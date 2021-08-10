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Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке

Депутат законодательного собрания Камчатского края от "Единой России" Игорь Редькин говорит, что принял человека за медведя. Есть версия, что на самом деле депутат был пьян.

Об этом пишет российское издание "Медуза", информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия произошла в ночь на 2 августа на свалке у поселка Озерновский. Погибший — 30-летний местный житель Андрей Толстопятов. Он вместе с родственником приехал на свалку за металлоломом. Пуля попала ему в живот, мужчина умер в больнице. У него остались жена и маленький ребенок.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено только 6 августа. 10 августа, после того как многие местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах написали, что на причастность к инциденту проверяют Редькина, его пресс-служба выпустила официальное заявление от его имени: депутат признался в убийстве, но заявил, что это был несчастный случай.

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"Вечером в поселке Озерновский я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", - заявил Редькин.

Местные СМИ пишут, что на свалку депутат приехал, чтобы поупражняться в стрельбе, а сам он при этом, возможно, был пьян.

Первоначально дело было возбуждено по статье об убийстве (105 УК РФ), но теперь депутата могут обвинить в причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). По этой статье максимальное наказание составляет два года лишения свободы. 10 августа депутат был задержан, меру пресечения ему выберут 11 августа.

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Редькин — один из самых богатых региональных депутатов в России. В последнем ежегодном рейтинге богатейших чиновников Forbes он занял 20-е место с доходом 715,72 миллиона рублей. Основным его активом является компания "Витязь-Авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы. В законодательном собрании Камчатского края Редькин заседает с 2007 года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
а шо, в кацапии можно просто так убивать медведя? - дикая, варварская страна...
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11.08.2021 00:04
+14
Отстрел быдла начался. Вооружить всех депутатов пулеметами!
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11.08.2021 00:06
+13
ха..удивили мля... та это обычно-повседневные розваги представителей кацапо-фауны !!! Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 1736
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11.08.2021 00:00
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ха..удивили мля... та это обычно-повседневные розваги представителей кацапо-фауны !!! Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 1736
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11.08.2021 00:00 Ответить
ну а чего им себя сдерживать? два года максимум, от такого срока откупиться недорого.
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11.08.2021 00:09 Ответить
тут возникает только один вопрос - накуя!?
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11.08.2021 00:15 Ответить
Ну если серьезно, то с точки зрения психологии, у низших существ убийство является высшей формой доминирования.
Почему низших? Потому что в природе среди зверей такие проявления уже не наблюдаются. Например сытый тигр не будет убивать антилопу.
А вот сытый и тучный депутат может по приколу подстрелить и медведя и человека.
И население федеративной параши эволюционирует в эту сторону на всех социальных уровнях вслед за депутатами.
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11.08.2021 00:26 Ответить
Повар-полярник взорвал медведя ради забавы

Скормивший медведю взрывчатку полярник заявил НТВ, что защищался

25 дек 2015 Несколько дней назад в интернете появилось видео, на котором видно, как белая медведица катается по снегу. За кадром слышны голоса нескольких мужчин. Один из них спрашивает: «Миша, что с тобой?» Потом за кадром звучит диалог двух мужчин, из которого следует, что медведица могла взять в рот файер. Запись вызвала широкий общественный резонанс. Глава Минприроды России Сергей Донской обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой тщательно расследовать факт гибели животного. После этого прокуратура начала проверку.
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11.08.2021 00:52 Ответить
Видел это видео еще в 2015-м. Потому и уверен что это дело рук низших существ.
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11.08.2021 00:59 Ответить
ему бы в Думу с ружьишком.. там этих медведей ...
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11.08.2021 08:07 Ответить
а шо, в кацапии можно просто так убивать медведя? - дикая, варварская страна...
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11.08.2021 00:04 Ответить
Я вот тоже подумал, какая-то мутная отмазка, мол, подумаешь, медведя замочил, который металолом собирал, делов-то! То есть, раз на медведя клюнут эти остальные медведи, то и на человека подавно насрать, так получается! Железная логика, по-моему.
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11.08.2021 00:09 Ответить
там же написано это называется отпугнуть...
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11.08.2021 08:12 Ответить
Таки да. Вспоминаю недавний ролик, как русские морячки со смехом расстреляли из автомата медведя, который вылез на корпус подводной лодки стоящей у пирса.
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11.08.2021 00:16 Ответить
низшие животные... а "Курск" классная машина, утопила больше сотни этого биомусора
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11.08.2021 00:29 Ответить
Отстрел быдла начался. Вооружить всех депутатов пулеметами!
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11.08.2021 00:06 Ответить
В СССР пионеры собирали металлолом на свалках. В РФ пьяные охотники на медведей отстреливают сборщиков металлолома.
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11.08.2021 00:08 Ответить
Неподалік школи будували будинок і ми тягли звідти арматуру, труби і т.п. та несли до школи щоб наш клас здав найбільше. Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 2764
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11.08.2021 00:19 Ответить
І таке було Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 7339. Правда. Але в нас не стріляли. Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 7339
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11.08.2021 00:32 Ответить
Почему так мало? Убивай бомжей, спасай рабсию! Меньше вас меньше угроза нашей стране.
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11.08.2021 00:09 Ответить
Камчатские лапти любят,чтобы их отстреливали..... Поэтому, возмущаться не будут....
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11.08.2021 00:09 Ответить
Ну барин всегда имел право прибить холопа как таракана, такая у них холопская судьба)))))
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11.08.2021 00:22 Ответить
больше бы таких депутатов на мордовской удмуртии , и раздать каждому по паре пулеметов.
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11.08.2021 00:50 Ответить
по фамилии видно шо медвед..
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11.08.2021 00:53 Ответить
денех нет, вы там держитесь, хорошего металлолома вам медведи
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11.08.2021 02:50 Ответить
Подумаешь - холопа стрельнул.
К награде и на повышение...
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11.08.2021 01:07 Ответить
Та н@ср@ть! Хай вони там, за порєбріком, повбивають одне одного!
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11.08.2021 01:23 Ответить
У нас точно так же могло бы быть. И все бы за день забыли. Судебная система как судила по размеру кошелька так и судит.
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11.08.2021 02:07 Ответить
в Украине так и есть, вспомните , как Лозинский с мусором и проуурором устроили охоту на человека при поддержке райотдела мусарни, Лозинский теперь опять депутат ...
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11.08.2021 03:33 Ответить
Случай с Лозинским все помнят. Аналогии вполне можно провести. Лозинский даже посидел сколько-то лет, точно не скажу. Посмотрим чем закончится подобный случай в росеюшке.
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11.08.2021 08:21 Ответить
Тоже мне новость. На стране-помойке барин холопа завалил.
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11.08.2021 02:30 Ответить
медведи уже металлолом собирают
что дальше будет!! )(уйло песни Кола Бельды начнет петь!!
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11.08.2021 04:31 Ответить
А зачем медведя убивать, сейчас же лето?
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11.08.2021 06:17 Ответить
дада, представляю
никто не идет с медведем расправляться, а депутат собственноручно едет))
а еще медведь почему то странные движения делает, несвойственные медведю
но какая разница?
сказали там медведь, значит медведь
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11.08.2021 06:20 Ответить
Стріляв в живіт - значить,тет-а-тет стояли.Можливо,ведмідь навіть встиг попрощатись з депутатом...
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11.08.2021 07:09 Ответить
был бы гауляйтер пыня ему бы он смалец и ботокс отсмактал потом вкачал бы там же на красной ковровой тропинке...ибо король пыня 15 лучезарный уйхло
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11.08.2021 07:54 Ответить
Побольше бы таких депутатов в ГосДуру.
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11.08.2021 08:40 Ответить
так у нас тоже такой был, Лозинский... принял мужика за волка...а сейчас при зедибилах сняли судимость и успешно стал главой ОТГ там где и убил "волка"...
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11.08.2021 08:47 Ответить
Долбанные кацапы уже даже медведей своих довели до голодухи, что тем приходится металлолом собирать вместе с бомжами Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 7871
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11.08.2021 08:55 Ответить
Игорь Редькин говорит, что принял человека за медведя

Собирающего металлолом на свалке?
Есть версия, что на самом деле депутат был пьян.

А ещё есть версия что застреленный был пьян. И стрелявший. И медведь тоже. Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 1978
Страна бухих дебилов...
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11.08.2021 09:28 Ответить
Скоро дело переквалифицируют в мелкое хулиганство или вообще в административку. московия-шо тут удивляться
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11.08.2021 10:47 Ответить
А що це воно Редькин робив на сміттєзвалищі , майже вночі ? Теж металобруд збирав ? Не поділили , чи шо , та пристрелив ? Це так по кацапськи Местный депутат в РФ застрелил мужчину, собиравшего металлолом на свалке - Цензор.НЕТ 2111
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11.08.2021 11:02 Ответить
А свинособака "Игорь Редькин" случаем не из П###Расов? Голубые, тоже любили выходить охотится на людей, по пьяни! Некоторые лишнехромосомы в Украине, об этом забывают...
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11.08.2021 11:28 Ответить
 
 