В Припяти восстановят кафе, автостанцию и 16-этажку: выделили 30 млн грн
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В 2021 году Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов начнет работы по реновации первых трех объектов в Чернобыльской зоне отчуждения.
Об этом на презентации проекта реновации сообщила операционный директор проектного офиса Илона Шнейдер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Работы по восстановлению начнут с кафе "Припять", автовокзала и 16-этажного здания в Припяти. В этом году планируется разработка проекта реновации зданий. В следующем году – строительные и ремонтные работы.
Кафе "Припять" известно своими витражами. В частности, реновация коснется и их. На крыше 16-этажного здания планируют оборудовать смотровую площадку. Также в этом доме планируется оборудовать музей в квартире пожарного лейтенанта Владимира Правика. Он был руководителем первой пожарной бригады, которая прибыла на ЧАЭС после аварии. В здании планируют совместить туристический и мемориальный комплексы.
Кроме того в этом году должны подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в Зону отчуждения. Строительные работы запланированы на 2022 год.
В этом году на реновацию объектов в Зоне выделили 30 млн грн, заявила советник министра экологии и руководитель проекта Лала Тарапакина. Работы по трем объектам должны завершить в 2022 году.
Уже на следующий год рассматривается начало реновационных работ на ряде других известных объектов. Среди них – радиолокационная станция "Дуга", бассейн Лазурный, отель "Полесье".
Также могут начать работы на кинотеатре "Прометей", дворце культуры "Энергетик" и на речном вокзале города. Некоторые проекты в Припяти будут реализовывать с привлечением инвесторов, отметила Тарапакина.
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А Дугу треба було б якось використати ближче за призначенням... Якщо це технічно можливо. Тільки вже не проти НАТО, а з їх допомогою і якнайширшою участю.
Частота 5-28МГц досить низька. Довжина хвилі досить велика - 10-60 метрів. Це означає, що відслідковувати можна лише великі об'єкти: сліди стартуючих ракет, реактивних літаків, поїзди. Недоліком була значна споживана потужність в 1,5 мегавата, адже сигнал мав кілька раз віддзеркалитись від іоносфери, відбитися від цілей і повернутися назад... Тепер, звичайно, з цим прекрасно справляться супутники.
Проте передавальні антени працюють і як приймальні. Можливо, що це якось би згодилося. І енергії треба майже на три порядки менше... Це мали б вирішити фахівці.
А як ні - то різати на металолом. Навіщо метал дарма пропадає? Надто дорогий туристичний об'єкт.
кстати для ее строительства использовали метала (по весу0 больше чем во всю Припять...
(ну начинать надо с конфайнмента (укрытие над укрытием ЧАЭС) полюбэ )))
Плюсую.Кто там был,поймет.