Кабмін погодив звільнення голови Харківської ОДА Тимчук, - Гончаренко

На сьогоднішньому засіданні Кабінет міністрів погодив звільнення голови Харківської ОДА Айни Тимчук.

Про це повідоим у своєму Телеграм-каналі нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін погодив звільнення Тимчук Айни Леонідівни з посади голови Харківської ОДА", - зазначив Гончаренко.

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