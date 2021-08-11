Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В условиях циркулирования штамма COVID-19 "дельта" достичь коллективного иммунитета у населения представляется невозможным.
Об этом заявил британской парламентской группе по коронавирусу директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вариант "дельта" будет все еще заражать людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... а у нас нет чего-либо, что бы полностью остановило такую передачу вируса", - сказал он.
Таким образом, резюмировал Поллард, невозможность остановить передачу COVID-19 при помощи вакцин делает "мифическим" достижение порога коллективного иммунитета.
В то же время профессор высказал сомнения в необходимости дополнительной "бустерной" дозы вакцин. Он отметил, что, хотя уровень антител, полученных после вакцинации, со временем падает, человеческая иммунная система "помнит" о вакцинации десятилетиями, демонстрируя определенный уровень защиты.
"Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации", - заключил Поллард.
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В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - «Йота», который якобы повышает летальность на 82% среди людей в возрасте 65-74 года. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.
Оригинал можно самостоятельно найти.
A baseless quote has been widely attributed to a Nobel Prize winner to claim people will die from antibody-dependent enhancement after receiving a COVID-19 jab. There is no evidence to back up this claim, nor was Reuters able to find any instance where the laureate made this comment.
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/
что-то я пропустил ....(правда свиной и птичий гриппы припоминаю)
но такого локдауна....не помню....(да и побыстрее бы оно ...рассосалось)
https://rus.delfi.ee/statja/94268837/translyaciya-i-foto-vozle-seyma-litvy-besporyadki-policiya-ispolzovala-slezotochivyy-gaz-ranen-policeyskiy
А для чого ? Вони й без ракет уже скрізь.
Ми з Вами, звичайно, ще не раз повернемося до цієї теми.
Так, рішайте давайте шось швиденько з вашими "борцями", бо я ж уже настроїлася на Австралію (і ті волохаті павучки, Бог з ними). А то виглядає, що втікать нема куди.
P.S. Це я так пробую жартувати але гуморист з мене так собі.
зараз зроблять "нову" вакцину від дельти і всіх знову колоти по-новому, і хтось знову заробить мільярд, другий $$$$ (як свого часу на "боротьбі" з тероризмом)...
Она нисколько не печальней,
Чем жизнь, в которой умереть
Обречены мы изначально.
Встречайте мужественно смерть
Встречайте мужественно зло.
Оно добра не безполезней
Слабее тот, кому везло.
А кто боролся тот железней
Встречайте мужественно зло.
Встречайте мужественно бой.
Он нам не более опасен,
Чем жизнь, любовь и шаг любой,
Который риском и прекрасен
Встречайте мужественно бой.
Встречайте мужественно жизнь.
Она ничуть не тяжелее
Небытия. Не верьте лжи,
Трусливой лжи, что жить больнее.
Встречайте мужественно жизнь. Г. Головатый
Что вакцинированый может быть переносчиком дельты, не заболеть и умереть, а ПЕРЕНОСЧИКОМ!