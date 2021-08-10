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Новини Економіка
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ТЕЦ (99) вугілля (621) ДТЕК (545) опалювальний сезон (545)

ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону

Компанія "ДТЕК Енерго" почала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану, а також проводить переговори про постачання зі США.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми фактично вже починаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про постачання суднових партій зі США. Тому, як бачимо , перші поставки вугілля для потреб генерації будуть в Україні вже найближчим часом", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Одночасно компанія наростила власний видобуток вугілля на своїх шахтах до 10 млн тонн.

"У пріоритеті "ДТЕК Енерго", як надійної і відповідальної компанії, забезпечити енергетичну безпеку і стабільність проходження Україною опалювального сезону, навіть попри кризові умови, ситуації на ринку електроенергії", - зазначили в компанії.

Читайте також: Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго"

Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+ 1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля від початку літа.

Вчора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії - 37 600 тонн. Найбільше вугілля на добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку і Ладижинську ТЕС (всі - "ДТЕК Енерго").
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Топ коментарі
+8
А что с заполнением газовых хранилищ газом ? Раньше Коболев с мая месяца отчитывался о процентах заполнения
А теперь тишина ,
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10.08.2021 19:27
+6
Падлюки! ГП"Добропіллявугілля-видобуток" ш" Алмазна" склади завалені вугіллям,не дають вагонів вивозити, а тим часом купують за кордоном.
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10.08.2021 19:32
+5
Спасибо, Ринат, царь электричества. Как твой домик в Донецком ботаническом саду? Медведчук и батальон "Восток" еще охраняют?
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10.08.2021 19:26
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В приоритете "ДТЭК Энерго - заработать деньги . Вот не надо из них делать икону .
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10.08.2021 19:22 Відповісти
Спасибо, Ринат, царь электричества. Как твой домик в Донецком ботаническом саду? Медведчук и батальон "Восток" еще охраняют?
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10.08.2021 19:26 Відповісти
А что с заполнением газовых хранилищ газом ? Раньше Коболев с мая месяца отчитывался о процентах заполнения
А теперь тишина ,
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10.08.2021 19:27 Відповісти
Так раньше ведь не 542 доллара за тыщу кубов была. А сейчас- вот так. Как я понимаю есть проблемы, с заполнением.
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10.08.2021 19:30 Відповісти
Падлюки! ГП"Добропіллявугілля-видобуток" ш" Алмазна" склади завалені вугіллям,не дають вагонів вивозити, а тим часом купують за кордоном.
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10.08.2021 19:32 Відповісти
жулье
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10.08.2021 19:42 Відповісти
Павлоградвугілля: одну шахту закрили, три скоро закриють. Для чого вони ахметці? Він купе десь на Марсі в 10 раз дорожче, а потім нам прайс з космічними сумами в рило. Він заробляє з обленерго, більше йому нічого не треба.
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10.08.2021 19:55 Відповісти
Закрыли из-за того что шахты старые и уже выработали свой ресурс. Новые строить нет желания, поскольку это дорого и до конца не ясны перспективы тепловой генерации.
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10.08.2021 20:16 Відповісти
Шахти не старі. А знищують їх з пролетарським розмахом.
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10.08.2021 20:42 Відповісти
50 лет эксплуатации по вашему это не старая шахта?
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11.08.2021 04:38 Відповісти
Производство электроэнергии падает из года в год, уголь импортируется, атомная генерация останавливается, вот он успешный бизнесмен просравший "свой" донбасс, разваливает все нафиг и всем плевать, он договаривается со всеми😁😁😁😁
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10.08.2021 20:14 Відповісти
охметов мразь
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10.08.2021 20:55 Відповісти
твой дом тюрма, плешивьій блондін.
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10.08.2021 20:59 Відповісти
ДТЭК принадлежащая Ахметову ведет переговоры с американскими шахтами и угольными предприятиями принадлежащими Ахметову (наибольшая «Affinity Mine») на поставку угля. Круто... Черт бы его забрал с его фокусами!
ДТЕК почав імпортувати вугілля для проходження опалювального сезону - Цензор.НЕТ 3098
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10.08.2021 21:46 Відповісти
Я не хвахівець в цій сфері, але хочу знати куди дівається те вугілля за яке шахтарі не отримують зарплату?
- Шахти є?
- Є.
- Вугілля добувають?
- Добувають.
- Де тоді це вугілля?
Якщо котли не для такого вугілля як наше, тоді треба переробити котли. Виникає питання, а для якого вугілля робились ці котли? Допускаю, нехай на окупованих територіях є якісь унікальні шахти з унікальним вугіллям і раніше цим вугіллям топили та переробляли на електроенергію. Вже 7 років йде війна, території ці окуповані, а шахти затоплені. Чого до сих пір не переробили котли під вугілля яке видобувають на підконтрольній території?!
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10.08.2021 21:59 Відповісти
Візьмут з ДиНиРи по ціні ПАР.
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10.08.2021 22:04 Відповісти
как эффективно работает ахметовский дтэк
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10.08.2021 22:27 Відповісти
На надо нам этих "трудовых подвигов" казахский уголь
скорее всего окажется российским или донбасским.
Лучше проверить состояние АЭС.
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11.08.2021 00:09 Відповісти
Казахске вугілля-це російське вугілля, бо ті копанки російські. А як там ростовське вугілля? Йде вагончиками кожну хвилину в Україну і нацсуки і інша гидота цього не бачать. А як все бачили при Порошенко. І "Ротердам+" і те, що вугілля з ПАР і США з великою зольностю. Що свинки закінчилися?Беріть жабки. А як там російський і білоруський бітум на "Велике крадівництво", Також всім повилазило?
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11.08.2021 10:07 Відповісти
 
 