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Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський хоче шляхом ревіталізації перетворити територію навколо Чорнобильської АЕС із зони відчуження на "зону відродження".

Про це Зеленський заявив на форумі "Україна 30. Екологія" 7 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Фокус.

"За моєю ініціативою почався процес ревіталізації зони відчуження і затверджено вже програму розвитку Чорнобильської зони на 3 роки. Вона передбачає зміни в інфраструктурі, нову концепцію розвитку територій, внутрішню і міжнародну промоцію Чорнобиля. Він має стати потужним магнітом для туризму як з України, так і з усього світу. А зона відчуження має стати зоною відродження", - заявив він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Він точно вчора шашлики жарив та їв?
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07.06.2021 12:36
+9
Кловуна понесло. Засрав увесь Цензор.
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07.06.2021 12:36
+7
Указ ***********: скоротити термін повного розпаду радіоактивних ізотопів! ☢️
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07.06.2021 12:51
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в нато тоже она должна или кто-то другой тебе должен, дурачок? я запутался, кто тебе что должен
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07.06.2021 12:34 Відповісти
а Украина - без - зебилов))))
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07.06.2021 12:36 Відповісти
Він точно вчора шашлики жарив та їв?
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07.06.2021 12:36 Відповісти
Кловуна понесло. Засрав увесь Цензор.
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07.06.2021 12:36 Відповісти
Ніхто тобі нічого нє должєн.
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07.06.2021 12:36 Відповісти
а цирк має стати балетом... Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7129
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07.06.2021 12:36 Відповісти
Чувак вошел во вкус...большой распил...университет...чернобыль...вот это размах...тут не только внукам...туту прапрапрапраправнукам хватит...
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07.06.2021 12:37 Відповісти
И за две каденции не успеть . Дайте ему еще 20 лет.
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07.06.2021 12:38 Відповісти
Траву хорошего качества завезли.
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07.06.2021 12:37 Відповісти
Я уже потерялся в его лапше. Надо записывать его высеры шоб ими обтирать губы зетипиллов. Шоб смачно чамкали. По приколу. И ржали.
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07.06.2021 12:38 Відповісти
Зебил! Опустись наконец на грешную(во многом благодаря тебе)землю...Завтра будет работать нормальный президент, А ты сегодня сделай хоть что-то полезное для страны. Соловья баснями не кормят...
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07.06.2021 12:38 Відповісти
Спасибо, отец родной, до тебя 30 лет никак =)))
Чернобыльская зона отчуждения должна стать зоной возрождения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1230
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07.06.2021 12:38 Відповісти
о поца попёрло, перл за перлом , нюханул опять
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07.06.2021 12:39 Відповісти
Где деньги из бюджета?-В ревитализации,диджитализации,промоции,университете зе,офисе первой ле,и т д.
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07.06.2021 12:40 Відповісти
Починай відроджувати з себе, перенось свою президентську дачу з Конча-Заспи в Чорнобильську зону.
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07.06.2021 12:40 Відповісти
А давайте ви туди офіс президента перенесете для відродження? Ви ж так хочете виїхати з Банкової...
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07.06.2021 12:41 Відповісти
Зєля, ти ж, наче, хтів ОПу перенести з Банкової, так? То перенось до зони відчуження! І дачі з Кончі туди... Турист аж попре на таке подивитись! До того ж виконаєш свої обісцянки про кортежі та палаци. Всюди профіт! Дій!
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07.06.2021 12:43 Відповісти
- Зона отчуждения в Чернобыле становится всё менее опасной.
Об этом свидетельствует тот факт, что туда стали возвращаться дикие кабаны,
волки и даже рыси...
- Ага. Причём, всё это - одно животное Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3919
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07.06.2021 12:43 Відповісти
Дикие кабаны, пси-волки, псевдорыси...☢️☢️☢️
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07.06.2021 12:48 Відповісти
А мозгов не хватает сделать курортные зоны в Украине интересными для туристов и украинцев?!!! Азовское и Черное моря не развиты инфраструктурой... У наша власть бла бла бла о туризме.... В Чернобыль уже налажены экскурсии.. Займись отдыхом Украинцев, власть!!!!!
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07.06.2021 12:45 Відповісти
Украинці радійте, кінець епохи бідності!!! Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів!!!
2096 36
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07.06.2021 12:49 Відповісти
Указ ***********: скоротити термін повного розпаду радіоактивних ізотопів! ☢️
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07.06.2021 12:51 Відповісти
Починати треба з себе!!
Резиденції Презів та конченихзаспівських "мешканців"
маєтків-в чорнобильську зону-Дайош!!
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07.06.2021 12:56 Відповісти
Пусть все будут здоровы! (с)
Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9430
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07.06.2021 13:04 Відповісти
Угу. Зеленський збирається референдумом закони фізики змінити, час напіврозпаду радіоактивних елементів скоротити ... Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8693
Далі буде - таблиця множенння по-Зеленському
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07.06.2021 13:07 Відповісти
Зе - умно Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6263 Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8013 Чорнобильська зона відчуження має стати зоною відродження, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6855
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07.06.2021 14:14 Відповісти
скорее ты зоне должен. и не только чернобыльской.. по итогу
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07.06.2021 13:17 Відповісти
 
 