Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
В умовах циркулювання штаму COVID-19 "дельта" досягти колективного імунітету у населення є неможливим.
Про це заявив британській парламентській групі стосовно коронавірусу директор групи Оксфорда з розробки вакцини професор Ендрю Поллард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Варіант "дельта" буде все ще заражати людей, хто вакцинувався. Це означає, що будь-хто, не вакцинований, в якийсь момент зустріне вірус ... а у нас немає чогось, що би повністю зупинило таку передачу вірусу" , - сказав він.
Таким чином, резюмував Поллард, неможливість зупинити передачу COVID-19 за допомогою вакцин робить "міфічним" досягнення порогу колективного імунітету.
Водночас професор висловив сумніви в необхідності додаткової "бустерної" дози вакцин. Він зазначив, що, хоча рівень антитіл, отриманих після вакцинації, з часом падає, людська імунна система "пам'ятає" про вакцинацію десятиліттями, демонструючи певний рівень захисту.
"Так що зараз немає причин для паніки. Ми не бачимо проблеми серйозних заражень після вакцинації", - підсумував Поллард.
Будь ласка, зачекайте...
В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - «Йота», который якобы повышает летальность на 82% среди людей в возрасте 65-74 года. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.
Оригинал можно самостоятельно найти.
A baseless quote has been widely attributed to a Nobel Prize winner to claim people will die from antibody-dependent enhancement after receiving a COVID-19 jab. There is no evidence to back up this claim, nor was Reuters able to find any instance where the laureate made this comment.
https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/
что-то я пропустил ....(правда свиной и птичий гриппы припоминаю)
но такого локдауна....не помню....(да и побыстрее бы оно ...рассосалось)
https://rus.delfi.ee/statja/94268837/translyaciya-i-foto-vozle-seyma-litvy-besporyadki-policiya-ispolzovala-slezotochivyy-gaz-ranen-policeyskiy
А для чого ? Вони й без ракет уже скрізь.
Ми з Вами, звичайно, ще не раз повернемося до цієї теми.
Так, рішайте давайте шось швиденько з вашими "борцями", бо я ж уже настроїлася на Австралію (і ті волохаті павучки, Бог з ними). А то виглядає, що втікать нема куди.
P.S. Це я так пробую жартувати але гуморист з мене так собі.
зараз зроблять "нову" вакцину від дельти і всіх знову колоти по-новому, і хтось знову заробить мільярд, другий $$$$ (як свого часу на "боротьбі" з тероризмом)...
Она нисколько не печальней,
Чем жизнь, в которой умереть
Обречены мы изначально.
Встречайте мужественно смерть
Встречайте мужественно зло.
Оно добра не безполезней
Слабее тот, кому везло.
А кто боролся тот железней
Встречайте мужественно зло.
Встречайте мужественно бой.
Он нам не более опасен,
Чем жизнь, любовь и шаг любой,
Который риском и прекрасен
Встречайте мужественно бой.
Встречайте мужественно жизнь.
Она ничуть не тяжелее
Небытия. Не верьте лжи,
Трусливой лжи, что жить больнее.
Встречайте мужественно жизнь. Г. Головатый
Что вакцинированый может быть переносчиком дельты, не заболеть и умереть, а ПЕРЕНОСЧИКОМ!