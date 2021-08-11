"Азовсталь" розраховує завершити ремонт своїх доменних печей до кінця листопада
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Меткомбінат "Азовсталь" групи компаній "Метінвест" має намір до кінця листопада 2021 року завершити капітальний ремонт повітронагрівачів №11 БІС доменної печі №3 і №12 БІС доменної печі №4.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Роботи стартували в лютому, а інвестиції в оновлення двох агрегатів сягнули близько 140 млн гривень.
"Завдяки капітальному ремонту цього важливого обладнання ми створюємо умови для його безаварійної роботи і піднімемо ефективність виробництва. Завдяки ремонтним роботам планується підвищити температуру гарячого дуття доменних печей №3 та №4 до 1200 °С та отримати економію щодо коксу в розмірі 1 кг на тонну чавуну", - розповів газівник доменної печі доменного цеху МК "Азовсталь" групи "Метінвест" Максим Підгірний.
Як пояснюють у компанії, повітронагрівачі доменних печей призначені для підігріву дуття перед подачею його в доменну піч. У рамках капітального ремонту на об'єктах вже виконано низку важливих заходів. Після охолодження агрегатів фахівці демонтували вогнетривку футеровку, замінили металоконструкції, провели ревізію механо- та електроустаткування.
На даний момент на проммайданчику фахівці підрядних організацій приступили до монтажу вогнетривкої футеровки. Запланована тривалість - 150-170 діб. Далі повітронагрівачі будуть поставлені на розігрів, а після пусконалагоджувальних робіт введені в експлуатацію.
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Людям достаточно видеть цены на коммуналку, чтобы понимать,
как этот кучмовский внебрачный сынок нагибает всю страну.
Никаким рынком и не пахнет: это диктат и узаконенный рекет.
Футеро́вка (нем. Futter «подкладка») - облицовка огнеупорными, химически стойкими (англ.)русск., износостойкими, а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования
Сами металлург? Я ПП или МОД.
Но хочет улучшить свой имидж при помощи этих примитивных статеек.
Какое нам дело до капитального ремонта ахметовской собственности ?
Это всё равно, что писать "новости" о замене масла в его Мерседесе.
Или о том, что сторожевых собак в усадьбе Ахметова покормили отборным мясом.
И Коломойскому было пофигу - сегодня уже не пофигу.
А Ахметову будет веселее всех за сепаратизм и развязание войны.
в которой нет войны - он думает, что его куда-то изберут.
В новостях про ДТЭК пользы для Украины нет.
Пока не начнут палить из каждого куста - до маланцев не дойдёт,
что хочешь жить сам - дай жить другим.