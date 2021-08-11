Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран

В Белом доме анонсировали виртуальный саммит лидеров демократических стран мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Виртуальный саммит, который пройдет 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека", - говорится в сообщении.

По данным Белого дома, через год "после консультаций, координации и действий" президент Джо Байден пригласит мировых лидеров собраться еще раз - "чтобы продемонстрировать достигнутый прогресс".

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Оба саммита предусматривают участие глав государств, представителей гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

"Задача нашего времени - продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые проблемы, с которыми сталкивается весь мир", - заявил Байден.