На 90-му році життя помер Роланд Франко, останній онук Івана Франка
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11 серпня на 90-му році життя помер останній онук Івана Франка - Роланд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міжнародного фонду Івана Франка.
"11 серпня, на 90 році життя обірвалося земне буття останнього онука Івана Франка - Роланда Франка.
Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління Фонду. Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися. Ми не в змозі змінити обставини. Лише просимо Бога дати сил перенести біль втрати, а душу покійного прийняти в Царство небесне", - йдеться в повідомленні.
"Вічний спокій його душі, вічна пам'ять", - додали у Фонді.
Роланд Франко - український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч. У 1993-1996 роках на запрошення МЗС України перебував на дипломатичній службі, був радником з науки в посольстві України у Великій Британії. Завдяки клопотанню Роланда Франка в 1996 році Україна отримала у дарунок від Великої Британії науково-дослідну станцію Фарадей (нині станція Академік Вернадський) в Антарктиді.
Заснував Міжнародну премію імені Івана Франка, яка вручається за значні досягнення і значні заслуги вчених у галузі україністики та соціально-гуманітарних наук
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