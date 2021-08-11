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Новости Политика Украины
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Зеленский (16498) указ (528) членство в НАТО (1213) стратегия (180)

Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года

С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что стратегия предполагает всестороннее информирование о госполитике по евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.

"Ожидается, что предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне - поддержки евроатлантических стремлений Украины и необходимых для этого реформ", - заявляют в Офисе Президента.

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Данным указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии. Реализовать ее планируется в четыре этапа. Среди прочего, запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции и выпуск ряда информационно-просветительских материалов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года - Цензор.НЕТ 3461
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11.08.2021 16:34
+1
Тоесть до 2025 года Украину в НАТО точно не возьмут. Печально блин...
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11.08.2021 16:48
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Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года - Цензор.НЕТ 3461
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11.08.2021 16:34 Ответить
Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года - Цензор.НЕТ 7207 Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года - Цензор.НЕТ 7989
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11.08.2021 16:37 Ответить
Это какая-то шифровка? "ман надо тра как зубы..." ничего не понял...
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11.08.2021 16:49 Ответить
І знову імітація бурхливої діяльності.
Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года - Цензор.НЕТ 141
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11.08.2021 16:40 Ответить
Какая коммуникация по интеграции,выгони с должностей таких московских агентов как гетьманович,тогда будет интеграция.
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11.08.2021 16:43 Ответить
Тоесть до 2025 года Украину в НАТО точно не возьмут. Печально блин...
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11.08.2021 16:48 Ответить
Ближе к телу, как говорил О. Бендер. Сколько на все эти "коммуникации" вы собираете распилить бюджетных денег?
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11.08.2021 17:06 Ответить
Рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян Журналісти «Depo.ua» Христина Макогон та з «УНІАН»у Костянтин Гончаров проаналізували оприлюднену сьогодні інформацію виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка на презентації дослідження компанії«Нью Імідж Маркетінг Груп» в середу в Києві. та, власне, наведені результати опитування на сайті New Image Marketing Group.
Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
Тим не менше нині В.Зеленський лідирує в чотирьох із п'яти макрорегіонів (на Донбасі першу сходинку посідає не він, а співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко). Але В.Денисенко звернув увагу на велику кількість виборців Зеленського віком 18-24 роки (27%), а також про низьку кількість - віком 55+ років (10%).
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11.08.2021 17:48 Ответить
Згідно з даними опитування, лідер партії "Європейська солідарність" п'ятий ПрезидентУкраїни Петро Порошенко вийшов на стабільне друге місце із певним відривом від третьої та четвертої сходинки (16,2% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Проте навіть у своїх базових регіонах (у Центрі і на Заході) він програє Зеленському. Так, у Центрі Порошенко має 19% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори, а Зеленський - 30%. Своєю чергою, на Заході рейтинг Порошенка сягає 24% серед тих, хто визначився та хоче йти на вибори, а Зеленського - 29%.
На третє місце вийшла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,2% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори). У двох із п'яти макрорегіонів вона посідає третє місце - на Заході та у Центрі, четверте на Сході, проте п'яте місце на Півдні та восьме - на Донбасі.
Денисенко відзначив просідання рейтингу Юрія Бойка (10,3% серед тих, хто визначився та іде на вибори). "Також, ми можемо чітко бачити, що в нього з'явився конкурент у вигляді (лідера партії "Наші" - УНІАН) Євгена Мураєва (5,5% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Обидва кандидати показують високі результати на Південному Сході та Донбасі. Так, на Півдні Бойко має - 15%, 2 місце; Мураєв - 9%, 4 місце, на Сході Бойко - 17%, 2 місце; Мураєв - 8%, 5 місце і на Донбасі (Бойко - 28%, 1 місце; Мураєв - 15%, 3 місце)", - зауважив він.
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман займають п'яте та шосте місце відповідно. Смешко має 6,7% (5 місце), а Гройсман - 5,6% (6 місце). Зокрема, вони показують найкращі результати у Центрі (Гройсман - 9%; Смешко - 7%) і на Заході (Гройсман - 6%; Смешко - 9%).
В Українському інституті майбутнього окремо звертають увагу на рейтинги кандидатів у президенти, які представляють проросійські політичні сили. Так, усі кандидати від таких політичних партій (Ю.Бойко, Є. Мураєв, А.Шарій, В.Медведчук) у національному розрізі ділять нішу у 21% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори. Відповідно у макрорегіоні Донбасу серед тих, хто визначився та іде на вибори, вони сумарно мають 54%, у південному макрорегіоні - 37%, у східному - 34%, у центральному - 12%, у західному - 8%.
Прикметно, що, згідно з опитуванням, яке провів УІМ, до чинного гаранта Конституції Володимира Зеленського в українців ще не сформувалося чіткого ставлення. Бо більшість опитуваних зазначили, що Зеленський не зміг стати уособленням держави й породив до себе відчуття страху.
Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп серед 5 тис. респондентів старших 18 років у п'яти макрорегіонах. Терміни проведення: 17.07-01.08.2021. Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні - 3,16%.
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11.08.2021 17:49 Ответить
БЛАЗНЮ ЦЕ ДАВНО ТРЕБА БУЛО РОБИТИ , А НЕ ВИСТУПАТИ З БЕЗГЛУЗДИМИ ЕПАТАЖНИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ ТИПУ "чому ми не в НАТО"
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11.08.2021 20:30 Ответить
 
 