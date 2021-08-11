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Новости Политика Украины
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Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Тимчук, - Гончаренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Тимчук, - Гончаренко

На сегодняшнем заседании Кабинет министров согласовал увольнение председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин согласовал увольнение Тимчук Айны Леонидовны с должности председателя Харьковской ОГА", - отметил Гончаренко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Каждые полгода 600 тыс. баксов брату Ермака.
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11.08.2021 14:45 Ответить
недопрацювало?
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11.08.2021 14:57 Ответить
А Ермак сдачи не даёт!
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11.08.2021 15:09 Ответить
Под Авакова место чистят?))
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11.08.2021 15:38 Ответить
Краще нехай аваков бо та харківська вата може ще й допу обрати. Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 810
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11.08.2021 15:56 Ответить
 
 