) у нас тот кто может себе шикануть и купить килограмм мяса!
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10.08.2021 18:26 Відповісти
Фурса- тут один такой же зебил (а заодно Ахметкин "министр") недавно высрался, что бабушки вообще не должны жить больше, чем в 1 комнате. Кого-то он мне напоминает... Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 9909
Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 2491
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10.08.2021 18:27 Відповісти
Многие из моих знакомых в связи с повышением тарифов на газ перешли на электричество, по простой причине ,оно было дешевле.Теперь те кто не смог оплачивать газ перешли в ранг "богатых" ,логика зекодла. А по сути, нужен повод чтобы те, кто перешел на электричество платили столько же ,или возвращались к газу, но вышибалы у власти не должны остаться в накладе, и прикрывается этот геноцид какими то идиотскими отмазками.
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10.08.2021 18:30 Відповісти
у Зеленского другое мнение, он Колмойскому и остальным своим друзьям отдаёт нашару, но за это платит всё обычный народ в тридорога
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10.08.2021 18:33 Відповісти
К богатым и зажиточным себя причисляет немногим больше 1% населения Украины. Больше 60% Считают себя бедными или даже нищими. Судя по логике этого всратого "инвестиционного банкира" любой, кто потребляет больше 50 кВт считается богачом.
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10.08.2021 19:01 Відповісти
Под этот лозунг всегда грабили бедных.
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Фурса ,конкретизируй от какого уровня совместного дохода начинаются
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ семьи ?
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10.08.2021 19:30 Відповісти
Ну да, те кто оплачивают больше чем 50 квт в месяц.
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10.08.2021 21:31 Відповісти
За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год. Джерело: https://censor.net/ua/n3281968

ЗЕекономіка! Дебілізм!

Продовжую "логічний ланцюжок", тому пропоную:

- аналогічно знизити тарифи на газ
- менше лікувати громадян і можна підняти зарплату медикам
- скоротити шкільну програму і тривалість уроків, вчителям зарплату по 4К зелених
- і т.д.)
Ці курви видно проходили підвищення кваліфікації в Трускавецькій Академії підготовки холуїв для офіса *********** і його філіалів в кабміні і раді)
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10.08.2021 21:13 Відповісти
А если мы не бабушка простая,но потребляем много электроэнергии ,т.к город Никополь весь на индивидуальном отоплении(газовое или электрическое)-теплосети нет,при этом убрали льготу на тариф 30км от Аэс,нас тоже приравняют к бабушке Конча-заспы?)
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10.08.2021 21:38 Відповісти
А если у меня в селе только на бойлер идет 200квт в месяц, а насос и полив , все остальное , выходит 400 квт- это я богатый значит?
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10.08.2021 22:10 Відповісти
Не просто богатый, а олигарх!!
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11.08.2021 01:18 Відповісти
Ви користуєтесь гарячою водою з бойлера ( який дійсно намотує близько 200 кВт за міс ) , а значить ви - багата людина ,, буржуй Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 6447 .. От якби ви гріли воду в каструлі , на вогнищі ..! Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса - Цензор.НЕТ 6447 ..

Ніколи не думав що Фурса скотиться до такого маразму .
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11.08.2021 09:13 Відповісти
Если есть бойлер и комп значит ты уже богатый
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11.08.2021 10:27 Відповісти
Бачилы очи шо выбыралы тепер еште
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10.08.2021 22:24 Відповісти
Фурса чтоб ты и твои род жил только на 50 квт в месяц, Сволочь!!!. Инопланитянен херов!!!
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10.08.2021 23:45 Відповісти
Страна сказала - ставь эл. котел им дадим тебе льготный на отопительный сезон, дабы уменьшить зависимость от импортного газа. Я поставил котел и естественно бойлер, теперь меня кинули, зато стал БОГАТЫМ.
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11.08.2021 06:58 Відповісти
А що робити споживачам з електричними плитами?
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11.08.2021 09:41 Відповісти
Всё правильно. Предприятиям таких выродков как ахметов, коломойский и тд. должны давать электроэнергию бесплатно..... Даже ещё доплачивать
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11.08.2021 10:45 Відповісти
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