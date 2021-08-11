"Азовсталь" рассчитывает завершить ремонт своих доменных печей до конца ноября
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Меткомбинат "Азовсталь" группы компаний "Метинвест" намерен до конца ноября 2021 года завершить капитальный ремонт воздухонагревателей №11 БИС доменной печи №3 и №12 БИС доменной печи №4.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Работы стартовали в феврале, а инвестиции в обновление двух агрегатов составили порядка 140 млн гривень.
"Благодаря капитальному ремонту этого важного оборудования мы создаем условия для его безаварийной работы и поднимем эффективность производства. Благодаря ремонтным работам планируется повысить температуру горячего дутья по доменным печам №3 и №4 до 1200 °С и получить экономию по коксу в размере 1 кг на тонну чугуна", – рассказал газовщик доменной печи доменного цеха МК "Азовсталь" группы "Метинвест" Максим Подгорный.
Как поясняют в компании, воздухонагреватели доменных печей предназначены для подогрева дутья перед подачей его в доменную печь. В рамках капитального ремонта на объектах уже выполнен ряд важных мероприятий. После охлаждения агрегатов специалисты демонтировали огнеупорную футеровку, заменили металлоконструкции, провели ревизию механо- и электрооборудования.
На данный момент на промплощадке специалисты подрядных организаций приступили к монтажу огнеупорной футеровки. Запланированная продолжительность – 150-170 суток. Далее воздухонагреватели будут поставлены на разогрев, а после пусконаладочных работ введены в эксплуатацию.
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Людям достаточно видеть цены на коммуналку, чтобы понимать,
как этот кучмовский внебрачный сынок нагибает всю страну.
Никаким рынком и не пахнет: это диктат и узаконенный рекет.
Футеро́вка (нем. Futter «подкладка») - облицовка огнеупорными, химически стойкими (англ.)русск., износостойкими, а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования
Сами металлург? Я ПП или МОД.
Но хочет улучшить свой имидж при помощи этих примитивных статеек.
Какое нам дело до капитального ремонта ахметовской собственности ?
Это всё равно, что писать "новости" о замене масла в его Мерседесе.
Или о том, что сторожевых собак в усадьбе Ахметова покормили отборным мясом.
И Коломойскому было пофигу - сегодня уже не пофигу.
А Ахметову будет веселее всех за сепаратизм и развязание войны.
в которой нет войны - он думает, что его куда-то изберут.
В новостях про ДТЭК пользы для Украины нет.
Пока не начнут палить из каждого куста - до маланцев не дойдёт,
что хочешь жить сам - дай жить другим.