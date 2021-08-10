Багаті не повинні отримувати від держави електроенергію за пільговою ціною, - Фурса

Заможні верстви населення повинні платити справедливу ціну за електричну енергію, а не отримувати від держави пільгову ціну, як це відбувалося в Україні за всі роки незалежності.



Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Якщо ви бабуся, яка живе в хрущовці, то ви споживаєте 50 кВт, а якщо ви бабуся, яка живе в Конча-Заспі, то ви бабуся, яка споживає 1000 кВт. Але і та, і та бабуся отримує пільгову ціну. На кого держава більше витрачає грошей? Напевно, на бабусю в Конча-Заспі. І потім це пропорційно розподіляється серед всіх людей. Тому дійсно ціни повинні бути ринкові, щоб ніхто пільгову ціну не отримав. Але ті, хто заслуговує на підтримку, повинні отримувати адресну субсидію", - зазначив інвестбанкір в ефірі телеканалу "Украіна24".

Він зазначив, що адресну допомогу повинні отримувати тільки ті люди, які її заслуговують. Всі інші повинні платити справедливу ринкову ціну.



"Ось такий воно повинно мати вигляд. Тому що зараз ця різниця, зараз на цьому ринку зависає божевільний борг, на цьому ринку, який перебуває у великому хаосі. Цей борг ляже на державу, все одно хтось заплатить, хто? Ми з вами", - додав Фурса.



Нагадаємо, всупереч рекомендаціям E&Y, підготовленим на замовлення самого Кабміну, Міністерство енергетики запропонувало навпаки зменшити тарифи для населення на 24 коп./КВт-год, що призведе до зменшення платіжок для більшості населення в середньому на 20-30 грн.

Зменшити тарифи пропонується за рахунок різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та ліній електропередачі, 70% яких і так перебувають в аварійному стані.



Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.



Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.год Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижчим, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року. За рахунок відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.год.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняла рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну та оновлення електричних мереж. У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.