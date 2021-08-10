ДТЭК начал импортировать уголь для прохождения отопительного сезона
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Компания "ДТЭК Энерго" начала импорт угля из Польши и Казахстана, а также проводит переговоры о поставках из США.
Об этом говорится в сообщении компании, информирует Цензор.НЕТ.
"Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судовых партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время ", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.
Одновременно компания нарастила собственную добычу угля на собственных шахтах до 10 млн тонн.
"В приоритете "ДТЭК Энерго", как надежной и ответственной компании, обеспечить энергетическую безопасность и стабильность прохождения Украиной отопительного сезона, даже несмотря на кризисные условия, ситуации на рынке электроэнергии", - отметили в компании.
Напомним, запасы угля на складах украинских ТЭС 9 июля увеличились на 13 900 тонн (+ 1,8%), свидетельствуют данные Министерства энергетики. Это максимальный суточный прирост запасов угля с начала лета.
Вчера на ТЭС прибыло 51 300 тонн угля, а сожжено для производства электроэнергии - 37 600 тонн. Больше всего угля в сутки поступило на Бурштынскую, Криворожскую и Ладыжинскую ТЭС (все - "ДТЭК Энерго").
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А теперь тишина ,
- Шахти є?
- Є.
- Вугілля добувають?
- Добувають.
- Де тоді це вугілля?
Якщо котли не для такого вугілля як наше, тоді треба переробити котли. Виникає питання, а для якого вугілля робились ці котли? Допускаю, нехай на окупованих територіях є якісь унікальні шахти з унікальним вугіллям і раніше цим вугіллям топили та переробляли на електроенергію. Вже 7 років йде війна, території ці окуповані, а шахти затоплені. Чого до сих пір не переробили котли під вугілля яке видобувають на підконтрольній території?!
скорее всего окажется российским или донбасским.
Лучше проверить состояние АЭС.