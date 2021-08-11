Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард

В условиях циркулирования штамма COVID-19 "дельта" достичь коллективного иммунитета у населения представляется невозможным.

Об этом заявил британской парламентской группе по коронавирусу директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вариант "дельта" будет все еще заражать людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... а у нас нет чего-либо, что бы полностью остановило такую передачу вируса", - сказал он.

Таким образом, резюмировал Поллард, невозможность остановить передачу COVID-19 при помощи вакцин делает "мифическим" достижение порога коллективного иммунитета.

В то же время профессор высказал сомнения в необходимости дополнительной "бустерной" дозы вакцин. Он отметил, что, хотя уровень антител, полученных после вакцинации, со временем падает, человеческая иммунная система "помнит" о вакцинации десятилетиями, демонстрируя определенный уровень защиты.

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"Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации", - заключил Поллард.