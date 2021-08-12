УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13053 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 791 34
Байден (2314) демократія (98) саміт (602) США (14437)

Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн

У Білому домі анонсували віртуальний саміт лідерів демократичних країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Віртуальний саміт, який відбудеться 9 і 10 грудня, активізує зобов'язання й ініціативи у трьох основних темах: захист від авторитаризму, боротьба з корупцією та сприяння повазі прав людини", - сказано в повідомленні.

За даними Білого дому, через рік "після консультацій, координації та дій" президент Джо Байден запросить світових лідерів зібратися ще раз - "щоб продемонструвати досягнутий прогрес".

Читайте також: Глави МЗС Британії та країн Балтії домовилися підтримувати Україну у відновленні територіальної цілісності

Обидва саміти передбачають участь глав держав, представників громадянського суспільства, благодійних організацій і приватного сектора.

"Завдання нашого часу - продемонструвати, що демократії можуть приносити користь, покращуючи життя свого народу і вирішуючи проблеми, з якими стикається весь світ", - заявив Байден.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
правильно Джо
пора кончать с кацапами
показати весь коментар
11.08.2021 21:38
+7
Х-ло после саммита в Женеве считается лидером демократической страны или пока нет?
показати весь коментар
11.08.2021 21:40
+6
Европа слилась Путлеру сама ...08-08-08,когда позволила захватить часть Грузии... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 3413
показати весь коментар
11.08.2021 21:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно Джо
пора кончать с кацапами
показати весь коментар
11.08.2021 21:38 Відповісти
шось не може кончити
показати весь коментар
11.08.2021 22:05 Відповісти
за нього це зроблять Б-52
показати весь коментар
11.08.2021 22:31 Відповісти
до 11 вересня встигнуть, чи ще робилка не виросте?
показати весь коментар
11.08.2021 23:22 Відповісти
Козломордых кончит сама Планета Земля. 2/3 их территории непригодны для жизни. Перекрыть внешние доходы и все, песта матушке раисе.
показати весь коментар
12.08.2021 00:34 Відповісти
Так и их пригласили
показати весь коментар
11.08.2021 22:54 Відповісти
Видимо и здесь без зеленского обойтись не смогут
показати весь коментар
11.08.2021 21:38 Відповісти
PS: The Summit for Democracy - United States Department of State
показати весь коментар
11.08.2021 21:42 Відповісти
Х-ло после саммита в Женеве считается лидером демократической страны или пока нет?
показати весь коментар
11.08.2021 21:40 Відповісти
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 8014 Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 9436
показати весь коментар
11.08.2021 21:43 Відповісти
Зелю можуть і не запросити - через його клептократію.
показати весь коментар
11.08.2021 21:46 Відповісти
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 5361
показати весь коментар
11.08.2021 21:47 Відповісти
3 муделя
показати весь коментар
11.08.2021 23:17 Відповісти
чого аж так тягти?
бо можна не встигнути...
показати весь коментар
11.08.2021 21:48 Відповісти
"...продемонстрировать достигнутый прогресс"
_Слил путлеру Европу и ещё глумится, подлец! Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 1460
показати весь коментар
11.08.2021 21:48 Відповісти
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 9487
показати весь коментар
11.08.2021 21:51 Відповісти
Мы должны быть РАБами законов,чтобы стать Свободными...
Цицерон Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 117
показати весь коментар
11.08.2021 21:53 Відповісти
Наш не попадает. Это же саммит ЛИДЕРОВ...
показати весь коментар
11.08.2021 21:55 Відповісти
Европа слилась Путлеру сама ...08-08-08,когда позволила захватить часть Грузии... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 3413
показати весь коментар
11.08.2021 21:55 Відповісти
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 5820 Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 4538
показати весь коментар
11.08.2021 21:58 Відповісти
Санкции которые ввел Байден вчера против Лукашеску,єто санкции против Путлера Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 7366ибо у Лукашеску денег нет,гно он держицца... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 7366
показати весь коментар
11.08.2021 21:59 Відповісти
Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 5922
показати весь коментар
11.08.2021 22:02 Відповісти
Надобраніч Панове... Байден созывает виртуальный саммит лидеров демократических стран - Цензор.НЕТ 2729
показати весь коментар
11.08.2021 22:02 Відповісти
Дерьмак вже дав згоду на участь?
показати весь коментар
11.08.2021 22:04 Відповісти
Краще зустрічатися з республіканськими країнами
показати весь коментар
11.08.2021 22:08 Відповісти
Звичайно путена запросить ( до ворожки не ходи) треба ж курва будувати дружні стосунки з Козлостаном
показати весь коментар
11.08.2021 22:10 Відповісти
"Виртуальный саммит, который пройдет 9 и 10 декабря, активизирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net/ru/n3282251

А цькувати людей,які не підтримують блм,це права людини?
показати весь коментар
11.08.2021 22:18 Відповісти
Представители некоторых стран продемонстрируют фото передвижных пыточных и крематориев
показати весь коментар
11.08.2021 22:56 Відповісти
Ну а якже. Всі тварини рівні але чорнозаді тварини рівніші за інших.
показати весь коментар
11.08.2021 23:13 Відповісти
Деда кремлёвского нужно пригласить, он главный демократ и борец с коррупцией, думаю Байден скоро такое скажет😁😁😁😁😁
показати весь коментар
11.08.2021 22:36 Відповісти
Зуб даю опять будет климатическое фуфло продавливать.
показати весь коментар
11.08.2021 23:12 Відповісти
он сегодня ОПЭК просил побольше добывать а то после его дурацких запретов на добычу американской нефти дорогая нефть не дает ему предстать спасителем экономики
показати весь коментар
12.08.2021 04:16 Відповісти
Байден скликає віртуальний саміт лідерів демократичних країн - Цензор.НЕТ 8749
показати весь коментар
12.08.2021 07:38 Відповісти
 
 