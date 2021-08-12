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Чернобыль (508) Зона отчуждения (276)

В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн

В 2021 году Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начнет работы по реновации первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом на презентации проекта реновации сообщила операционный директор проектного офиса Илона Шнейдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Работы по восстановлению начнут с кафе "Припять", автовокзала и 16-этажного здания в Припяти. В этом году планируется разработка проекта реновации зданий. В следующем году – строительные и ремонтные работы.

Кафе "Припять" известно своими витражами. В частности, реновация коснется и их. На крыше 16-этажного здания планируют оборудовать смотровую площадку. Также в этом доме планируется оборудовать музей в квартире пожарного лейтенанта Владимира Правика. Он был руководителем первой пожарной бригады, которая прибыла на ЧАЭС после аварии. В здании планируют совместить туристический и мемориальный комплексы.

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Кроме того в этом году должны подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в Зону отчуждения. Строительные работы запланированы на 2022 год.

В этом году на реновацию объектов в Зоне выделили 30 млн грн, заявила советник министра экологии и руководитель проекта Лала Тарапакина. Работы по трем объектам должны завершить в 2022 году.

Уже на следующий год рассматривается начало реновационных работ на ряде других известных объектов. Среди них – радиолокационная станция "Дуга", бассейн Лазурный, отель "Полесье".

Также могут начать работы на кинотеатре "Прометей", дворце культуры "Энергетик" и на речном вокзале города. Некоторые проекты в Припяти будут реализовывать с привлечением инвесторов, отметила Тарапакина.
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Топ комментарии
+17
вот где бабла еще попилить на стройке, то университет зеленой шмаркли, то корвет достроить, теперь это. Зеккоманда шукает де еще бабла срубить, чтобы свалить потом
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12.08.2021 16:16
+15
В Чернобыльской зоне тоже оказывается идет "Велике Крадівництво" Зеленского из денег налогоплательщиков? В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 1510
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12.08.2021 16:23
+15
Конче-Заспу туда перенесите!!!)))
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12.08.2021 16:23
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В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 8244
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12.08.2021 16:14 Ответить
Потрібно ліквідовувати 30 км зону відчуження і обмежувати для доступу тільки зони з сильним радіоактивним забрудненням та радіоактивні могильники. Для чого тримати такий величезний шматок землі без роботи? Радіація вже осіла в грунт та іл і сьогодні Чорнобильська зона чистіша за інші регіони України!
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12.08.2021 16:16 Ответить
Еще можно весь металлолом с зоны собрать и продать Ахметычу в доменные печи, ну или на экспорт в страны ЕС, а что? В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 4996
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12.08.2021 16:19 Ответить
только все испоганят реноваторы х ровы
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12.08.2021 23:18 Ответить
Люто плюсую.
А Дугу треба було б якось використати ближче за призначенням... Якщо це технічно можливо. Тільки вже не проти НАТО, а з їх допомогою і якнайширшою участю.
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12.08.2021 16:15 Ответить
Её эффективность "по назначению" оказалась сильно преувеличена.
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12.08.2021 16:32 Ответить
Перший експериментальний загоризонтний радар був збудований у Миколаєві. І результати випробування були настільки успішними, що було прийнято рішення збудувати ще кілька, подібного призначення. Той, що був біля ЧАЕС, Дуга-2, після модернізації не встиг пройти випробування і приймання. Зразу після аварії на ЧАЕС електроніка була демонтована і вивезена в Рашку. Де в військовій частині намокла під дощем і благополучно згоріла, бо пожежні машини були несправні.
Частота 5-28МГц досить низька. Довжина хвилі досить велика - 10-60 метрів. Це означає, що відслідковувати можна лише великі об'єкти: сліди стартуючих ракет, реактивних літаків, поїзди. Недоліком була значна споживана потужність в 1,5 мегавата, адже сигнал мав кілька раз віддзеркалитись від іоносфери, відбитися від цілей і повернутися назад... Тепер, звичайно, з цим прекрасно справляться супутники.
Проте передавальні антени працюють і як приймальні. Можливо, що це якось би згодилося. І енергії треба майже на три порядки менше... Це мали б вирішити фахівці.
А як ні - то різати на металолом. Навіщо метал дарма пропадає? Надто дорогий туристичний об'єкт.
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12.08.2021 19:34 Ответить
Вот интересное интервью на эту тему от человека, который с ней непосредственно работал: https://youtu.be/wPhswtDk280
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12.08.2021 20:48 Ответить
Дався вам той металолом. Ахмєтка і так найбагатший в Україні...
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13.08.2021 18:15 Ответить
Она оказалась советской порожняковой вундервафлей...
кстати для ее строительства использовали метала (по весу0 больше чем во всю Припять...
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12.08.2021 16:43 Ответить
Ключевое слово "советской". Сейчас иные времена, а в НАТО очень не совковая электроника и вычислительная техника. Вполне возможно, что спутники решают сейчас любые задачи оповещения о ракетных пусках на порядки лучше, чем загоризонтный радар Дуга. Но тем не менее, мне бы хотелось, чтобы специалисты НАТО рассмотрели этот вопрос. А если сооружение непригодно - пусть Украина не разбрасывается материальными ресурсами и использует Дугу на металлолом. Конечно же, если металл не фонит сверх нормы.
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12.08.2021 17:28 Ответить
В НАТО есть аналогичные системы, но они более точные, т.к. они ближе к целям используют только одно отражение от ионосферы, что мало искажает сигнал.
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12.08.2021 18:12 Ответить
А Дуга ближе к противнику. Надо только глянуть на карту, куда смотрят антенны. Возможно, Дуга непригодна вообще ни к чему, потому что диаграмма направленности смотрит на Запад, а разворот лепестка либо невозможен, либо малоэффективен.
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12.08.2021 19:37 Ответить
Дуга использует три-четыре отражения, что искажает сигнал так, что он чаще всего не пригоден для использования.
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12.08.2021 19:46 Ответить
Дуга использовала несколько отражений, чтобы заглядывать за много-много тысяч км, в Америку. И то фиксировала пуски американских ракет Минитмен и Миджитмен. А в случае, если надо заглядывать ближе - а заглядывать надо ближе, враг теперь другой, и не надуманный, а реальный -то проблема очень упрощается. И остаётся, возможно, лишь проблема диаграммы направленности.
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12.08.2021 19:54 Ответить
См. линк вверху...
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12.08.2021 20:51 Ответить
Я в курсе многих технических нюансов.
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12.08.2021 22:00 Ответить
Ну вот там и практические описаны.
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12.08.2021 22:01 Ответить
То такое... Сегодняшняя вычислительная техника и импульсное оборудование позволило бы получить нужные данные. Но лепесток диаграммы Дуги "смотрит" на страны Балтии, а противоположный - на Турцию. И это всё перечёркивает. Не повернуть, проще новое делать. Но это нецелесообразно.
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12.08.2021 22:09 Ответить
Проще уже не делать - есть другие способы - дешевле, лучше и не "50 на 50".
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12.08.2021 22:15 Ответить
Дуга навіть за радянських часів була визнана непотрібом, який до того ж засмічує радіочастотний простір своїм випромінюванням, що шкодило зокрема авіаперевізникам, до того ж споживала величезну кількість електроенергії. Тому жодна з таких станцій вже давно не працює, навіть в Комсомольську на Амурі її демонтували ще на початку 2000х. А зараз, маючи безліч супутників на орбіті, зафіксувати старт ракети у будь-якій частині світу не викликає жодних проблем (Дуга могла зафіксувати тільки масштабний пуск декількох ракет одночасно і те з великою похибкою). Особисто я за збереження Дуги як туристичного об'єкту, вона дійсно приголомшує своїми розмірами, але запускати її на бойове чергування - це нонсенс.
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12.08.2021 17:54 Ответить
выжигатель мозгов включить?
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12.08.2021 18:40 Ответить
Якщо в кафешкі шаурму подаватимуть, то й нехай - клієнти є.
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12.08.2021 16:15 Ответить
и рекламний агент..не поганий ))))
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12.08.2021 16:27 Ответить
вот где бабла еще попилить на стройке, то университет зеленой шмаркли, то корвет достроить, теперь это. Зеккоманда шукает де еще бабла срубить, чтобы свалить потом
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12.08.2021 16:16 Ответить
Щодо корвету не згоден, правда в цілому презекоМанду це не виправдовує
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12.08.2021 16:20 Ответить
так там цель не построить, а распилить бабло- они уже посчитали что 8,3 млрд грн, без учета боекомплекта.
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12.08.2021 16:30 Ответить
Хрен его знает, может донбасских переселенцев там селить Зеленский решил? В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 5155
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12.08.2021 16:18 Ответить
Ви маєте на увазі тих хто підтримав Україну?
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12.08.2021 16:26 Ответить
а на.ера это все???
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12.08.2021 16:19 Ответить
Деньги попилить... у нас же много денег, мы богатая страна
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12.08.2021 16:21 Ответить
Ну слава Богу, а я думав, що тільки "Большой стройкой" це все закінчиться В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 4063
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12.08.2021 16:20 Ответить
Бассейнов почти нет для тренировок, зато в Припяти надо восстановить... Это фиаско...
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12.08.2021 16:22 Ответить
В Чернобыльской зоне тоже оказывается идет "Велике Крадівництво" Зеленского из денег налогоплательщиков? В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 1510
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12.08.2021 16:23 Ответить
Конче-Заспу туда перенесите!!!)))
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12.08.2021 16:23 Ответить
Реставратори ! Який , в біса , можливий музей у квартирці пожежника - лейтенанта ?
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12.08.2021 16:23 Ответить
а напротив кафе онкоцентр открыть
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12.08.2021 16:23 Ответить
В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 7183
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12.08.2021 16:23 Ответить
Лала Тарапакина тоже кушать захотела, ненуашо? Воруй-убивай, пока дают.
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12.08.2021 16:24 Ответить
Лучше бы больницу какую-то восстановили...
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12.08.2021 16:24 Ответить
Велике крадівництво йде з великим розмахом.
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12.08.2021 16:25 Ответить
а....т.е обещанный преЗЕнелохом... Диснейленд...как бы ))))))
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12.08.2021 16:27 Ответить
Чернобыльская зона рай для черных археологов, сколько добра там под землей не перекопано В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 1784
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12.08.2021 16:31 Ответить
ага...т.е еще и лицензиями могут приторгануть)))опять жеж.. билеты на вход в Провалъ(с) )))
(ну начинать надо с конфайнмента (укрытие над укрытием ЧАЭС) полюбэ )))
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12.08.2021 16:40 Ответить
Всегда говорил что у эта , якобы власть. по воровству первая в мире!! Это что новый способ как бабло украсть, вы бы еще открыли зоопарк вблизи реактора!!!!!!!
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12.08.2021 16:28 Ответить
Какой бред! с 86 года там сгнило всё! Какое восстановление?! Это просто чёрная дыра для бюджетных денег! Пусть частные конторы за свои бабки восстанавливают! Я был в этих 16 этажках. Там же внутри камня на камне не осталось всё разворовано и сгнило. Там школа в Припяти ещё в 2008 году обвалилась, там все объекты аварийные!
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12.08.2021 16:28 Ответить
Лучше бы больницы отремонтировали, хоть где-нибудь!
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12.08.2021 17:02 Ответить
Красивая лапша на уши для распила бабла. Там все сгнило. безопасней снести и новое построить. Да и дешевле.
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12.08.2021 17:02 Ответить
чуть помарафетить и продать по 500 баксов за м2 (ну или по 4к для любителей экстрима и радиации для начала). один профит. строить не надо, все уже готово, может коммуникации немного. сносить все-таки дороже чем где-то на пустыре многоэтажку забабахать. а так - стояло 35 лет, дык еще 10-15 простоит, а больше и не надо.
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12.08.2021 17:41 Ответить
Фон мінімум в 2 рази вище норми то нічого.
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12.08.2021 17:02 Ответить
Произойдет "аномалия" и 30 млн загадочно исчезнут
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12.08.2021 17:18 Ответить
так от Монолита город сначала очистите, э У Прип'яті відновлять кафе, автостанцію і 16-поверхівку: виділили 30 млн грн - Цензор.НЕТ 5237
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12.08.2021 17:18 Ответить
Пилите, Шура, они золотые!
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12.08.2021 17:25 Ответить
Зачем ? Вся привлекательность для туристов в аутентичности. Важно оставить все как оно есть. Вот что бывает когда тупой совковый чиновник узнает новое понятие "реновация". Теперь он будет реновировать все, до чего коррупционные рученки дотянутся, включая исторические полотна (домалевать) и древнегреческие статуи (болгаркой шлифануть). Снимите идиота с должности !
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12.08.2021 17:38 Ответить
Зеленые нашли очередной способ наворовать бюджетных денег.........
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12.08.2021 17:38 Ответить
Оставьте Припять в покое, пусть спит спокойным сном... за уродливые графити на стенах домов в Припяти я бы давал срок за вандализм
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12.08.2021 17:49 Ответить
Оставьте Припять в покое, пусть спит спокойным сном..................

Плюсую.Кто там был,поймет.
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12.08.2021 20:49 Ответить
Вот уроды!! Вы порядок наведите в живых населенных пунктах, школах, детсадах! Тварей разорвал бы на куски!!!
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12.08.2021 20:31 Ответить
Нам,працівникам зони відчудження, перестали платити премію,може це співпадіння,але здається що ця н…уй не потрібна ідея буде робитись за наш рахунок!
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12.08.2021 20:32 Ответить
І не тільки за ваш(
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13.08.2021 06:09 Ответить
 
 