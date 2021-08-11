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"Азовсталь" розраховує завершити ремонт своїх доменних печей до кінця листопада

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Меткомбінат "Азовсталь" групи компаній "Метінвест" має намір до кінця листопада 2021 року завершити капітальний ремонт повітронагрівачів №11 БІС доменної печі №3 і №12 БІС доменної печі №4.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Роботи стартували в лютому, а інвестиції в оновлення двох агрегатів сягнули близько 140 млн гривень.

"Завдяки капітальному ремонту цього важливого обладнання ми створюємо умови для його безаварійної роботи і піднімемо ефективність виробництва. Завдяки ремонтним роботам планується підвищити температуру гарячого дуття доменних печей №3 та №4 до 1200 °С та отримати економію щодо коксу в розмірі 1 кг на тонну чавуну", - розповів газівник доменної печі доменного цеху МК "Азовсталь" групи "Метінвест" Максим Підгірний.

Як пояснюють у компанії, повітронагрівачі доменних печей призначені для підігріву дуття перед подачею його в доменну піч. У рамках капітального ремонту на об'єктах вже виконано низку важливих заходів. Після охолодження агрегатів фахівці демонтували вогнетривку футеровку, замінили металоконструкції, провели ревізію механо- та електроустаткування.

На даний момент на проммайданчику фахівці підрядних організацій приступили до монтажу вогнетривкої футеровки. Запланована тривалість - 150-170 діб. Далі повітронагрівачі будуть поставлені на розігрів, а після пусконалагоджувальних робіт введені в експлуатацію.
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По-честному: я, мариуполец, перевозивший, в своё время, тысячи и тысячи тонн продукции "Азовстали"- не очень понял- что это было, в статье??? То есть, я честно признаюсь: кроме слов "Метинвест" и "Азовсталь"- я ни хрена не понял.
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11.08.2021 18:42 Відповісти
Метінвест модернізовує нагрівачі які підігрівають повітря яке подають в доменну піч, щоб вони краще і більше нагрівали повітря з меншими витратами палива, що в свою чергу зменшить витрати коксу при виплавці чавуну. Це означає що Метінвест зменшує частку енергоресурсів в собівартості власної продкуції, іншими словами Метінвест покращує енергоефективність власних виробництв. Тільки коряві мізки PR менеджерів та керівників Метінвесту не дозволяють правильно розповісти про важливу новину.
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11.08.2021 19:34 Відповісти
Благодарю. Понял.
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11.08.2021 20:51 Відповісти
Доменная печь -- это какой век ?
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11.08.2021 18:49 Відповісти
Для чугуна? 21 век. Самый эффективный способ, будут способы эффективнее - перейдут на них.
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11.08.2021 22:49 Відповісти
Украинцам глубоко пох на ахметовскую футеровку.
Людям достаточно видеть цены на коммуналку, чтобы понимать,
как этот кучмовский внебрачный сынок нагибает всю страну.
Никаким рынком и не пахнет: это диктат и узаконенный рекет.
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11.08.2021 18:56 Відповісти
Украинцам глубоко пох на ахметовскую футеровку.

Футеро́вка (нем. Futter «подкладка») - облицовка огнеупорными, химически стойкими (англ.)русск., износостойкими, а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования
Сами металлург? Я ПП или МОД.
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11.08.2021 19:21 Відповісти
Не нужно быть металлургом, чтобы понимать, что Ахметов - враг Украины.
Но хочет улучшить свой имидж при помощи этих примитивных статеек.
Какое нам дело до капитального ремонта ахметовской собственности ?
Это всё равно, что писать "новости" о замене масла в его Мерседесе.
Или о том, что сторожевых собак в усадьбе Ахметова покормили отборным мясом.
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11.08.2021 20:00 Відповісти
Тю, причём тут враг Украины? Нужно понимать, что любого олигарха следует рассматривать в двух ипостасях - влияние на политику и влияние на экономику. Вот в данном случае про политику ничего, а про экономику это хорошая новость. Вам ваш Зе каждый день про олигархов вещает, но это лапша на уши
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11.08.2021 22:47 Відповісти
Влияние Ахметова на экономику Украины - отрицательное.
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12.08.2021 06:22 Відповісти
Ахметову пофигу на украинцев и их мнение, потому как украинцы сами себе власть выбирают, становятся раком и скидают портки, чтоб их потом пять лет "рекетировали" в жопу, а они в сетях стонали и сопли размазывали. А кому не нравится - друшлаг на голову и на Восток.)))
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11.08.2021 20:18 Відповісти
Фирташу тоже было пофигу - сегодня сидит в Вене и боится пёрнуть.
И Коломойскому было пофигу - сегодня уже не пофигу.
А Ахметову будет веселее всех за сепаратизм и развязание войны.
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11.08.2021 21:30 Відповісти
тут надо порадоваться успеху компании ахметова я так понимаю?)) Это не гос компания, экология ни на миллиметр не улучшится после этой модернизации-чего мы все должны интересоваться этим?
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11.08.2021 19:21 Відповісти
Этими статейками Ахметов хочет примелькаться, стать частью мирной обыденности,
в которой нет войны - он думает, что его куда-то изберут.
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11.08.2021 21:32 Відповісти
Та нет, это обычные новости. Такие же есть про другие предприятия, почитай. Прям тут на Цензоре) Это ж экономический блок.
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11.08.2021 22:48 Відповісти
В новостях про другие предприятия есть польза для страны.
В новостях про ДТЭК пользы для Украины нет.
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12.08.2021 06:19 Відповісти
Давайте ускоряйтесь уже поскорее, пока нас (Украину) Вьетнам не обогнал по выплавке металла. Иначе нам даже кличка банановой республики не подойдет - засмеют нафиг, а властям пофигу - они ведь привыкли чтоб с них смеялись.)))
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11.08.2021 20:15 Відповісти
Кличка будет не "банановая", а гранатовая республика. "Азовсталь" розраховує завершити ремонт своїх доменних печей до кінця листопада - Цензор.НЕТ 3785
Пока не начнут палить из каждого куста - до маланцев не дойдёт,
что хочешь жить сам - дай жить другим.
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11.08.2021 21:37 Відповісти
 
 