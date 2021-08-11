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Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук.

Про це повідоим у своєму Телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА", - зазначив Гончаренко.

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Каждые полгода 600 тыс. баксов брату Ермака.
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11.08.2021 14:45 Відповісти
недопрацювало?
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11.08.2021 14:57 Відповісти
А Ермак сдачи не даёт!
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11.08.2021 15:09 Відповісти
Под Авакова место чистят?))
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11.08.2021 15:38 Відповісти
Краще нехай аваков бо та харківська вата може ще й допу обрати. Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 810
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11.08.2021 15:56 Відповісти
 
 