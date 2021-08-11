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На Кіровоградщині цілодобово ремонтують "Дорогу єдності" - трасу М-30. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Кіровоградській області вийшли на фінішну пряму ремонтні роботи на відрізку Новоархангельск – Кропивницький на трасі М-30. Роботи виконують цілодобово.

Про це інформує Служба автомобільних доріг Кіровоградщини, передає Цензор.НЕТ.

На Кіровоградщині цілодобово ремонтують Дорогу єдності - трасу М-30 01

"Ділянки, ремонт на яких стартував пізніше, відновлюємо навіть вночі. Основна увага - маршруту Єдності М-30", - коментують в автодорі.

Цей маршрут, який називають Дорогою Єдності, стане найдовшим в Україні та матиме протяжність близько 1 400 км. Створення траси М-30 Стрий – Ізварине виконується за програмою "Велике будівництво". Він протягнеться через всю країну і стане найкоротшим шляхом від Львівської до Луганської області.

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На Кіровоградщині цілодобово ремонтують Дорогу єдності - трасу М-30 02

Наразі на ділянці траси в Кіровоградщині вже завершили фрезерування і посилення основи, а також влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону. Дорожники за допомогою спецтехніки кладуть верхній шар покриття. Наступним кроком стане планування узбіч, нанесення розмітки та установка дорожніх знаків.

Нагадаємо, "Дорогу Єдності" планують відкрити цього року до 30-річчя Незалежності.
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Топ коментарі
+10
На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30 - Цензор.НЕТ 4848
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11.08.2021 20:44
+7
якщо не витрачати кошти на бігборди то можно відремонтувати ще 1000 км доріг...
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11.08.2021 20:39
+6
Срала Мазала
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11.08.2021 20:35
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Срала Мазала
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11.08.2021 20:35 Відповісти
якщо не витрачати кошти на бігборди то можно відремонтувати ще 1000 км доріг...
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11.08.2021 20:39 Відповісти
А як же "нарід" зрозуміє що той увесь асфальт - особливо Зе-зидент наклав???
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11.08.2021 20:42 Відповісти
замість білих смуг розмітки, фарбувати зеленим зе, а на знаках 73 % !
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11.08.2021 20:46 Відповісти
Десь в Дніпропетровській обл. ще за совка був зелений асфальт !!)))
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11.08.2021 21:33 Відповісти
випадково не в Кривому Розі ?
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11.08.2021 21:35 Відповісти
Гадаю що не випадково ,але саме там бачив Крапивницький-Кр.Ріг-Запоріжжя і Дніпро-Кр.Ріг !!!))))
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11.08.2021 21:38 Відповісти
Та ще й й не один раз,та й на всіх З.********,та ще з діареею.
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11.08.2021 21:36 Відповісти
да неужели можно будет не объезжать через Киев
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11.08.2021 20:39 Відповісти
Вже зробили шматочок кільцевої дороги... Фури продавили його ще до "святкового відкриття".
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11.08.2021 20:41 Відповісти
На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30 - Цензор.НЕТ 4848
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11.08.2021 20:44 Відповісти
На Кіровоградщині цілодобово ремонтують "Дорогу єдності" - трасу М-30 - Цензор.НЕТ 5925
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11.08.2021 21:25 Відповісти
Цей ремонт триває понад 10 років !!!)))
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11.08.2021 21:30 Відповісти
Ви що,Соплі не вірете?
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11.08.2021 21:37 Відповісти
І на локшину в мене алергія і рвотний рефлекс !!!)))
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11.08.2021 21:40 Відповісти
якщо це наші рукожопи то вони і вдень не можуть нормально зробити.
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11.08.2021 21:40 Відповісти
Строят дороги - плохо.
Не строят дороги - плохо.
Виноваты во всём обязательно президенты, чиновники, кацапы и т.д. по списку.
Этим людям не угодишь, ничем и никогда На Кіровоградщині цілодобово ремонтують "Дорогу єдності" - трасу М-30 - Цензор.НЕТ 591
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12.08.2021 00:45 Відповісти
 
 