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Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський хоче шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС із зони відчуження на "зону відродження".
Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Екологія" 7 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.
"За моєю ініціативою почався процес ревіталізації зони відчуження і затверджено вже програму розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля. Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження", - заявив він.
Топ коментарі
+9 саша паламарчук
показати весь коментар07.06.2021 12:36
+9 5 копійок
показати весь коментар07.06.2021 12:36
+7 Welt Schmerz
показати весь коментар07.06.2021 12:51
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Об этом свидетельствует тот факт, что туда стали возвращаться дикие кабаны,
волки и даже рыси...
- Ага. Причём, всё это - одно животное
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Резиденції Презів та конченихзаспівських "мешканців"
маєтків-в чорнобильську зону-Дайош!!
Далі буде - таблиця множенння по-Зеленському