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Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский хочет путем ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".
Об этом Зеленский на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.
"По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на 3 года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - заявил он.
Топ комментарии
+9 саша паламарчук
показать весь комментарий07.06.2021 12:36
+9 5 копійок
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+7 Welt Schmerz
показать весь комментарий07.06.2021 12:51
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Об этом свидетельствует тот факт, что туда стали возвращаться дикие кабаны,
волки и даже рыси...
- Ага. Причём, всё это - одно животное
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Резиденції Презів та конченихзаспівських "мешканців"
маєтків-в чорнобильську зону-Дайош!!
Далі буде - таблиця множенння по-Зеленському