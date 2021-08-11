Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Белом доме анонсировали виртуальный саммит лидеров демократических стран мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Виртуальный саммит, который пройдет 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека", - говорится в сообщении.
По данным Белого дома, через год "после консультаций, координации и действий" президент Джо Байден пригласит мировых лидеров собраться еще раз - "чтобы продемонстрировать достигнутый прогресс".
Оба саммита предусматривают участие глав государств, представителей гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.
"Задача нашего времени - продемонстрировать, что демократии могут приносить пользу, улучшая жизнь своего народа и решая самые проблемы, с которыми сталкивается весь мир", - заявил Байден.
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пора кончать с кацапами
бо можна не встигнути...
_Слил путлеру Европу и ещё глумится, подлец!
Цицерон
А цькувати людей,які не підтримують блм,це права людини?