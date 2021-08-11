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Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Коллективного иммунитета не будет из-за

В условиях циркулирования штамма COVID-19 "дельта" достичь коллективного иммунитета у населения представляется невозможным.

Об этом заявил британской парламентской группе по коронавирусу директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вариант "дельта" будет все еще заражать людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус... а у нас нет чего-либо, что бы полностью остановило такую передачу вируса", - сказал он.

Таким образом, резюмировал Поллард, невозможность остановить передачу COVID-19 при помощи вакцин делает "мифическим" достижение порога коллективного иммунитета.

В то же время профессор высказал сомнения в необходимости дополнительной "бустерной" дозы вакцин. Он отметил, что, хотя уровень антител, полученных после вакцинации, со временем падает, человеческая иммунная система "помнит" о вакцинации десятилетиями, демонстрируя определенный уровень защиты.

Смотрите: Ромов вакцинируют на Закарпатье. ФОТОрепортаж

"Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации", - заключил Поллард.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
Лично вам нужен врач совсем иного профиля, и с вирусологией он не имеет ничего общего..
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10.08.2021 23:13
+7
Какой коллективный иммунитет? Формируют стадную реакцию. И пока успешно.
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10.08.2021 23:27
+7
Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 8121 я чет не понял !? Вакцинируемый может так же само как и не вакцинируемый - заболеть, быть переносчиком Дельты, болеть в легкой форме, и тяжело болеть тоже и даже умереть от вирусняка, и еще главное - те кто вакцинировался еще и могут умереть от самой вакцины и ее побочек !!! ............Да уж....Не хилая перспектива вакцинации !!! Дальше как-то без меня...
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10.08.2021 23:39
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Правила форума Совет форумчан
Тобто як не крути, а найкращий захист мають ті, хто перехворів. 😊 Адже справжній вірус - то не мертва вакцина. Тому е знаю навіть, що дає вакцинація тим, хто має антитіла, вироблені природним чином.
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10.08.2021 23:00 Ответить
"Но это не точно" Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард - Цензор.НЕТ 1953
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10.08.2021 23:15 Ответить
тільки разом із захистом матимуть всі ті наслідки хвороби - випалені легені, у когось ураження нирок, серця і тому подібне.... І це на решту життя
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11.08.2021 07:35 Ответить
Не все так сумно. Мій дядько два місяці був на кисні. Якраз на Новий рік виписали. Зараз повернувся до попереднього стану. Активний. Веде здоровий спосіб життя. Дядькові 87.😊
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11.08.2021 11:14 Ответить
Лично вам нужен врач совсем иного профиля, и с вирусологией он не имеет ничего общего..
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10.08.2021 23:13 Ответить
Alexandr Mamon готовь жопу для укола

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - «Йота», который якобы повышает летальность на 82% среди людей в возрасте 65-74 года. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.
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11.08.2021 18:15 Ответить
Нобелевский лауреат по вирусологии про это и говорил. Так что скоро ожидается массовый мор уколотых.
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10.08.2021 23:16 Ответить
Ссылка на работу, где он это говорил, есть?
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11.08.2021 01:21 Ответить
https://spress.ge/45746/
Оригинал можно самостоятельно найти.
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11.08.2021 01:34 Ответить
https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS

A baseless quote has been widely attributed to a Nobel Prize winner to claim people will die from antibody-dependent enhancement after receiving a COVID-19 jab. There is no evidence to back up this claim, nor was Reuters able to find any instance where the laureate made this comment.
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11.08.2021 06:01 Ответить
Fact check: Nobel Prize winner did not say COVID-19 vaccine recipients have 'no chance of survival'

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/
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11.08.2021 06:04 Ответить
Это не научная работа и она не подписана Монтанье.
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11.08.2021 07:23 Ответить
Понимаю, что ты укололся и тебе уже страшно, но ничего уже нельзя изменить....
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11.08.2021 08:25 Ответить
Это не единственное твое заблуждение. Но факт остается фактом - ты работы Монтанье, где такая ересь утверждалась бы, не видел.
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11.08.2021 10:24 Ответить
100% - это и есть план закулисы !!! они хотят уничтожить не меньше 30% " не нужного им поголовья"(а это - больных, стариков, да и всех с группы риска, и кста - те кто добровольно соглашается на вакцинацию они считают ущербными идиотами) и за работу они взялись серьезно и по взрослому.. И нужно как-то нам пропетлять...
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11.08.2021 00:28 Ответить
Может и так цивилизация на данном уровне упразднила естественный отбор, а это ведет к вырождению,большинство больше не стремится к знаниям и развитию, ведь жить сытно можно и без этого.Вот и хотят скинуть баласт в резервации и там управлять им.
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11.08.2021 05:12 Ответить
а как нормально еще в 2019 году жили (я имею ввиду только проблему коронавируса - без масок-касок, сотен смертей и паники.. без локдаунов и ограничений передвижения-посещения...)
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10.08.2021 23:08 Ответить
аж не верится))))
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10.08.2021 23:12 Ответить
в 2012 году когда бушевал младший брат ковида САРС1 тоже жили неплохо . У САРС1 смертность была почти в 2 раза выше ковидной .
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10.08.2021 23:28 Ответить
в Украине он тоже бушевал?
что-то я пропустил ....(правда свиной и птичий гриппы припоминаю)
но такого локдауна....не помню....(да и побыстрее бы оно ...рассосалось)
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10.08.2021 23:32 Ответить
В Вильнюсе начался антиковидный майдан
https://rus.delfi.ee/statja/94268837/translyaciya-i-foto-vozle-seyma-litvy-besporyadki-policiya-ispolzovala-slezotochivyy-gaz-ranen-policeyskiy
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10.08.2021 23:14 Ответить
не антиковидный а против ковидных паспортов , что само по себе нарушение прав и свобод .
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10.08.2021 23:27 Ответить
коллективного иммунитета не будет ибо идет массовая вакцинация и вирус мутирует на вакцинированных создавая варинаты быстрее чем обычно . используя антивирусные препараты могли бы уже забыть о болезни , но разве можно остановить бесконечный процесс вакцинации дающий прибыли файзерам/модернам/астрозенекам ?
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10.08.2021 23:25 Ответить
Какой коллективный иммунитет? Формируют стадную реакцию. И пока успешно.
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10.08.2021 23:27 Ответить
Хоть я и вакцинировался 2-й вакциной Файзер, но даже до этого, нося маску и моя руки хозяйственным мылом каждый раз, когда приходил из магаза, ни разу не болел короной. Думаю, кто будет носить маски, уже будет иметь не плохую защиту, а вакцина - как страховка на случай, если где-то потерял бдительность, и все таки, заразился.
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10.08.2021 23:28 Ответить
эта страховка на 6 месяцев . так что продолжай соблюдать правила гигиены и санитарии . и помни что ковид передаеться воздушным путем а не через руки .
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10.08.2021 23:30 Ответить
Маски никак не влияют на передачу вирусных инфекций.
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11.08.2021 00:15 Ответить
Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 8121 я чет не понял !? Вакцинируемый может так же само как и не вакцинируемый - заболеть, быть переносчиком Дельты, болеть в легкой форме, и тяжело болеть тоже и даже умереть от вирусняка, и еще главное - те кто вакцинировался еще и могут умереть от самой вакцины и ее побочек !!! ............Да уж....Не хилая перспектива вакцинации !!! Дальше как-то без меня...
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10.08.2021 23:39 Ответить
ймовірність померти від вакцини та вірусу досить різна Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 7235
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11.08.2021 07:39 Ответить
угу.. после вакцинации процент повышается в разы !!!
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11.08.2021 11:13 Ответить
Вот и вся перспектива - "Первая прививка "усыпляющая" иммунитет сделана. Теперь дельта штамм. Вторая прививка заносит заразу в организм. Организм не борется, зараза распространяется по всему оргранизму. Третья прививка, пусть это будет от гамма штамма - включает иммунитет. Организм умирает т.к. не может справится с заразой или цитокиновый шторм."
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11.08.2021 11:18 Ответить
Доброго вечора. Як Ви ?

А для чого ? Вони й без ракет уже скрізь.
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11.08.2021 01:56 Ответить
Ну це для того,щоб ніхто їм не зміг нічим пригрозити.Там боєголовки мають бути дуже потужні.
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11.08.2021 02:05 Ответить
А, зрозуміло. Дякую.
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11.08.2021 03:07 Ответить
Либо вернутся люди Трампа, либо Америки не будет как мирового лидера
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11.08.2021 04:02 Ответить
Я сьогодні на емоціях про ковідний аусвайс (вони тест розпочинають вже), тому щось притомне (і, типу, розумне) зможу видати іншого дня.
Ми з Вами, звичайно, ще не раз Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 6782 повернемося до цієї теми.

Так, рішайте давайте шось швиденько з вашими "борцями", бо я ж уже настроїлася на Австралію (і ті волохаті павучки, Бог з ними). Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 4767 А то виглядає, що втікать нема куди.

P.S. Це я так пробую жартувати але гуморист з мене так собі. Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 6319
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11.08.2021 05:16 Ответить
Читав про це.Там боєголовки мають бути мегатонного класу.Зараз ніде в світі таких немає.
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11.08.2021 02:03 Ответить
Цікава суперечка але досить маніпулятивна, бо змішує поняття "МОЖЕ" та "ТОЧНО БУДЕ"
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11.08.2021 07:47 Ответить
та нармальна....

зараз зроблять "нову" вакцину від дельти і всіх знову колоти по-новому, і хтось знову заробить мільярд, другий $$$$ (як свого часу на "боротьбі" з тероризмом)...
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11.08.2021 03:16 Ответить
Встречайте мужественно смерть
Она нисколько не печальней,
Чем жизнь, в которой умереть
Обречены мы изначально.
Встречайте мужественно смерть
Встречайте мужественно зло.
Оно добра не безполезней
Слабее тот, кому везло.
А кто боролся тот железней
Встречайте мужественно зло.
Встречайте мужественно бой.
Он нам не более опасен,
Чем жизнь, любовь и шаг любой,
Который риском и прекрасен
Встречайте мужественно бой.
Встречайте мужественно жизнь.
Она ничуть не тяжелее
Небытия. Не верьте лжи,
Трусливой лжи, что жить больнее.
Встречайте мужественно жизнь. Г. Головатый
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11.08.2021 09:22 Ответить
Что вам, идиотам, написали?
Что вакцинированый может быть переносчиком дельты, не заболеть и умереть, а ПЕРЕНОСЧИКОМ!
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11.08.2021 10:53 Ответить
 
 