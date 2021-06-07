Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хоче шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС із зони відчуження на "зону відродження".

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Екологія" 7 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"За моєю ініціативою почався процес ревіталізації зони відчуження і затверджено вже програму розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля. Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження", - заявив він.

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