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Новости Общество
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На 90 году жизни умер Роланд Франко, последний внук Ивана Франко

Новости Цензор.НЕТ Общество

11 августа на 90 году жизни умер последний внук Ивана Франко - Роланд.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Международного фонда Ивана Франко.

"11 августа на 90 году жизни оборвалась земное бытие последнего внука Ивана Франко - Роланда Франко.

Коллектив Международного фонда Ивана Франко глубоко скорбит по поводу смерти основателя и председателя правления Фонда. Светлая память об этом добром человеке навсегда останется в наших сердцах и тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить и общаться. Мы не в состоянии изменить обстоятельства. Только просим Бога дать сил перенести боль утраты, а душу покойного принять в Царство небесное", - говорится в сообщении.

"Вечный покой его душе, вечная память", - добавили в Фонде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правнучка Ивана Франко Надежда скончалась во Львове

Роланд Франко — украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993—1996 годах по приглашению МИД Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании. Благодаря ходатайству Роланда Франко в 1996 году Украина бесплатно получила от Великобритании научно-исследовательскую станцию Фарадей (ныне станция Академик Вернадский) в Антарктиде.

Основал Международную премию имени Ивана Франко, которая вручается за значительные достижения и значительные заслуги ученых в области украинистики и социально-гуманитарных наук
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RIP.
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11.08.2021 08:13 Ответить
мало кто знает но сын Ивана Франко Петр был офицером легиона УСС и одним из основателей украинской авиации
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11.08.2021 09:00 Ответить
Вечная память настоящему патриоту.
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11.08.2021 10:18 Ответить
Не стало ще одного великого патриота нашої Батьківщини. Вічна пам'ять.
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11.08.2021 09:01 Ответить
Вічна Слава!!
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11.08.2021 09:07 Ответить
Великі Українці відходять у вічність одне за один...
Хто стане на їхнє місце - величезне питання.
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11.08.2021 09:09 Ответить
Вечная память.
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11.08.2021 09:28 Ответить
вечная память, похож на своего деда...
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11.08.2021 09:45 Ответить
 
 