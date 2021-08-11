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Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук.
Про це повідоим у своєму Телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА", - зазначив Гончаренко.
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