Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Депутат законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" Игорь Редькин говорит, что принял человека за медведя. Есть версия, что на самом деле депутат был пьян.
Об этом пишет российское издание "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.
Трагедия произошла в ночь на 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибший — 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.
Уголовное дело об убийстве было возбуждено только 6 августа. 10 августа, после того как многие местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что на причастность к инциденту проверяют Редькина, его пресс-служба выпустила официальное заявление от его имени: депутат признался в убийстве, но заявил, что это был несчастный случай.
"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - заявил Редькин.
Местные СМИ пишут, что на свалку депутат приехал, чтобы поупражняться в стрельбе, а сам он при этом, возможно, был пьян.
Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве (105 УК РФ), но теперь депутата могут обвинить в причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). По этой статье максимальное наказание составляет два года лишения свободы. 10 августа депутат был задержан, меру пресечения ему выберут 11 августа.
Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основным его активом является компания "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы. В законодательном собрании Камчатского края Редькин заседает с 2007 года.
Пожалуйста, подождите...
Почему низших? Потому что в природе среди зверей такие проявления уже не наблюдаются. Например сытый тигр не будет убивать антилопу.
А вот сытый и тучный депутат может по приколу подстрелить и медведя и человека.
И население федеративной параши эволюционирует в эту сторону на всех социальных уровнях вслед за депутатами.
Скормивший медведю взрывчатку полярник заявил НТВ, что защищался
25 дек 2015 Несколько дней назад в интернете появилось видео, на котором видно, как белая медведица катается по снегу. За кадром слышны голоса нескольких мужчин. Один из них спрашивает: «Миша, что с тобой?» Потом за кадром звучит диалог двух мужчин, из которого следует, что медведица могла взять в рот файер. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Глава Минприроды России Сергей Донской обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой тщательно расследовать факт гибели животного. После этого прокуратура начала проверку.
К награде и на повышение...
что дальше будет!! )(уйло песни Кола Бельды начнет петь!!
никто не идет с медведем расправляться, а депутат собственноручно едет))
а еще медведь почему то странные движения делает, несвойственные медведю
но какая разница?
сказали там медведь, значит медведь
Собирающего металлолом на свалке?
Есть версия, что на самом деле депутат был пьян.
А ещё есть версия что застреленный был пьян. И стрелявший. И медведь тоже.
Страна бухих дебилов...