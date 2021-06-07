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Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский хочет путем ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".

Об этом Зеленский на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Фокус.

"По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на 3 года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля. Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения", - заявил он.

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Топ комментарии
+9
Він точно вчора шашлики жарив та їв?
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07.06.2021 12:36
+9
Кловуна понесло. Засрав увесь Цензор.
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07.06.2021 12:36
+7
Указ ***********: скоротити термін повного розпаду радіоактивних ізотопів! ☢️
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07.06.2021 12:51
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в нато тоже она должна или кто-то другой тебе должен, дурачок? я запутался, кто тебе что должен
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07.06.2021 12:34 Ответить
а Украина - без - зебилов))))
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07.06.2021 12:36 Ответить
Він точно вчора шашлики жарив та їв?
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07.06.2021 12:36 Ответить
Кловуна понесло. Засрав увесь Цензор.
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07.06.2021 12:36 Ответить
Ніхто тобі нічого нє должєн.
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07.06.2021 12:36 Ответить
а цирк має стати балетом... Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7129
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07.06.2021 12:36 Ответить
Чувак вошел во вкус...большой распил...университет...чернобыль...вот это размах...тут не только внукам...туту прапрапрапраправнукам хватит...
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07.06.2021 12:37 Ответить
И за две каденции не успеть . Дайте ему еще 20 лет.
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07.06.2021 12:38 Ответить
Траву хорошего качества завезли.
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07.06.2021 12:37 Ответить
Я уже потерялся в его лапше. Надо записывать его высеры шоб ими обтирать губы зетипиллов. Шоб смачно чамкали. По приколу. И ржали.
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07.06.2021 12:38 Ответить
Зебил! Опустись наконец на грешную(во многом благодаря тебе)землю...Завтра будет работать нормальный президент, А ты сегодня сделай хоть что-то полезное для страны. Соловья баснями не кормят...
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07.06.2021 12:38 Ответить
Спасибо, отец родной, до тебя 30 лет никак =)))
Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1230
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07.06.2021 12:38 Ответить
о поца попёрло, перл за перлом , нюханул опять
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07.06.2021 12:39 Ответить
Где деньги из бюджета?-В ревитализации,диджитализации,промоции,университете зе,офисе первой ле,и т д.
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07.06.2021 12:40 Ответить
Починай відроджувати з себе, перенось свою президентську дачу з Конча-Заспи в Чорнобильську зону.
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07.06.2021 12:40 Ответить
А давайте ви туди офіс президента перенесете для відродження? Ви ж так хочете виїхати з Банкової...
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07.06.2021 12:41 Ответить
Зєля, ти ж, наче, хтів ОПу перенести з Банкової, так? То перенось до зони відчуження! І дачі з Кончі туди... Турист аж попре на таке подивитись! До того ж виконаєш свої обісцянки про кортежі та палаци. Всюди профіт! Дій!
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07.06.2021 12:43 Ответить
- Зона отчуждения в Чернобыле становится всё менее опасной.
Об этом свидетельствует тот факт, что туда стали возвращаться дикие кабаны,
волки и даже рыси...
- Ага. Причём, всё это - одно животное Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3919
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07.06.2021 12:43 Ответить
Дикие кабаны, пси-волки, псевдорыси...☢️☢️☢️
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07.06.2021 12:48 Ответить
А мозгов не хватает сделать курортные зоны в Украине интересными для туристов и украинцев?!!! Азовское и Черное моря не развиты инфраструктурой... У наша власть бла бла бла о туризме.... В Чернобыль уже налажены экскурсии.. Займись отдыхом Украинцев, власть!!!!!
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07.06.2021 12:45 Ответить
Украинці радійте, кінець епохи бідності!!! Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів!!!
2096 36
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07.06.2021 12:49 Ответить
Указ ***********: скоротити термін повного розпаду радіоактивних ізотопів! ☢️
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07.06.2021 12:51 Ответить
Починати треба з себе!!
Резиденції Презів та конченихзаспівських "мешканців"
маєтків-в чорнобильську зону-Дайош!!
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07.06.2021 12:56 Ответить
Пусть все будут здоровы! (с)
Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9430
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07.06.2021 13:04 Ответить
Угу. Зеленський збирається референдумом закони фізики змінити, час напіврозпаду радіоактивних елементів скоротити ... Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8693
Далі буде - таблиця множенння по-Зеленському
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07.06.2021 13:07 Ответить
Зе - умно Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6263 Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8013 Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6855
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07.06.2021 14:14 Ответить
скорее ты зоне должен. и не только чернобыльской.. по итогу
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07.06.2021 13:17 Ответить
 
 