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Новости Политика Украины
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На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Кировоградской области вышли на финишную прямую ремонтные работы на отрезке Новоархангельск - Кропивницкий на трассе М-30. Работы выполняют круглосуточно.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог Кировоградщины, передает Цензор.НЕТ.

На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют Дорогу единства - трассу М-30 01

"Участки, на которых ремонт стартовал позже, восстанавливаем даже ночью. Основное внимание - маршруту Единства М-30", - комментируют в автодоре.

Данный маршрут, который называют "Дорогой единства", станет самым длинным в Украине и будет иметь протяженность около 1 400 км. Создание трассы М-30 Стрый - Изварино выполняется в рамках программы "Большая стройка". Он протянется через всю страну и станет кратчайшим путем от Львовской до Луганской области.

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На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют Дорогу единства - трассу М-30 02

Сейчас на участке трассы на Кировоградщине уже завершили фрезерование и усиление основы, а также устройство выравнивающего слоя асфальтобетона. Дорожники с помощью спецтехники кладут верхний слой покрытия. Следующим шагом станет планирование обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Напомним,  "Дорогу единства" планируют открыть в этом году, к 30-летию Независимости.

Также смотрите: Маршрут Старобельск-Меловое на Луганщине восстановят полностью ко Дню Независимости. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30 - Цензор.НЕТ 4848
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11.08.2021 20:44
+7
якщо не витрачати кошти на бігборди то можно відремонтувати ще 1000 км доріг...
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11.08.2021 20:39
+6
Срала Мазала
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11.08.2021 20:35
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Срала Мазала
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11.08.2021 20:35 Ответить
якщо не витрачати кошти на бігборди то можно відремонтувати ще 1000 км доріг...
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11.08.2021 20:39 Ответить
А як же "нарід" зрозуміє що той увесь асфальт - особливо Зе-зидент наклав???
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11.08.2021 20:42 Ответить
замість білих смуг розмітки, фарбувати зеленим зе, а на знаках 73 % !
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11.08.2021 20:46 Ответить
Десь в Дніпропетровській обл. ще за совка був зелений асфальт !!)))
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11.08.2021 21:33 Ответить
випадково не в Кривому Розі ?
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11.08.2021 21:35 Ответить
Гадаю що не випадково ,але саме там бачив Крапивницький-Кр.Ріг-Запоріжжя і Дніпро-Кр.Ріг !!!))))
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11.08.2021 21:38 Ответить
Та ще й й не один раз,та й на всіх З.********,та ще з діареею.
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11.08.2021 21:36 Ответить
да неужели можно будет не объезжать через Киев
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11.08.2021 20:39 Ответить
Вже зробили шматочок кільцевої дороги... Фури продавили його ще до "святкового відкриття".
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11.08.2021 20:41 Ответить
На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30 - Цензор.НЕТ 4848
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11.08.2021 20:44 Ответить
На Кіровоградщині цілодобово ремонтують "Дорогу єдності" - трасу М-30 - Цензор.НЕТ 5925
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11.08.2021 21:25 Ответить
Цей ремонт триває понад 10 років !!!)))
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11.08.2021 21:30 Ответить
Ви що,Соплі не вірете?
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11.08.2021 21:37 Ответить
І на локшину в мене алергія і рвотний рефлекс !!!)))
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11.08.2021 21:40 Ответить
якщо це наші рукожопи то вони і вдень не можуть нормально зробити.
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11.08.2021 21:40 Ответить
Строят дороги - плохо.
Не строят дороги - плохо.
Виноваты во всём обязательно президенты, чиновники, кацапы и т.д. по списку.
Этим людям не угодишь, ничем и никогда На Кіровоградщині цілодобово ремонтують "Дорогу єдності" - трасу М-30 - Цензор.НЕТ 591
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12.08.2021 00:45 Ответить
 
 