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Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Колективного імунітету не буде через

В умовах циркулювання штаму COVID-19 "дельта" досягти колективного імунітету у населення є неможливим.

Про це заявив британській парламентській групі стосовно коронавірусу директор групи Оксфорда з розробки вакцини професор Ендрю Поллард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Варіант "дельта" буде все ще заражати людей, хто вакцинувався. Це означає, що будь-хто, не вакцинований, в якийсь момент зустріне вірус ... а у нас немає чогось, що би повністю зупинило таку передачу вірусу" , - сказав він.

Таким чином, резюмував Поллард, неможливість зупинити передачу COVID-19 за допомогою вакцин робить "міфічним" досягнення порогу колективного імунітету.

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Водночас професор висловив сумніви в необхідності додаткової "бустерної" дози вакцин. Він зазначив, що, хоча рівень антитіл, отриманих після вакцинації, з часом падає, людська імунна система "пам'ятає" про вакцинацію десятиліттями, демонструючи певний рівень захисту.

"Так що зараз немає причин для паніки. Ми не бачимо проблеми серйозних заражень після вакцинації", - підсумував Поллард.
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Топ коментарі
+12
Лично вам нужен врач совсем иного профиля, и с вирусологией он не имеет ничего общего..
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10.08.2021 23:13
+7
Какой коллективный иммунитет? Формируют стадную реакцию. И пока успешно.
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10.08.2021 23:27
+7
Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 8121 я чет не понял !? Вакцинируемый может так же само как и не вакцинируемый - заболеть, быть переносчиком Дельты, болеть в легкой форме, и тяжело болеть тоже и даже умереть от вирусняка, и еще главное - те кто вакцинировался еще и могут умереть от самой вакцины и ее побочек !!! ............Да уж....Не хилая перспектива вакцинации !!! Дальше как-то без меня...
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10.08.2021 23:39
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Тобто як не крути, а найкращий захист мають ті, хто перехворів. 😊 Адже справжній вірус - то не мертва вакцина. Тому е знаю навіть, що дає вакцинація тим, хто має антитіла, вироблені природним чином.
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10.08.2021 23:00 Відповісти
"Но это не точно" Коллективного иммунитета не будет из-за "дельта"-штамма COVID-19, - британский разрабочик вакцины Поллард - Цензор.НЕТ 1953
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10.08.2021 23:15 Відповісти
тільки разом із захистом матимуть всі ті наслідки хвороби - випалені легені, у когось ураження нирок, серця і тому подібне.... І це на решту життя
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11.08.2021 07:35 Відповісти
Не все так сумно. Мій дядько два місяці був на кисні. Якраз на Новий рік виписали. Зараз повернувся до попереднього стану. Активний. Веде здоровий спосіб життя. Дядькові 87.😊
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11.08.2021 11:14 Відповісти
Лично вам нужен врач совсем иного профиля, и с вирусологией он не имеет ничего общего..
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10.08.2021 23:13 Відповісти
Alexandr Mamon готовь жопу для укола

В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - «Йота», который якобы повышает летальность на 82% среди людей в возрасте 65-74 года. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете, препринт исследования которых опубликован на портале medrxiv.org.
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11.08.2021 18:15 Відповісти
Нобелевский лауреат по вирусологии про это и говорил. Так что скоро ожидается массовый мор уколотых.
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10.08.2021 23:16 Відповісти
Ссылка на работу, где он это говорил, есть?
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11.08.2021 01:21 Відповісти
https://spress.ge/45746/
Оригинал можно самостоятельно найти.
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11.08.2021 01:34 Відповісти
https://www.reuters.com/article/factcheck-health-coronavirus-idUSL2N2ND0WS

A baseless quote has been widely attributed to a Nobel Prize winner to claim people will die from antibody-dependent enhancement after receiving a COVID-19 jab. There is no evidence to back up this claim, nor was Reuters able to find any instance where the laureate made this comment.
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11.08.2021 06:01 Відповісти
Fact check: Nobel Prize winner did not say COVID-19 vaccine recipients have 'no chance of survival'

https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2021/05/27/fact-check-false-claim-vaccines-attributed-nobel-prize-winner/7435564002/
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11.08.2021 06:04 Відповісти
Это не научная работа и она не подписана Монтанье.
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11.08.2021 07:23 Відповісти
Понимаю, что ты укололся и тебе уже страшно, но ничего уже нельзя изменить....
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11.08.2021 08:25 Відповісти
Это не единственное твое заблуждение. Но факт остается фактом - ты работы Монтанье, где такая ересь утверждалась бы, не видел.
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11.08.2021 10:24 Відповісти
100% - это и есть план закулисы !!! они хотят уничтожить не меньше 30% " не нужного им поголовья"(а это - больных, стариков, да и всех с группы риска, и кста - те кто добровольно соглашается на вакцинацию они считают ущербными идиотами) и за работу они взялись серьезно и по взрослому.. И нужно как-то нам пропетлять...
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11.08.2021 00:28 Відповісти
Может и так цивилизация на данном уровне упразднила естественный отбор, а это ведет к вырождению,большинство больше не стремится к знаниям и развитию, ведь жить сытно можно и без этого.Вот и хотят скинуть баласт в резервации и там управлять им.
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11.08.2021 05:12 Відповісти
а как нормально еще в 2019 году жили (я имею ввиду только проблему коронавируса - без масок-касок, сотен смертей и паники.. без локдаунов и ограничений передвижения-посещения...)
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10.08.2021 23:08 Відповісти
аж не верится))))
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10.08.2021 23:12 Відповісти
в 2012 году когда бушевал младший брат ковида САРС1 тоже жили неплохо . У САРС1 смертность была почти в 2 раза выше ковидной .
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10.08.2021 23:28 Відповісти
в Украине он тоже бушевал?
что-то я пропустил ....(правда свиной и птичий гриппы припоминаю)
но такого локдауна....не помню....(да и побыстрее бы оно ...рассосалось)
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10.08.2021 23:32 Відповісти
В Вильнюсе начался антиковидный майдан
https://rus.delfi.ee/statja/94268837/translyaciya-i-foto-vozle-seyma-litvy-besporyadki-policiya-ispolzovala-slezotochivyy-gaz-ranen-policeyskiy
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10.08.2021 23:14 Відповісти
не антиковидный а против ковидных паспортов , что само по себе нарушение прав и свобод .
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10.08.2021 23:27 Відповісти
коллективного иммунитета не будет ибо идет массовая вакцинация и вирус мутирует на вакцинированных создавая варинаты быстрее чем обычно . используя антивирусные препараты могли бы уже забыть о болезни , но разве можно остановить бесконечный процесс вакцинации дающий прибыли файзерам/модернам/астрозенекам ?
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10.08.2021 23:25 Відповісти
Какой коллективный иммунитет? Формируют стадную реакцию. И пока успешно.
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10.08.2021 23:27 Відповісти
Хоть я и вакцинировался 2-й вакциной Файзер, но даже до этого, нося маску и моя руки хозяйственным мылом каждый раз, когда приходил из магаза, ни разу не болел короной. Думаю, кто будет носить маски, уже будет иметь не плохую защиту, а вакцина - как страховка на случай, если где-то потерял бдительность, и все таки, заразился.
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10.08.2021 23:28 Відповісти
эта страховка на 6 месяцев . так что продолжай соблюдать правила гигиены и санитарии . и помни что ковид передаеться воздушным путем а не через руки .
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10.08.2021 23:30 Відповісти
Маски никак не влияют на передачу вирусных инфекций.
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11.08.2021 00:15 Відповісти
Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 8121 я чет не понял !? Вакцинируемый может так же само как и не вакцинируемый - заболеть, быть переносчиком Дельты, болеть в легкой форме, и тяжело болеть тоже и даже умереть от вирусняка, и еще главное - те кто вакцинировался еще и могут умереть от самой вакцины и ее побочек !!! ............Да уж....Не хилая перспектива вакцинации !!! Дальше как-то без меня...
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10.08.2021 23:39 Відповісти
ймовірність померти від вакцини та вірусу досить різна Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 7235
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11.08.2021 07:39 Відповісти
угу.. после вакцинации процент повышается в разы !!!
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11.08.2021 11:13 Відповісти
Вот и вся перспектива - "Первая прививка "усыпляющая" иммунитет сделана. Теперь дельта штамм. Вторая прививка заносит заразу в организм. Организм не борется, зараза распространяется по всему оргранизму. Третья прививка, пусть это будет от гамма штамма - включает иммунитет. Организм умирает т.к. не может справится с заразой или цитокиновый шторм."
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11.08.2021 11:18 Відповісти
Доброго вечора. Як Ви ?

А для чого ? Вони й без ракет уже скрізь.
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11.08.2021 01:56 Відповісти
Ну це для того,щоб ніхто їм не зміг нічим пригрозити.Там боєголовки мають бути дуже потужні.
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11.08.2021 02:05 Відповісти
А, зрозуміло. Дякую.
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11.08.2021 03:07 Відповісти
Либо вернутся люди Трампа, либо Америки не будет как мирового лидера
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11.08.2021 04:02 Відповісти
Я сьогодні на емоціях про ковідний аусвайс (вони тест розпочинають вже), тому щось притомне (і, типу, розумне) зможу видати іншого дня.
Ми з Вами, звичайно, ще не раз Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 6782 повернемося до цієї теми.

Так, рішайте давайте шось швиденько з вашими "борцями", бо я ж уже настроїлася на Австралію (і ті волохаті павучки, Бог з ними). Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 4767 А то виглядає, що втікать нема куди.

P.S. Це я так пробую жартувати але гуморист з мене так собі. Колективного імунітету не буде через "дельта"-штам COVID-19, - британський розробник вакцини Поллард - Цензор.НЕТ 6319
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11.08.2021 05:16 Відповісти
Читав про це.Там боєголовки мають бути мегатонного класу.Зараз ніде в світі таких немає.
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11.08.2021 02:03 Відповісти
Цікава суперечка але досить маніпулятивна, бо змішує поняття "МОЖЕ" та "ТОЧНО БУДЕ"
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11.08.2021 07:47 Відповісти
та нармальна....

зараз зроблять "нову" вакцину від дельти і всіх знову колоти по-новому, і хтось знову заробить мільярд, другий $$$$ (як свого часу на "боротьбі" з тероризмом)...
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11.08.2021 03:16 Відповісти
Встречайте мужественно смерть
Она нисколько не печальней,
Чем жизнь, в которой умереть
Обречены мы изначально.
Встречайте мужественно смерть
Встречайте мужественно зло.
Оно добра не безполезней
Слабее тот, кому везло.
А кто боролся тот железней
Встречайте мужественно зло.
Встречайте мужественно бой.
Он нам не более опасен,
Чем жизнь, любовь и шаг любой,
Который риском и прекрасен
Встречайте мужественно бой.
Встречайте мужественно жизнь.
Она ничуть не тяжелее
Небытия. Не верьте лжи,
Трусливой лжи, что жить больнее.
Встречайте мужественно жизнь. Г. Головатый
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11.08.2021 09:22 Відповісти
Что вам, идиотам, написали?
Что вакцинированый может быть переносчиком дельты, не заболеть и умереть, а ПЕРЕНОСЧИКОМ!
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11.08.2021 10:53 Відповісти
 
 