Зеленский утвердил Стратегию коммуникации по евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года
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С целью реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО и обеспечения его поддержки со стороны украинских граждан президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 348/2021 "О Стратегии коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции Украины на период до 2025 года".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией нашей страны", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что стратегия предполагает всестороннее информирование о госполитике по евроатлантической интеграции путем включения этого вопроса в учебные программы, привлечение независимых экспертов, общественных объединений и международных партнеров, к планированию, мониторингу и оценке выполнения годовых национальных программ по достижению критериев членства в НАТО.
"Ожидается, что предусмотренные Стратегией шаги будут способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Альянсе, а на международном уровне - поддержки евроатлантических стремлений Украины и необходимых для этого реформ", - заявляют в Офисе Президента.
Данным указом Зеленский также поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации утвержденной Стратегии. Реализовать ее планируется в четыре этапа. Среди прочего, запланировано создание тематического веб-портала для размещения информации о реализации реформ и выполнении мероприятий по евроатлантической интеграции и выпуск ряда информационно-просветительских материалов.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Як свідчать результати "Всеукраїнського соціологічного дослідження: Електоральні настрої населення", проведені компаніією "Нью Імідж Маркетінг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього, рейтинг Зеленського продовжує поступово падати, але він все ще займає першу сходинку електоральних преференцій громадян. Якщо у червні за нього готові були проголосувати 22% серед усього населення або 30,0% серед тих, хто визначився і піде на вибори, то у липні ці показники дещо просіли. Так, якби вибори Президента відбулись в неділю, першого серпня, серед усього населення В.Зеленського б підтримали 17,9% і 29,7% - серед тих, хто визначився і піде на вибори. Як відомо, з лютого ц.р. рейтинг Зеленського поступово зростав на кілька відсотків щомісяця. А от у порівнянні з травнем, у червні спостерігалося невелике коливання в бік зниження його підтримки: з 33% до 30%; падіння продовжилось і в липні.
Тим не менше нині В.Зеленський лідирує в чотирьох із п'яти макрорегіонів (на Донбасі першу сходинку посідає не він, а співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко). Але В.Денисенко звернув увагу на велику кількість виборців Зеленського віком 18-24 роки (27%), а також про низьку кількість - віком 55+ років (10%).
На третє місце вийшла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко (11,2% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори). У двох із п'яти макрорегіонів вона посідає третє місце - на Заході та у Центрі, четверте на Сході, проте п'яте місце на Півдні та восьме - на Донбасі.
Денисенко відзначив просідання рейтингу Юрія Бойка (10,3% серед тих, хто визначився та іде на вибори). "Також, ми можемо чітко бачити, що в нього з'явився конкурент у вигляді (лідера партії "Наші" - УНІАН) Євгена Мураєва (5,5% серед тих, хто визначився та іде на вибори). Обидва кандидати показують високі результати на Південному Сході та Донбасі. Так, на Півдні Бойко має - 15%, 2 місце; Мураєв - 9%, 4 місце, на Сході Бойко - 17%, 2 місце; Мураєв - 8%, 5 місце і на Донбасі (Бойко - 28%, 1 місце; Мураєв - 15%, 3 місце)", - зауважив він.
Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко та лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман займають п'яте та шосте місце відповідно. Смешко має 6,7% (5 місце), а Гройсман - 5,6% (6 місце). Зокрема, вони показують найкращі результати у Центрі (Гройсман - 9%; Смешко - 7%) і на Заході (Гройсман - 6%; Смешко - 9%).
В Українському інституті майбутнього окремо звертають увагу на рейтинги кандидатів у президенти, які представляють проросійські політичні сили. Так, усі кандидати від таких політичних партій (Ю.Бойко, Є. Мураєв, А.Шарій, В.Медведчук) у національному розрізі ділять нішу у 21% серед тих, хто визначився і хоче йти на вибори. Відповідно у макрорегіоні Донбасу серед тих, хто визначився та іде на вибори, вони сумарно мають 54%, у південному макрорегіоні - 37%, у східному - 34%, у центральному - 12%, у західному - 8%.
Прикметно, що, згідно з опитуванням, яке провів УІМ, до чинного гаранта Конституції Володимира Зеленського в українців ще не сформувалося чіткого ставлення. Бо більшість опитуваних зазначили, що Зеленський не зміг стати уособленням держави й породив до себе відчуття страху.
Дослідження було проведене Українським інститутом майбутнього спільно з Нью Імідж Груп серед 5 тис. респондентів старших 18 років у п'яти макрорегіонах. Терміни проведення: 17.07-01.08.2021. Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань LEMUR. Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому з ймовірністю 0.95 не перевищує 1,41%, на регіональному рівні - 3,16%.