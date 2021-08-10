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ТЭЦ (107) уголь (988) ДТЭК (406) отопительный сезон (474)

ДТЭК начал импортировать уголь для прохождения отопительного сезона

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ДТЭК начал импортировать уголь для прохождения отопительного сезона

Компания "ДТЭК Энерго" начала импорт угля из Польши и Казахстана, а также проводит переговоры о поставках из США.

Об этом говорится в сообщении компании, информирует Цензор.НЕТ.

"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время ", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на собственных шахтах до 10 млн тонн.

"В приоритете "ДТЭК Энерго", как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже несмотря на кризисные условия, ситуации на рынке электроэнергии", - отметили в компании.

Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+ 1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета.

Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии - 37 600 тонн. Больше всего угля в сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все - "ДТЭК Энерго").

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А что с заполнением газовых хранилищ газом ? Раньше Коболев с мая месяца отчитывался о процентах заполнения
А теперь тишина ,
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10.08.2021 19:27
+6
Падлюки! ГП"Добропіллявугілля-видобуток" ш" Алмазна" склади завалені вугіллям,не дають вагонів вивозити, а тим часом купують за кордоном.
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10.08.2021 19:32
+5
Спасибо, Ринат, царь электричества. Как твой домик в Донецком ботаническом саду? Медведчук и батальон "Восток" еще охраняют?
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10.08.2021 19:26
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В приоритете "ДТЭК Энерго - заработать деньги . Вот не надо из них делать икону .
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10.08.2021 19:22 Ответить
Спасибо, Ринат, царь электричества. Как твой домик в Донецком ботаническом саду? Медведчук и батальон "Восток" еще охраняют?
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10.08.2021 19:26 Ответить
А что с заполнением газовых хранилищ газом ? Раньше Коболев с мая месяца отчитывался о процентах заполнения
А теперь тишина ,
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10.08.2021 19:27 Ответить
Так раньше ведь не 542 доллара за тыщу кубов была. А сейчас- вот так. Как я понимаю есть проблемы, с заполнением.
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10.08.2021 19:30 Ответить
Падлюки! ГП"Добропіллявугілля-видобуток" ш" Алмазна" склади завалені вугіллям,не дають вагонів вивозити, а тим часом купують за кордоном.
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10.08.2021 19:32 Ответить
жулье
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10.08.2021 19:42 Ответить
Павлоградвугілля: одну шахту закрили, три скоро закриють. Для чого вони ахметці? Він купе десь на Марсі в 10 раз дорожче, а потім нам прайс з космічними сумами в рило. Він заробляє з обленерго, більше йому нічого не треба.
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10.08.2021 19:55 Ответить
Закрыли из-за того что шахты старые и уже выработали свой ресурс. Новые строить нет желания, поскольку это дорого и до конца не ясны перспективы тепловой генерации.
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10.08.2021 20:16 Ответить
Шахти не старі. А знищують їх з пролетарським розмахом.
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10.08.2021 20:42 Ответить
50 лет эксплуатации по вашему это не старая шахта?
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11.08.2021 04:38 Ответить
Производство электроэнергии падает из года в год, уголь импортируется, атомная генерация останавливается, вот он успешный бизнесмен просравший "свой" донбасс, разваливает все нафиг и всем плевать, он договаривается со всеми😁😁😁😁
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10.08.2021 20:14 Ответить
охметов мразь
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10.08.2021 20:55 Ответить
твой дом тюрма, плешивьій блондін.
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10.08.2021 20:59 Ответить
ДТЭК принадлежащая Ахметову ведет переговоры с американскими шахтами и угольными предприятиями принадлежащими Ахметову (наибольшая «Affinity Mine») на поставку угля. Круто... Черт бы его забрал с его фокусами!
ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 3098
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10.08.2021 21:46 Ответить
Я не хвахівець в цій сфері, але хочу знати куди дівається те вугілля за яке шахтарі не отримують зарплату?
- Шахти є?
- Є.
- Вугілля добувають?
- Добувають.
- Де тоді це вугілля?
Якщо котли не для такого вугілля як наше, тоді треба переробити котли. Виникає питання, а для якого вугілля робились ці котли? Допускаю, нехай на окупованих територіях є якісь унікальні шахти з унікальним вугіллям і раніше цим вугіллям топили та переробляли на електроенергію. Вже 7 років йде війна, території ці окуповані, а шахти затоплені. Чого до сих пір не переробили котли під вугілля яке видобувають на підконтрольній території?!
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10.08.2021 21:59 Ответить
Візьмут з ДиНиРи по ціні ПАР.
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10.08.2021 22:04 Ответить
как эффективно работает ахметовский дтэк
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10.08.2021 22:27 Ответить
На надо нам этих "трудовых подвигов" казахский уголь
скорее всего окажется российским или донбасским.
Лучше проверить состояние АЭС.
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11.08.2021 00:09 Ответить
Казахске вугілля-це російське вугілля, бо ті копанки російські. А як там ростовське вугілля? Йде вагончиками кожну хвилину в Україну і нацсуки і інша гидота цього не бачать. А як все бачили при Порошенко. І "Ротердам+" і те, що вугілля з ПАР і США з великою зольностю. Що свинки закінчилися?Беріть жабки. А як там російський і білоруський бітум на "Велике крадівництво", Також всім повилазило?
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11.08.2021 10:07 Ответить
 
 