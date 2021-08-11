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Кабмин согласовал увольнение главы Харьковской ОГА Тимчук, - Гончаренко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На сегодняшнем заседании Кабинет министров согласовал увольнение председателя Харьковской ОГА Айны Тимчук.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин согласовал увольнение Тимчук Айны Леонидовны с должности председателя Харьковской ОГА", - отметил Гончаренко.
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