"Азовсталь" розраховує завершити ремонт своїх доменних печей до кінця листопада

Меткомбінат "Азовсталь" групи компаній "Метінвест" має намір до кінця листопада 2021 року завершити капітальний ремонт повітронагрівачів №11 БІС доменної печі №3 і №12 БІС доменної печі №4.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Роботи стартували в лютому, а інвестиції в оновлення двох агрегатів сягнули близько 140 млн гривень.

"Завдяки капітальному ремонту цього важливого обладнання ми створюємо умови для його безаварійної роботи і піднімемо ефективність виробництва. Завдяки ремонтним роботам планується підвищити температуру гарячого дуття доменних печей №3 та №4 до 1200 °С та отримати економію щодо коксу в розмірі 1 кг на тонну чавуну", - розповів газівник доменної печі доменного цеху МК "Азовсталь" групи "Метінвест" Максим Підгірний.

Як пояснюють у компанії, повітронагрівачі доменних печей призначені для підігріву дуття перед подачею його в доменну піч. У рамках капітального ремонту на об'єктах вже виконано низку важливих заходів. Після охолодження агрегатів фахівці демонтували вогнетривку футеровку, замінили металоконструкції, провели ревізію механо- та електроустаткування.

На даний момент на проммайданчику фахівці підрядних організацій приступили до монтажу вогнетривкої футеровки. Запланована тривалість - 150-170 діб. Далі повітронагрівачі будуть поставлені на розігрів, а після пусконалагоджувальних робіт введені в експлуатацію.