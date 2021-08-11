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Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран

В Белом доме анонсировали виртуальный саммит лидеров демократических стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Виртуальный саммит, который пройдет 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека", - говорится в сообщении.

По данным Белого дома, через год "после консультаций, координации и действий" президент Джо Байден пригласит мировых лидеров собраться еще раз - "чтобы продемонстрировать достигнутый прогресс".

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Оба саммита предусматривают участие глав государств, представителей гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

"Задача нашего времени - продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые проблемы, с которыми сталкивается весь мир", - заявил Байден.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
правильно Джо
пора кончать с кацапами
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11.08.2021 21:38
+7
Х-ло после саммита в Женеве считается лидером демократической страны или пока нет?
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11.08.2021 21:40
+6
Европа слилась Путлеру сама ...08-08-08,когда позволила захватить часть Грузии... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 3413
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11.08.2021 21:55
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правильно Джо
пора кончать с кацапами
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11.08.2021 21:38 Ответить
шось не може кончити
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11.08.2021 22:05 Ответить
за нього це зроблять Б-52
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11.08.2021 22:31 Ответить
до 11 вересня встигнуть, чи ще робилка не виросте?
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11.08.2021 23:22 Ответить
Козломордых кончит сама Планета Земля. 2/3 их территории непригодны для жизни. Перекрыть внешние доходы и все, песта матушке раисе.
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12.08.2021 00:34 Ответить
Так и их пригласили
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11.08.2021 22:54 Ответить
Видимо и здесь без зеленского обойтись не смогут
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11.08.2021 21:38 Ответить
PS: The Summit for Democracy - United States Department of State
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11.08.2021 21:42 Ответить
Х-ло после саммита в Женеве считается лидером демократической страны или пока нет?
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11.08.2021 21:40 Ответить
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 8014 Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 9436
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11.08.2021 21:43 Ответить
Зелю можуть і не запросити - через його клептократію.
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11.08.2021 21:46 Ответить
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 5361
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11.08.2021 21:47 Ответить
3 муделя
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11.08.2021 23:17 Ответить
чого аж так тягти?
бо можна не встигнути...
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11.08.2021 21:48 Ответить
"...продемонстрировать достигнутый прогресс"
_Слил путлеру Европу и ещё глумится, подлец! Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 1460
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11.08.2021 21:48 Ответить
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 9487
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11.08.2021 21:51 Ответить
Мы должны быть РАБами законов,чтобы стать Свободными...
Цицерон Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 117
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11.08.2021 21:53 Ответить
Наш не попадает. Это же саммит ЛИДЕРОВ...
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11.08.2021 21:55 Ответить
Европа слилась Путлеру сама ...08-08-08,когда позволила захватить часть Грузии... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 3413
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11.08.2021 21:55 Ответить
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 5820 Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 4538
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11.08.2021 21:58 Ответить
Санкции которые ввел Байден вчера против Лукашеску,єто санкции против Путлера Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 7366ибо у Лукашеску денег нет,гно он держицца... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 7366
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11.08.2021 21:59 Ответить
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 5922
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11.08.2021 22:02 Ответить
Надобраніч Панове... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 2729
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11.08.2021 22:02 Ответить
Дерьмак вже дав згоду на участь?
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11.08.2021 22:04 Ответить
Краще зустрічатися з республіканськими країнами
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11.08.2021 22:08 Ответить
Звичайно путена запросить ( до ворожки не ходи) треба ж курва будувати дружні стосунки з Козлостаном
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11.08.2021 22:10 Ответить
"Виртуальный саммит, который пройдет 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3282251

А цькувати людей,які не підтримують блм,це права людини?
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11.08.2021 22:18 Ответить
Представители некоторых стран продемонстрируют фото передвижных пыточных и крематориев
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11.08.2021 22:56 Ответить
Ну а якже. Всі тварини рівні але чорнозаді тварини рівніші за інших.
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11.08.2021 23:13 Ответить
Деда кремлёвского нужно пригласить, он главный демократ и борец с коррупцией, думаю Байден скоро такое скажет😁😁😁😁😁
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11.08.2021 22:36 Ответить
Зуб даю опять будет климатическое фуфло продавливать.
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11.08.2021 23:12 Ответить
он сегодня ОПЭК просил побольше добывать а то после его дурацких запретов на добычу американской нефти дорогая нефть не дает ему предстать спасителем экономики
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12.08.2021 04:16 Ответить
Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн - Цензор.НЕТ 8749
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12.08.2021 07:38 Ответить
 
 